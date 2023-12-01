Адебайо Акинфенва: «Холанд 20 лет назад не забивал бы столько и так не выделялся бы. В АПЛ почти не осталось таких же высоких защитников»
Адебайо Акинфенва считает, что в начале 2000-х Эрлинг Холанд не был бы так хорош.
«Я не думаю, что Холанд забивал бы столько голов 20 лет назад.
Думаю, футбол эволюционировал и изменился. В этом поколении футбол строится вокруг работы с мячом, сейчас даже вратари умеют это делать, как и защитники.
Так что теперь все выходят из обороны через пас, а 20 лет назад каждый должен был заниматься своим делом: вратарь – парировать удары, защитник – обороняться. То же касается полузащитников и нападающих.
Поэтому было намного больше защитников, которые были крупнее нападающих. Сейчас Холанд, вероятно, самый высокий форвард в АПЛ, и столь же высоких центральных защитников почти нет.
Он забивает голы потому, что он отличный нападающий, который, если продолжит так играть, побьет все рекорды. Но я искренне верю в то, что 20 лет назад он не выделялся бы так, как сейчас», – заявил экс-форвард «Уикома».
Холанд забил 50-й гол в 2023 году и опередил Кейна. У Роналду 48 мячей, у Мбаппе – 47
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Осталось найти в АПЛ Билли Бутчера.
И защищаться против него было бы еще сложнее, потому что сейчас обороняется вся команда в той или иной степени.
Если Ширрер много забивал, почему Холанд бы не смог?
И на счет габаритов тоже весьма спорно. У Холанда много голов в стиле Рауля - вставить ножку перед воротами.
Он далеко не классический таран, головой играет так себе, как Ибра в свое время.
Рио участник 1-6, кстати
Ты так говоришь будто эти защитники какими-то суперменами были. Так же и им накидывали мячей
И защищаться против него было бы еще сложнее, потому что сейчас обороняется вся команда в той или иной степени.
Если Ширрер много забивал, почему Холанд бы не смог?
И на счет габаритов тоже весьма спорно. У Холанда много голов в стиле Рауля - вставить ножку перед воротами.
Он далеко не классический таран, головой играет так себе, как Ибра в свое время.