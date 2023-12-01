Тюкавин продлит контракт с «Динамо» на 4 года. Соглашение скоро подпишут
Форвард Константин Тюкавин продолжит играть за «Динамо».
По информации «РБ Спорт», 21-летний игрок продлит контракт с московским клубом на 4 года. Соглашение будет подписано в ближайшее время.
В 16 матчах текущего сезона Мир РПЛ на счету Тюкавина 7 голов и 4 ассиста. Его подробная статистика доступна здесь.
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Случайность ли срок контракта?