Томас Тухель: «Когда слышу что-то про поведение игроков «Баварии», смеюсь и думаю: «Вы не знаете, с чем пришлось иметь дело в «ПСЖ»!» Там правила совершенно другие, чем в Германии»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Томас Тухель Футбол

Томас Тухель намекнул, что игроки «ПСЖ» вели себя небезупречно.

Тренер «Баварии» ответил на вопрос о том, чем отличается работа с игроками его нынешней команды от французской, которую немец возглавлял с 2018 по 2020 год.

«У меня было очень немецкое мышление: это когда мы крепко держимся за определенные правила. Определенное поведение, которое должно быть всегда.

Но есть разные способы построить команду. В «ПСЖ», например, правила совершенно другие, чем здесь, в Германии. Это помогает мне лучше понимать своих игроков.

Когда я слышу, что здесь, в «Баварии», определенное поведение определенного игрока неприемлемо, я смеюсь и думаю: «Вы не знаете, с чем нам пришлось иметь дело в «ПСЖ»!»

Это меня успокаивает. Я лучше понимаю, почему игроки так ведут себя, даю им больше пространства, чем мог бы раньше, если бы всю свою карьеру провел в Германии», – цитирует Тухеля Bild.

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15 комментариев
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Вот это сильные слова))))
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Ответ Андрей
хм что-же было в псж? неуж-то мбапе какашками кидался? наврядли
Неймар в начале года график всех будущих "травм" выкладывал.
+25
-1
+24
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Тухель повидал некоторое ****** в ПСЖ .
+14
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Ответ Fan de PSG depuis 2002
Ой, Томас, Томас. У тебя до ПСЖ в активе кроме Кубка Германии ничего не было. Спасибо лучше бы сказал.
Он единственный вывел ваш мешок в финал ЛЧ.
Когда еще кто-то повторит этот результат?
+15
-3
+12
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Ответ Eden Hazard
Неймар в начале года график всех будущих "травм" выкладывал.
тоесть календарь с днюхами))
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Получается приобрел цеенный опыт
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Ответ Андрей
тоесть календарь с днюхами))
ну да) днюхи, карнавалы, этапы формулы 1 и покерного тура)
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Ответ rude.
Он единственный вывел ваш мешок в финал ЛЧ. Когда еще кто-то повторит этот результат?
Если лысый судья будет каждый матч пмж судить как с НК то шансы есть 😄
+5
-5
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