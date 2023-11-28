Тухель о 17 подряд победах «Баварии» в группе ЛЧ: «Впечатляющая серия, которая почти шокирует. Она показывает силу клуба и то, насколько укоренился менталитет победителей»

Томас Тухель высказался о победной серии «Баварии» в группе Лиги чемпионов.

Мюнхенский клуб одержал 17 побед подряд на групповой стадии чемпионов. Беспроигрышная серия клуба на этом этапе составляет 38 игр.

«Это очень впечатляющая серия, которая меня почти шокирует. Она показывает силу клуба и то, насколько укоренился менталитет победителей.

Для меня как тренера важно видеть, что к играм не относятся по-разному. Завтра нам нужно самим привнести огонь и страсть, что не всегда бывает легко. Победная серия доказывает, что мы можем это сделать. Серия обязывает нас продолжать это делать.

Мы готовимся к матчу, как будто это последний шанс достичь наших целей, и не имеет значения, где мы находимся в таблице», – сказал главный тренер «Баварии».

Завтра немецкая команда сыграет с « » в 5-м туре группового этапа ЛЧ. Начало матча – в 23:00 по московскому времени.

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