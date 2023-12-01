Иммобиле признан игроком недели в ЛЧ после дубля «Селтику»
Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов выбран Чиро Иммобиле.
Форвард принес «Лацио» победу в матче с «Селтиком» (2:0), оформив дубль в последние 10 минут игры. Римляне вышли в плей-офф.
На награду также претендовали хавбеки Хаким Зиеш («Галатасарай»), Филип Фоден («Манчестер Сити») и Жоау Мариу («Бенфика»).
В текущем розыгрыше ЛЧ у Иммобиле 3 гола за 5 туров группового этапа. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
а Иммобиле 👍
2)Порту>Селтик