Самолет «Балтики» из-за снегопада не приземлился в Тамбове. Команда едет в Воронеж из Москвы – время в пути вырастет втрое, матч с «Факелом» – завтра в 14:00

Теги премьер-лига Россия происшествия Балтика Факел Футбол

Самолет «Балтики» из-за снегопада не смог приземлиться в Тамбове.

Клуб из Калинграда добирается на матч 17-го тура Мир РПЛ против «Факела», который должен начаться в субботу, 2 декабря, в 14:00 по московскому времени.

«Из-за сильного снегопада аэропорт в Тамбове закрыт, и мы не смогли приземлиться в пункте назначения.

Самолет долетел до аэропорта в Домодедово, где и совершил посадку.

До Воронежа, по итогу, команда планирует добираться на автобусах», – сказано в сообщении «Балтики».

Отметим, что из Тамбова до Воронежа можно доехать примерно за три часа, из Москвы до Воронежа – за 9 часов.

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25 комментариев
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Ну у нас тут правда метет жесть.
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А «Факел» знает, что он теперь просто «Воронеж«? 😂
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Самолёт "Балтики". Звучит как мечта гопника. Запас на всю жизнь вперёд :))
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Бедная Балтика, погодные условия преследуют
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+- обычный путь Краснодара уже второй сезон.
Хз как в принципе можно говорить о равном турнире где у части команд просто перекрыты аэропорты и они сутками добираются до выездных матчей и домой
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Ответ Pertinax Gandi
Не везёт "Балтике". Постоянно зимой им сопутствует снег, какая неожиданность.
А то, что..,, Факел,, Ростов,,, Краснодар,,, так добирается второй сезон ниче? Логистику знаете, а тут глядика на автобусе поедут,,,, не пешком же,,,,,
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Ответ Евгений Шевцов
Ну у нас тут правда метет жесть.
Зато в офисе РФС тепло и уютно)
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Снег зимой в России, не может быть
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За-ме-ча-те-ль-но.
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Не везёт "Балтике". Постоянно зимой им сопутствует снег, какая неожиданность.
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Сейчас в Воронеже сильная метель. Главное, чтобы на стадионе справились и не было повторения Калининградского матча. Ну, а если повторится, то найдут ли красные кубковые мячи?
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Снегопад стал преследовать Балтику.
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На трассе Дон сегодня вообще не фонтан. Аккуратнее там.
И пора этот бред с календарем заканчивать.
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А как же поезда РЖД ?
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РФС каждый год в декабре наступает в одно и тоже ------.
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Ездил по тамбовской в такую погоду, почти всегда это выглядит так, впереди штук 5 фур ползет сквозь снег со скорстью 40-50 км/ч, обогнать почти невозможно. Итого до поворота в Самовце (это примерно половина дороги) тащишься более 3 часов. Может так стать, что из Москвы ещё быстрее доедут
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в Воронеже Факел затерут и в Ростов
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А че не в 10 раз дольше сразу? Из Тамбова в Воронеж ехать 3 с половиной, из Домодедово - 6, но дорога приятнее гораздо
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Ответ пашу
А че не в 10 раз дольше сразу? Из Тамбова в Воронеж ехать 3 с половиной, из Домодедово - 6, но дорога приятнее гораздо
По такой погоде автобус минимум 8 часов ехать будет
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Ответ пашу
А че не в 10 раз дольше сразу? Из Тамбова в Воронеж ехать 3 с половиной, из Домодедово - 6, но дорога приятнее гораздо
Ну да, им же в аэропорту Домодедово достаточно одного таксиста поймать. Зачем им экстренный поиск пары автобусов.
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Обидно
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