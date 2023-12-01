Томас Тухель: «Когда слышу что-то про поведение игроков «Баварии», смеюсь и думаю: «Вы не знаете, с чем пришлось иметь дело в «ПСЖ»!» Там правила совершенно другие, чем в Германии»

Томас Тухель намекнул, что игроки «ПСЖ» вели себя небезупречно.

Тренер «Баварии» ответил на вопрос о том, чем отличается работа с игроками его нынешней команды от французской, которую немец возглавлял с 2018 по 2020 год.

«У меня было очень немецкое мышление: это когда мы крепко держимся за определенные правила. Определенное поведение, которое должно быть всегда.

Но есть разные способы построить команду. В «ПСЖ», например, правила совершенно другие, чем здесь, в Германии. Это помогает мне лучше понимать своих игроков.

Когда я слышу, что здесь, в «Баварии», определенное поведение определенного игрока неприемлемо, я смеюсь и думаю: «Вы не знаете, с чем нам пришлось иметь дело в « »!»

Это меня успокаивает. Я лучше понимаю, почему игроки так ведут себя, даю им больше пространства, чем мог бы раньше, если бы всю свою карьеру провел в Германии», – цитирует Bild.

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