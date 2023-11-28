Тухель о 17 подряд победах «Баварии» в группе ЛЧ: «Впечатляющая серия, которая почти шокирует. Она показывает силу клуба и то, насколько укоренился менталитет победителей»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Копенгаген Томас Тухель Футбол

Томас Тухель высказался о победной серии «Баварии» в группе Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб одержал 17 побед подряд на групповой стадии Лиги чемпионов. Беспроигрышная серия клуба на этом этапе составляет 38 игр.

«Это очень впечатляющая серия, которая меня почти шокирует. Она показывает силу клуба и то, насколько укоренился менталитет победителей.

Для меня как тренера важно видеть, что к играм не относятся по-разному. Завтра нам нужно самим привнести огонь и страсть, что не всегда бывает легко. Победная серия доказывает, что мы можем это сделать. Серия обязывает нас продолжать это делать.

Мы готовимся к матчу, как будто это последний шанс достичь наших целей, и не имеет значения, где мы находимся в таблице», – сказал главный тренер «Баварии».

Завтра немецкая команда сыграет с «Копенгагеном» в 5-м туре группового этапа ЛЧ. Начало матча – в 23:00 по московскому времени. 

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13 комментариев

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The Best 20
все таки какая стабильная Бавария.
+15
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Boni R
а в начале сезона писали что Бавария превращается в середняк,.Всем рты закрыла Бавария!
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-4
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Птюч, Ёж.
Ответ The Best 20
все таки какая стабильная Бавария.
немецкая машина.
+5
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Марио 9
Бавария может так и ЛЧ выиграть
+5
-2
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Миндовг
А еще говорят, что Бундеслига карманная. Да там в Бундеслиге монстры по сравнению с командами из ЛЧ. Даже из 3 дивизиона Бундеслиги и то больше сопротивляются.
+3
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Алексей Иваненко
Ответ Boni R
а в начале сезона писали что Бавария превращается в середняк,.Всем рты закрыла Бавария!
кто писал,местные "мега" эксперты?)))))
+3
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Leon Petov
Похоже Бавария рассчитывает продлить свою серию. Плохая новость для аутсайдеров группы
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La victoria es nuèstrà
не нравится мне когда серия из многих побед завершается в конце ничем. Рано Тухель пижонится
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Гласящий Истину!
Ответ Achilles 21
а толку от этих 17 побед подряд в группе?
Деньги от УЕФА
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Никита Алексеев
Но руководство все равно мутит воду, и снова хотят поменять тренера
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Achilles 21
Ответ Гласящий Истину!
Деньги от УЕФА
так они вроде и так не бедные)))))
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