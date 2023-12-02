Томас Тухель: «Я съел много колбасок с горчицей и крендельками после игры с «Копенгагеном». И я с трудом могу отказаться от тортика и шоколада»

Томас Тухель рассказал, что иногда есть вредную пищу.

«Очень важна дисциплина – и для игроков, и для тренера. Нужно быть очень дисциплинированным ради своего психического здоровья. Но иногда я не так хорош в этом. Мне нужно быть более дисциплинированным во многих вещах.

Чем ты хладнокровнее, тем лучше, тем дисциплинированнее ты. Может, я и перфекционист, но это не всегда работает. Иногда я позволяю себе плыть по течению.

Иногда я ем вредную еду. Например, после игры [с « » в – 0:0] я съел много колбасок. На кухне на стадионе были эти маленькие колбаски, я съел их очень много с горчицей. А еще много брецелей (булочное изделие диаметром около 10-15 см в форме кренделя, популярное в Южной Германии, Австрии и Немецкой Швейцарии – Sports.ru).

Сладости – тоже большая проблема для меня. Я с трудом могу отказаться от тортика во второй половине дня. То же касается и шоколада.

Когда я более дисциплинирован, я больше горжусь собой», – сказал главный тренер «Баварии» в интервью Bild.

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