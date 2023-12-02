Томас Тухель: «Я съел много колбасок с горчицей и крендельками после игры с «Копенгагеном». И я с трудом могу отказаться от тортика и шоколада»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Томас Тухель Альянц Стэдиум психология ЗОЖ Здоровье Питание Футбол

Томас Тухель рассказал, что иногда есть вредную пищу.

«Очень важна дисциплина – и для игроков, и для тренера. Нужно быть очень дисциплинированным ради своего психического здоровья. Но иногда я не так хорош в этом. Мне нужно быть более дисциплинированным во многих вещах.

Чем ты хладнокровнее, тем лучше, тем дисциплинированнее ты. Может, я и перфекционист, но это не всегда работает. Иногда я позволяю себе плыть по течению.

Иногда я ем вредную еду. Например, после игры [с «Копенгагеном» в Лиге чемпионов – 0:0] я съел много колбасок. На кухне на стадионе были эти маленькие колбаски, я съел их очень много с горчицей. А еще много брецелей (булочное изделие диаметром около 10-15 см в форме кренделя, популярное в Южной Германии, Австрии и Немецкой Швейцарии – Sports.ru).

Сладости – тоже большая проблема для меня. Я с трудом могу отказаться от тортика во второй половине дня. То же касается и шоколада.

Когда я более дисциплинирован, я больше горжусь собой», – сказал главный тренер «Баварии» Тухель в интервью Bild.

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11 комментариев
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Да уж, Тухель, Дудь, российский Гордон... везёт некоторым людям с метаболизмом.
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- Ты поторопись, у нас щас колбаски.
- с макарошками?
- Нет, с горчицей
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По больше бы таких интересных новостей
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Ответ Benjamin
Щас повылазят с критикой местные доктора и любители пп, которые на поход в хороший ресторан заработать не могут, поэтому гречкой дома питаются
Вывалил свои комплексы на этой ветке, а убирать кто будет?🤡
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Ответ Максим Яблонский
Да уж, Тухель, Дудь, российский Гордон... везёт некоторым людям с метаболизмом.
Ещё Павел Воля… Я тоже таким был. Примерно до 32 лет, а потом что-то изменилось… (( Ем в два раза меньше, спортом занимаюсь и двигаюсь в два раза больше, а вес так и растёт
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Ответ Fatony
У меня тоже так, сколько ни ем выше 65 никак
С ростом понятно, а вес какой?
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Ответ Максим Яблонский
Да уж, Тухель, Дудь, российский Гордон... везёт некоторым людям с метаболизмом.
А кто сказал, что он у него быстрый? Наоборот человек себя обвиняет в том, что съел колбасок с горчицей. Ещё и после игры, в ходе которой тренеры по несколько тысяч калорий сжигают.
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все мы немного Тухель
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Ответ Максим Яблонский
Да уж, Тухель, Дудь, российский Гордон... везёт некоторым людям с метаболизмом.
У меня тоже так, сколько ни ем выше 65 никак
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Ответ Step_up
Ещё Павел Воля… Я тоже таким был. Примерно до 32 лет, а потом что-то изменилось… (( Ем в два раза меньше, спортом занимаюсь и двигаюсь в два раза больше, а вес так и растёт
бро, проверь гормоны.
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