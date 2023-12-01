Иммобиле признан игроком недели в ЛЧ после дубля «Селтику»

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Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов выбран Чиро Иммобиле.

Форвард принес «Лацио» победу в матче с «Селтиком» (2:0), оформив дубль в последние 10 минут игры. Римляне вышли в плей-офф.

На награду также претендовали хавбеки Хаким ЗиешГалатасарай»), Филип ФоденМанчестер Сити») и Жоау Мариу («Бенфика»).

В текущем розыгрыше ЛЧ у Иммобиле 3 гола за 5 туров группового этапа. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев
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Не согласен, Онана был лучшим практически вывел Галатасарай в плей-офф ЛЧ
+13
-2
+11
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Ответ Дима Якобсон
Канселу:
Пффф,
а Иммобиле 👍
+9
-3
+6
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Ответ Cruel Snake
Пффф, а Иммобиле 👍
молодец, но 1)он нападающий, а Канселу защитник (хоть и 1+1)
2)Порту>Селтик
+11
-6
+5
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Канселу:
+8
-4
+4
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Зиеш тоже неплохо МЮ уничтожал ( при помощи Онана)
+3
-1
+2
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Ответ markus_9986@mail.ru
Жао марио забивает три гола за 35 минут своему бывшиму клубу . Что он еще должен был сделать )))
Иммобиле выходит на замену и за 5 минут делает дубль выводя Лацио в плей-офф
+2
0
+2
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Заслуженно.
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Без вопросов!
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Жао марио забивает три гола за 35 минут своему бывшиму клубу . Что он еще должен был сделать )))
+1
0
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Когда-нибудь люди начнут ценить игроков типа Вальверде, но это уже совсем другая история ...
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итальянские футболисты :после 30 футбол только начинается
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А что круче хет трик или дубль ? Я просто совсем не разбираюсь в футболе так же как и человек кто дает эту награду )))
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Ответ markus_9986@mail.ru
Жао марио забивает три гола за 35 минут своему бывшиму клубу . Что он еще должен был сделать )))
Забить четыре и выиграть
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