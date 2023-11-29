Роналду поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение Всемирной выставки: «Я и моя семья прекрасно проводим время здесь. Эр-Рияд – красивый город»

Криштиану Роналду поддержал заявку Саудовской Аравии на Всемирную выставку.

Саудовская Аравия ранее была избрана страной-организатором Всемирной выставки-2030. Перед голосованием было показано видообращение Роналду, который поддержал заявку.

«Я Криштиану Роналду, моя семья и я прекрасно проводим время в Саудовской Аравии, Эр-Рияд – прекрасный город, и я приветствую всех вас», – сказал форвард «Аль-Насра».

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