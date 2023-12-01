Романцев о чемпионской гонке: «Краснодар» растет и крепнет на глазах. Как спартаковский болельщик, не желаю «Зениту» победы»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олег Романцев Краснодар Футбол

Олег Романцев высказался о чемпионской гонке в Мир РПЛ.

– Даже после ничьей «Зенита» с «Краснодаром» вы настаивали, что питерцы — фавориты в золотой гонке. Поражение «быков» от «Урала» означает, что интрига умерла?

— Не стал бы спешить с выводами — впереди почти целый круг. Но моя уверенность в очередном успехе «Зенита» родилась не на пустом месте. Ушел Малком — заиграл Вендел. Исправно забивает Кассьерра, в связке с которым в атаке хорош Сергеев. В обороне стал открытием Алип. Плюс качественная скамейка, которая позволяет Семаку не хвататься за голову из-за потерь в составе.

К тому же «Краснодар» в Питере не показал, что он в чем-то сильнее. Очень похоже, что та ничья стоила ему больших энергетических затрат — и это аукнулось в игре с «Уралом». Помимо потери очков, в Екатеринбурге травмировались Сафонов с Торменой, а Кордоба нарвался на удаление.

Считаю, что в этом матче сказалось отсутствие у «быков» опыта борьбы за чемпионство. А у «Зенита» он есть. С другой стороны, это дело наживное. А то, что команда Галицкого растет и крепнет на глазах, — факт неоспоримый. Говорю об этом, опираясь на игровой и тренерский опыт.

Ну а как спартаковский болельщик, конечно, не желаю «Зениту» победы. Надеюсь, что здесь меня правильно поймут и не обидятся питерские друзья, которых у меня в этом городе немало.

— «Зенит» опередил «Краснодар» в таблице, но во втором круге команду Семака ждет встреча с «быками» в гостях. Может ли она стать определяющей в борьбе за чемпионство?

— Не думаю, что это создаст особые трудности «Зениту». И вряд ли на нем скажется отсутствие поддержки своих трибун. И потом — эта встреча состоится в апреле, за шесть туров до финиша. А значит, не попадет в категорию тех, что решат судьбу золотых медалей, – сказал экс-тренер «Спартака».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Из контекста, как я понимаю, прогноз такой, что за чемпионство будут бороться Зенит и Краснодар. И вроде бы болельщику Спартака должно быть по барабану кто выиграет, если это будет не Спартак. Однако же "Ну а как спартаковский болельщик, конечно, не желаю «Зениту» победы".

Сразу вспоминается сопровождаемая зубным скрежетом мантра: "Зенит абсолютно непринципиальный соперник для Спартака. Слышите, это обычный матч, совсем-совсем неважный"
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Назар Игорь
Что-то не видно "крепнувшего на глазах" Краснодара, как раз наоборот. Начали здорово, а продолжение идëт по нисходящей.
Романцев говорит в целом, что клуб растет и крепнет, но у вас как всегда узколобое мышление одного сезона
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что-то не видно "крепнувшего на глазах" Краснодара, как раз наоборот. Начали здорово, а продолжение идëт по нисходящей.
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Вячеслав Припузов
Да ну, по-моему Краснодар сдулся, за тройку зацепиться за счастье будет, Кардоба на чемпионство уже положил, вполне вероятно уедет куда-то... Без него продавливать будет некому... Ещё не факт, что Ивича не уведут за зиму...
если Краснодар сдулся,то другие клубы, кроме зенита,даже не надувались? или это другое?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Коротко о нынешнем положении спартачей. Сами ни на что не претендуют, но лишь бы Зенит (вообще не принципиальный соперник, абсолютно, вот вообще никакой не раздражитель и не соперник) не выиграл ))
+14
-11
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Назар Игорь
Что-то не видно "крепнувшего на глазах" Краснодара, как раз наоборот. Начали здорово, а продолжение идëт по нисходящей.
как по мне это самый стабильный Краснодар за последние годы. А спады бывают у всех.
Осталось два зимних турах. в них на многое получим ответы, хотя и необязательно. Впереди будет зимняя пауза, в которой клубы могут как окрепнуть, так и ослабнуть
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Айнур Гайсин
А Спартак для Зенита принципиальный соперник?
Само собой принципиальный..мы этого не скрываем))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Yupis
Ни один адекватный болельщик не желает побед этому распиаренному денежном мешку с севера.... Он даже своим надоел
Кому своим он надоел, хотелось бы узнать.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Рашпель793
Коротко о нынешнем положении спартачей. Сами ни на что не претендуют, но лишь бы Зенит (вообще не принципиальный соперник, абсолютно, вот вообще никакой не раздражитель и не соперник) не выиграл ))
Они уже походу готовы всем проиграть и вылететь в фнл лишь бы Зенит чемпионом не стал
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ fil_spb
Из контекста, как я понимаю, прогноз такой, что за чемпионство будут бороться Зенит и Краснодар. И вроде бы болельщику Спартака должно быть по барабану кто выиграет, если это будет не Спартак. Однако же "Ну а как спартаковский болельщик, конечно, не желаю «Зениту» победы". Сразу вспоминается сопровождаемая зубным скрежетом мантра: "Зенит абсолютно непринципиальный соперник для Спартака. Слышите, это обычный матч, совсем-совсем неважный"
А Спартак для Зенита принципиальный соперник?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ redwhiteteam
Вот с Венделом в самую точку Олег Иванович. Без него с Динамо Зенит смотрелся плохо. И мне кажется , что всегда слабовата игра в организации атак без него
Почти в точку. Слова "заиграл" совершенно не уместны, тем более в связке с "ушел Малком". Вендел заиграл года 2,5 назад.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Василиус
Они уже походу готовы всем проиграть и вылететь в фнл лишь бы Зенит чемпионом не стал
Ну ради такого я согласен на чемпионство Краснодара)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Рашпель793
Коротко о нынешнем положении спартачей. Сами ни на что не претендуют, но лишь бы Зенит (вообще не принципиальный соперник, абсолютно, вот вообще никакой не раздражитель и не соперник) не выиграл ))
)))
Ну не повсеместно
Все таки Зенит объективно сильнее всех в лиге, это признать не сложно.
Особенно сравнив полузащитников клубов
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ schwein
Почти в точку. Слова "заиграл" совершенно не уместны, тем более в связке с "ушел Малком". Вендел заиграл года 2,5 назад.
Имел ввиду новая роль Венделла в организации атак , после ухода Малколма.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Рашпель793
Коротко о нынешнем положении спартачей. Сами ни на что не претендуют, но лишь бы Зенит (вообще не принципиальный соперник, абсолютно, вот вообще никакой не раздражитель и не соперник) не выиграл ))
Ага, мне тут заливали на сайте, что мы всего лишь клубочек без истории, в отличии от того же Петротреста и т д😂
Что мы вообще не принципиальный соперник, то ли дело Текстильщик🤷‍♂️😂
Вообще забавно, типо если ты без истории, то че бы ты не делал - все равно нахрен не сдался великому Спартаку🤷‍♂️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смотрю на Зенит и на Краснодар, Зенит нравится больше и больше заслуживает своё 6-ое подряд чемпионство. Тоже болельщик Спартака, хоть и с небольшим стажем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Романцева стало много что-то последнее время... Видимо, оторвался от рыбалки - летняя же закончилась, а зимняя, по причине не устоявшегося льда, ещё не началась))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да ну, по-моему Краснодар сдулся, за тройку зацепиться за счастье будет, Кардоба на чемпионство уже положил, вполне вероятно уедет куда-то... Без него продавливать будет некому... Ещё не факт, что Ивича не уведут за зиму...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий