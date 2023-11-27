🐢 Тухель принес игрушечную черепашку на тренировку «Баварии» и сфотографировал. Это было нужно для школьного проекта дочки тренера

Теги Бавария бундеслига Германия Томас Тухель животные и спорт Футбол

Томас Тухель принес игрушечную черепаху на тренировку «Баварии».

Тренер мюнхенцев положил игрушку на рекламный щит рядом с полем и сфотографировал ее.

По информации Bild, 50-летний специалист сделал это для дочери. Дочке Тухеля в школе дали задание рассказать о работе родителей (в рамках проекта по планированию карьеры), но так, чтобы на фото родителей изображали игрушки животных. Тухель выбрал черепаху.

Фото: bild.de

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20 комментариев

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Игорь Новиков
Ответ rigobersong
Вот побольше бы спортс таких милых новостей постил, а то только один негатив, что бы публику будоражить:)
Начни, пожалуйста, с себя. Прекрати негативить в комментах. Уже будет маленькая победа.
+135
-25
+110
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Ena Therapy
Перес принес игрушечную черепашку на тренировку «Реала» и сфотографировал. Это было нужно для школьников спортса , для продолжении сериала "Бампе переходит в Реал"
+46
-1
+45
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igls54
Совсем на Мбаппе не похожа
+36
-2
+34
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rigobersong
Вот побольше бы спортс таких милых новостей постил, а то только один негатив, что бы публику будоражить:)
+79
-60
+19
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leroc
Вытащил из кармана игроков Баварии, куда они его положили с прошлых матчей с псж
+9
-1
+8
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Spaten
Мужик стоит ждёт, когда Тухель уйдёт, чтобы сфотографировать бутылку шнапса
+8
-1
+7
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Serkan_Ballboy
Ответ Игорь Новиков
Начни, пожалуйста, с себя. Прекрати негативить в комментах. Уже будет маленькая победа.
Я так понял, он так балансирует своим рейтингом? На 100 неадекватных комментариев иногда оставляет 20-30 нормальных
+9
-2
+7
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Антимосковский
Ответ rigobersong
Вот побольше бы спортс таких милых новостей постил, а то только один негатив, что бы публику будоражить:)
новиков, в редактуре эстонские любители лгбт вроде тебя тащат все самые зловонные новости, очевидно байтя местную публику, и после этого ты еще столь лицемерно кого-то просишь прекратить негативить))) попутно ограничив возможность отвечать на твое словоблудство.
+25
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Михо
Болельщики Баварии в ответ на это запустили мощный флешмоб, публиковали фото Мбаппе в форме Баварии, Тухеля на велике который едет за ним в Париж и тд😃
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Dizzod
Ответ JENNINGS
А почему не гербарий или поделки из кабачков или тыкв?
гербарий надо в Чуйской долине собирать
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JENNINGS
А почему не гербарий или поделки из кабачков или тыкв?
+3
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aza_inso
Ответ Dizzod
гербарий надо в Чуйской долине собирать
В Тюпе тоже можно «нагербарить» прям от души. Друг рассказывал
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hedgehog111
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Ответ Spaten
Мужик стоит ждёт, когда Тухель уйдёт, чтобы сфотографировать бутылку шнапса
🤣👍
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Игорь Новиков
Начни, пожалуйста, с себя. Прекрати негативить в комментах. Уже будет маленькая победа.
То ли дело твои новости и комментарии с приплетанием политоты и прочего анти-спорта на Спортс🤓
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Макс
Ответ aza_inso
В Тюпе тоже можно «нагербарить» прям от души. Друг рассказывал
с другом сведешь?)
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Юсуф Тайсумов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
тухель фотографирует мбаппе
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Val Smith
Потом отправит Мбаппе со словами, это мог бы быть ты если понизить зарплату и перейти в Баварию.
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Zakir0561
Не ту черепашку с Али экспресс заказал)))
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