Тюкавин продлит контракт с «Динамо» на 4 года. Соглашение скоро подпишут

Форвард Константин Тюкавин продолжит играть за «Динамо».

По информации «РБ Спорт», 21-летний игрок продлит контракт с московским клубом на 4 года. Соглашение будет подписано в ближайшее время.

В 16 матчах текущего сезона Мир на счету 7 голов и 4 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.

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