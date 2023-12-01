Самолет «Балтики» из-за снегопада не приземлился в Тамбове. Команда едет в Воронеж из Москвы – время в пути вырастет втрое, матч с «Факелом» – завтра в 14:00

Самолет «Балтики» из-за снегопада не смог приземлиться в Тамбове.

Клуб из Калинграда добирается на матч 17-го тура Мир против « », который должен начаться в субботу, 2 декабря, в 14:00 по московскому времени.

«Из-за сильного снегопада аэропорт в Тамбове закрыт, и мы не смогли приземлиться в пункте назначения.

Самолет долетел до аэропорта в Домодедово, где и совершил посадку.

До Воронежа, по итогу, команда планирует добираться на автобусах», – сказано в сообщении «Балтики».

Отметим, что из Тамбова до Воронежа можно доехать примерно за три часа, из Москвы до Воронежа – за 9 часов.

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