Роналду поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение Всемирной выставки: «Я и моя семья прекрасно проводим время здесь. Эр-Рияд – красивый город»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду поддержал заявку Саудовской Аравии на Всемирную выставку.

Саудовская Аравия ранее была избрана страной-организатором Всемирной выставки-2030. Перед голосованием было показано видообращение Роналду, который поддержал заявку.

«Я Криштиану Роналду, моя семья и я прекрасно проводим время в Саудовской Аравии, Эр-Рияд – прекрасный город, и я приветствую всех вас», – сказал форвард «Аль-Насра».

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29 комментариев
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Александр Лобода
Да ладно вам) Любой из нас за приличную сумму с шестью нулями, сказал бы тоже самое, ещё и в красках)
+43
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VictorVallecano
Ответ Александр Лобода
Да ладно вам) Любой из нас за приличную сумму с шестью нулями, сказал бы тоже самое, ещё и в красках)
Только вот местным простофилям никто такого и не предложит, вот они и нервничают в комментах.
+22
-8
+14
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bestvideox
А за поддержку в Португалии построил особняк.
+12
-2
+10
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sd4fmwrvz8
он для того там и находится для популяризации,нечему удивляться абсолютно
+5
0
+5
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мбупе
"Вы мне голы и золотые цацки, а я вам поддержку"
+10
-7
+3
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Трент Резнор
В Саудовской Аравии хорошо всем кроме журналистов
+2
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bogdan21101987@icloud.com
За деньги - ДА )
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Anton Abaturov
Я могу временно тоже там пожить за сотую часть от его контракта. Вот что значит когда имя на тебя работает, все-таки лучший игрок десятых
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Beni Muss
Ответ GuruFutbola
Позорник
Что там по Месси, который был послом Саудовской Аравии?)))
+7
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The Best 20
Я Я Я Я ,Всё что нужно знать о роналду
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Max Zhomkov
звали на работу в Рияд. Старшим специалистом по калибровке и ремонту измерительной техники с опытом работы 5 лет в сфере . Поговорили, я им понравился. Ну думаю ща мне бабок отвалят, специалисты то нужны. Ага, прислали оффер на 4к долларов))) Не, спасибо, сами там чинитесь, калибруетесь в пустыне. Так что не везде они деньгами сыпят
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BARCA_10
счас еще Неймар на несколько млн подключится с рекламой)
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Alexandr Kondratev
по контракту надо хвалить
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kk.abb
Civilization 5
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Игорь Климов
Ответ Рамин Халики
красивый город) сам сидит в особняке и в окно смотрит. Лицемер
Комментарий удален пользователем
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Зверёк
Ответ Александр Лобода
Да ладно вам) Любой из нас за приличную сумму с шестью нулями, сказал бы тоже самое, ещё и в красках)
Да и за 4-5 нулями)
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