Самолет «Балтики» из-за снегопада не приземлился в Тамбове. Команда едет в Воронеж из Москвы – время в пути вырастет втрое, матч с «Факелом» – завтра в 14:00
Самолет «Балтики» из-за снегопада не смог приземлиться в Тамбове.
Клуб из Калинграда добирается на матч 17-го тура Мир РПЛ против «Факела», который должен начаться в субботу, 2 декабря, в 14:00 по московскому времени.
«Из-за сильного снегопада аэропорт в Тамбове закрыт, и мы не смогли приземлиться в пункте назначения.
Самолет долетел до аэропорта в Домодедово, где и совершил посадку.
До Воронежа, по итогу, команда планирует добираться на автобусах», – сказано в сообщении «Балтики».
Отметим, что из Тамбова до Воронежа можно доехать примерно за три часа, из Москвы до Воронежа – за 9 часов.
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Хз как в принципе можно говорить о равном турнире где у части команд просто перекрыты аэропорты и они сутками добираются до выездных матчей и домой
И пора этот бред с календарем заканчивать.