Каррагер об ЛЧ: «Только «Ман Сити» превосходит «Арсенал». Не сказал бы, что «Бавария» лучше «канониров»
Джейми Каррагер включил «Арсенал» в число сильнейших команд Европы.
«Думаю, он претендует на победу в Лиге чемпионов. У него нет такой истории, как у «Баварии», которая неоднократно выигрывала трофей. Я бы не сказал, что «Бавария» лучше «Арсенала», но, глядя на ее выступления в еврокубках, ты чувствуешь, что она способна победить, потому что уже делала это.
У «Арсенала» такой ауры пока нет, но когда-то она должна появиться.
Думаю, в этой Лиге чемпионов только «Манчестер Сити» превосходит «Арсенал», – отметил экс-защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.
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Трофей разыграют «Реал», «Бавария» либо «Сити», в зависимости от формы команды весной
Хотя это по Каррагеровски, таких как он, Мостовой и Кассано делают шоу...)))