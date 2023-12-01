Адебайо Акинфенва: «Холанд 20 лет назад не забивал бы столько и так не выделялся бы. В АПЛ почти не осталось таких же высоких защитников»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Адебайо Акинфенва Эрлинг Холанд Футбол

Адебайо Акинфенва считает, что в начале 2000-х Эрлинг Холанд не был бы так хорош.

«Я не думаю, что Холанд забивал бы столько голов 20 лет назад.

Думаю, футбол эволюционировал и изменился. В этом поколении футбол строится вокруг работы с мячом, сейчас даже вратари умеют это делать, как и защитники.

Так что теперь все выходят из обороны через пас, а 20 лет назад каждый должен был заниматься своим делом: вратарь – парировать удары, защитник – обороняться. То же касается полузащитников и нападающих.

Поэтому было намного больше защитников, которые были крупнее нападающих. Сейчас Холанд, вероятно, самый высокий форвард в АПЛ, и столь же высоких центральных защитников почти нет.

Он забивает голы потому, что он отличный нападающий, который, если продолжит так играть, побьет все рекорды. Но я искренне верю в то, что 20 лет назад он не выделялся бы так, как сейчас», – заявил экс-форвард «Уикома».

Холанд забил 50-й гол в 2023 году и опередил Кейна. У Роналду 48 мячей, у Мбаппе – 47

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34 комментария
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В три года тяжело столько забивать бы было
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Адебайо кстати самый главный качок в футболе, Траоре рядом с ним - дрищеватый хипстер
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Такое ощущение, что Холанд не в самой дорогой команде мира играет, а в Лутоне или Бернли.
Что топовый игрок может делать в команде, которая богаче всех в лиге показывает и Кейн
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Игорь, ты чего?
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И в чем он неправ если такой косяпор, как Ван Дейк сейчас считается защитником
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Холланд фигня. Помню, была заруба Яна Колера и Япа Стама. На евро вроде было. Вот это было сильно.
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Ответ Ильнур Хасанов
Да его просто защитники бы сжирали, тогда защитники играли куда жощще. Даже интересно было бы посмотреть как бы он играл против таких защитников, как Мальдини, Неста, Видич, Рио.
Да) А нападающие забивали бы по 100 голов за сезон! А полузащитники выдавали бы идеальные пасы через все поле каждую игру! Вратари вообще бы не пропускали и постоянно играли на ноль))
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О , господи , я уж подумал , что это сын Акинфеева .....или даже жена .
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20 лет назад не было пробирок, в которой его вырастили
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Ответ CyberUnited
20 лет назад не было пробирок, в которой его вырастили
Холланд - это Хоумлендер, я так понял.
Осталось найти в АПЛ Билли Бутчера.
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20 лет назад он бы сажал всех на карточки, единственное что изменилось бы.
И защищаться против него было бы еще сложнее, потому что сейчас обороняется вся команда в той или иной степени.

Если Ширрер много забивал, почему Холанд бы не смог?
И на счет габаритов тоже весьма спорно. У Холанда много голов в стиле Рауля - вставить ножку перед воротами.
Он далеко не классический таран, головой играет так себе, как Ибра в свое время.
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Только вот и команды Изучать сейчас легко .Сейчас каждый знает какие движения у других игроков . Раньше таких данных не было
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Ответ Yri Yrov
какие Неста Мальдини? он Ван Дейка полностью не прошёл, вообще чел не очень ловкий , да быстрый да удар есть головой , ногами, прыжок, игра на втором этаже, все есть для топового напа , но на этом его способности заканчиваются
А какие еще ему нужны способности?))) Блин, топовый форвард забивает кучу мячей и ты такой сидя на диване у себя "нуууу у него все есть, но на этом его способности заканчиваются")))) Какие способности ему еще нужны? В ворота может встать и вообще выходить одному на поле?))
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Ответ Proper Chels
20 лет назад он бы сажал всех на карточки, единственное что изменилось бы. И защищаться против него было бы еще сложнее, потому что сейчас обороняется вся команда в той или иной степени. Если Ширрер много забивал, почему Холанд бы не смог? И на счет габаритов тоже весьма спорно. У Холанда много голов в стиле Рауля - вставить ножку перед воротами. Он далеко не классический таран, головой играет так себе, как Ибра в свое время.
Вон Жиру головой забивает больше, чем ногами...
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Ответ Трент 66
Причем тут рост защитников, Холланд будто только после навесов забивает.
Холланд мало головой забивает для его роста...
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Ответ Yri Yrov
какие Неста Мальдини? он Ван Дейка полностью не прошёл, вообще чел не очень ловкий , да быстрый да удар есть головой , ногами, прыжок, игра на втором этаже, все есть для топового напа , но на этом его способности заканчиваются
Вот Звезда Ливерпуля совсем другое дело))
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Ответ Ильнур Хасанов
Да его просто защитники бы сжирали, тогда защитники играли куда жощще. Даже интересно было бы посмотреть как бы он играл против таких защитников, как Мальдини, Неста, Видич, Рио.
Холанд так то сам не хлюпик.
Рио участник 1-6, кстати
Ты так говоришь будто эти защитники какими-то суперменами были. Так же и им накидывали мячей
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Ответ kaka10
Это что за Адебайор Акинфеевна
гигант, все карьеру провел в низших английских лигах, но забивал Ливерпулю, вероятно, самый сильный футболист в истории
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Ну если смотреть сколько он ЗАБИВАЕТ , то может быть мог бы столько же ЗАБИТЬ. Но столько РИКОШЕТИТЬ... точно не смог бы.
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К мнению дядьки стоит прислушаться, он был одной из причин, почему крепкие защитники начали исчезать из английского футбола))
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Ковтун с Горлуковичем и не таких усмиряли.
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20 лет назад он бы сажал всех на карточки, единственное что изменилось бы.
И защищаться против него было бы еще сложнее, потому что сейчас обороняется вся команда в той или иной степени.

Если Ширрер много забивал, почему Холанд бы не смог?
И на счет габаритов тоже весьма спорно. У Холанда много голов в стиле Рауля - вставить ножку перед воротами.
Он далеко не классический таран, головой играет так себе, как Ибра в свое время.
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Причем тут рост защитников, Холланд будто только после навесов забивает.
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Конечно тяжело, именно поэтому такие топари как Кевин Филлипс забивали по забивали по 30 голов:)
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