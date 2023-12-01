Тюкавин продлит контракт с «Динамо» на 4 года. Соглашение скоро подпишут

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Тюкавин Футбол

Форвард Константин Тюкавин продолжит играть за «Динамо».

По информации «РБ Спорт», 21-летний игрок продлит контракт с московским клубом на 4 года. Соглашение будет подписано в ближайшее время.

В 16 матчах текущего сезона Мир РПЛ на счету Тюкавина 7 голов и 4 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.

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16 комментариев
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Новость бомба! Рад за Костю и Динамо! Всё получится.
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Ну вот все плакали надежды Зенита .
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Очень хорошая новость 👍
+12
0
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Костя - наша главная звезда, контракт должен быть соответствующим.
+2
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Раз, два, три…

Случайность ли срок контракта?
+4
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Ответ Валерий Сергеевич
Привет Константин, как же сейчас Аршавину плохо!
Привет , Сергеич . Хорошо, пусть страдает
+6
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Подождём всё-таки ояфициального объявления.
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ждём подтверждения
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Аршавин молча взглотнул горькую слезу скатившуюся по щеке.
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а то все Зенит какой то.....Аршавин со своим десантом может ехать домой..
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Ответ Machine Head
Ну вот все плакали надежды Зенита .
Привет Константин, как же сейчас Аршавину плохо!
+5
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Ответ Валерий Сергеевич
Привет Константин, как же сейчас Аршавину плохо!
Зато, Динамо - хорошо! И нам.
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