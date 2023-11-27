Томас Тухель принес игрушечную черепаху на тренировку «Баварии».

Тренер мюнхенцев положил игрушку на рекламный щит рядом с полем и сфотографировал ее.

По информации Bild, 50-летний специалист сделал это для дочери. Дочке Тухеля в школе дали задание рассказать о работе родителей (в рамках проекта по планированию карьеры), но так, чтобы на фото родителей изображали игрушки животных. Тухель выбрал черепаху.

Фото: bild.de

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