Иммобиле признан игроком недели в ЛЧ после дубля «Селтику»

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов выбран Чиро Иммобиле.

Форвард принес « » победу в матче с «Селтиком» (2:0), оформив дубль в последние 10 минут игры. Римляне вышли в плей-офф.

На награду также претендовали хавбеки (« »), (« ») и Жоау Мариу («Бенфика»).

В текущем розыгрыше ЛЧ у Иммобиле 3 гола за 5 туров группового этапа. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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