Адебайо Акинфенва: «Холанд 20 лет назад не забивал бы столько и так не выделялся бы. В АПЛ почти не осталось таких же высоких защитников»

Адебайо Акинфенва считает, что в начале 2000-х Эрлинг Холанд не был бы так хорош.

«Я не думаю, что Холанд забивал бы столько голов 20 лет назад.

Думаю, футбол эволюционировал и изменился. В этом поколении футбол строится вокруг работы с мячом, сейчас даже вратари умеют это делать, как и защитники.

Так что теперь все выходят из обороны через пас, а 20 лет назад каждый должен был заниматься своим делом: вратарь – парировать удары, защитник – обороняться. То же касается полузащитников и нападающих.

Поэтому было намного больше защитников, которые были крупнее нападающих. Сейчас Холанд, вероятно, самый высокий форвард в , и столь же высоких центральных защитников почти нет.

Он забивает голы потому, что он отличный нападающий, который, если продолжит так играть, побьет все рекорды. Но я искренне верю в то, что 20 лет назад он не выделялся бы так, как сейчас», – заявил экс-форвард «Уикома».

Холанд забил 50-й гол в 2023 году и опередил Кейна. У Роналду 48 мячей, у Мбаппе – 47

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