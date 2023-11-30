Каррагер об ЛЧ: «Только «Ман Сити» превосходит «Арсенал». Не сказал бы, что «Бавария» лучше «канониров»

Теги Бавария Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Джейми Каррагер включил «Арсенал» в число сильнейших команд Европы.

«Думаю, он претендует на победу в Лиге чемпионов. У него нет такой истории, как у «Баварии», которая неоднократно выигрывала трофей. Я бы не сказал, что «Бавария» лучше «Арсенала», но, глядя на ее выступления в еврокубках, ты чувствуешь, что она способна победить, потому что уже делала это.

У «Арсенала» такой ауры пока нет, но когда-то она должна появиться.

Думаю, в этой Лиге чемпионов только «Манчестер Сити» превосходит «Арсенал», – отметил экс-защитник «Ливерпуля» в эфире CBS Sports.

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26 комментариев
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Всего лишь надо было обыграть Ланс, в котором,мне кажется, Джейми даже ни одного игрока не назовёт,чтобы включить режим "Царь во дворца,царь во дворца!". Копенгаген вон 0:0 сыграл с Баварией на равных,мог и выйграть - срочно в фавориты ЛЧ записать.
всего лишь Арсенал лидер АПЛ
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Думаецо мне, бавария разматает арсенал, при всем уважении)
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-12
+11
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
это да,но ответьте честно,верите что Арсенал выиграет этот розыгрыш или в финал хотя б дойдет?)
надеемся
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Ответ Адилбек Туманшаев
Подзабыли как Бавария год за годом громила Арсенал
Ну сейчас не играют Роббен и Рибери, и Нойер тоже постарел... И в защите Арсенала играет не Мустафи...
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Ответ Wekil Halylow
надеемся
сам буду рад,если честно,намучался Арсенал уже за столько лет- когда-то должно воздасться)
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Если Арсенал проиграет кому-то, Кара будет первым, кто начнет заливать, что им не хватает топ-форварда и еще 1 топа на другой позиции))
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При всём уважении, рановато «Арсеналу» брать ЛЧ. Чувствуется, команда а-ля «Ливерпуль» образца сезона 2017/18. Ну максимум мб дойдут до финала, но кубок не выиграют точно. Не чемпионская это команда в Европе
Трофей разыграют «Реал», «Бавария» либо «Сити», в зависимости от формы команды весной
+5
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Ответ Хасан Хасанов
вряд-ли один игрок арсенала пробьется в основу Баварии. а игра у обеих команд качественная
Салиба = вся зашита баварий
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Ответ Хасан Хасанов
вряд-ли один игрок арсенала пробьется в основу Баварии. а игра у обеих команд качественная
Точно и именно поэтому, Бавария сейчас активно интерсуется Томиясу, который даже не основной в Арсенале)
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Ответ Хасан Хасанов
вряд-ли один игрок арсенала пробьется в основу Баварии. а игра у обеих команд качественная
Как раз таки игра у Баварии совсем не качественная. Когда получается то Дортмунду могут 4 закинуть, но не выглядит эта Бавария прям монстром. Даже прошлогодняя команда Нагельсмана играла интересней, а ьудь там Кейн то вообще не факт что кто нибудь бы даже подумад об увольнении Нагельсмана.
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Ответ Wekil Halylow
всего лишь Арсенал лидер АПЛ
это да,но ответьте честно,верите что Арсенал выиграет этот розыгрыш или в финал хотя б дойдет?)
+3
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Арсенал конечно выглядит сильным соперником в этом сезоне. Но до их игры против Реала, МС, Баварии или даже Интера в ЛЧ, так смело заявить что они фавориты к ряду МС, и в этом даже не упомянуть Реала?! кек, не знаю...

Хотя это по Каррагеровски, таких как он, Мостовой и Кассано делают шоу...)))
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Не об ЛЧ, а о ЛЧ. Ну это уже несешно. Исправьте
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Ответ Александер Мухаметшин
Думаецо мне, бавария разматает арсенал, при всем уважении)
Ну так не зря Бавария хозяйка Лондона, по старой памяти раскатают арсенальцев
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Карагер прекрасно справляется с ролью поникшего писюна, на cbs sports) Увы, но по окончанию профессиональной карьеры, ни на что большее не сгодился
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Бавария Тухеля, если не считать Кейна, который индивидуально может подтащить это та же прошлогодняя Бавария Тухеля. Выиграли все матчи тупо на классе. В 1/4 их выкинут. А вообще по настоящему сильного монстра, который прям всех превосходит сейчас нет, все так или иначе блеклые
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Ответ bat90
Ну сейчас не играют Роббен и Рибери, и Нойер тоже постарел... И в защите Арсенала играет не Мустафи...
В этом я полностью согласен, по составу, Арсенал ничуть не хуже Баварии сейчас. Но, фактор Кейна многого может решать
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