Романцев о чемпионской гонке: «Краснодар» растет и крепнет на глазах. Как спартаковский болельщик, не желаю «Зениту» победы»

Олег Романцев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

– Даже после ничьей «Зенита» с « » вы настаивали, что питерцы — фавориты в золотой гонке. Поражение «быков» от «Урала» означает, что интрига умерла?

— Не стал бы спешить с выводами — впереди почти целый круг. Но моя уверенность в очередном успехе « » родилась не на пустом месте. Ушел Малком — заиграл Вендел. Исправно забивает Кассьерра, в связке с которым в атаке хорош Сергеев. В обороне стал открытием Алип. Плюс качественная скамейка, которая позволяет Семаку не хвататься за голову из-за потерь в составе.

К тому же «Краснодар» в Питере не показал, что он в чем-то сильнее. Очень похоже, что та ничья стоила ему больших энергетических затрат — и это аукнулось в игре с «Уралом». Помимо потери очков, в Екатеринбурге травмировались Сафонов с Торменой, а Кордоба нарвался на удаление.

Считаю, что в этом матче сказалось отсутствие у «быков» опыта борьбы за чемпионство. А у «Зенита» он есть. С другой стороны, это дело наживное. А то, что команда Галицкого растет и крепнет на глазах, — факт неоспоримый. Говорю об этом, опираясь на игровой и тренерский опыт.

Ну а как спартаковский болельщик, конечно, не желаю «Зениту» победы. Надеюсь, что здесь меня правильно поймут и не обидятся питерские друзья, которых у меня в этом городе немало.

— «Зенит» опередил «Краснодар» в таблице, но во втором круге команду Семака ждет встреча с «быками» в гостях. Может ли она стать определяющей в борьбе за чемпионство?

— Не думаю, что это создаст особые трудности «Зениту». И вряд ли на нем скажется отсутствие поддержки своих трибун. И потом — эта встреча состоится в апреле, за шесть туров до финиша. А значит, не попадет в категорию тех, что решат судьбу золотых медалей, – сказал экс-тренер « ».

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