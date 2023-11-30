Динамо — Рубин: прогноз на матч 4 декабря 2023, РПЛ

Программу 17 тура чемпионата России по футболу закрывает игра соседей по турнирной таблице. В Москве на поле стадиона «ВТБ Арена» сыграют «Динамо» — «Рубин». Игра пройдет 4 декабря, начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Хозяева получили статус фаворита игры. Обе команды заметно прибавили в результатах. По итогам пяти сыгранных туров казанский «Рубин» на втором месте в РПЛ с 13 очками. На счету команды четыре победы и одна ничья. Разница голов 5:0. Лучше сыграл только «Зенит», который выше по разнице голов. У «Динамо» нет поражений в пяти турах. У столичного клуба три победы и две ничьи. Разница голов 10:6. Это третий результат на этом отрезке. К игре 17 тура бело-голубые подходят только с восьмым результатом в домашних матчах. В семи матчах у команды четыре победы, две ничьи и одно поражение. Разница голов 10:6. Казанский клуб показывает четвертый результат в лиге по игре на выезде. В семи гостевых матчах у команды четыре победы, одна ничья и два поражения. Разница голов 8:7.

В матче первого круга команды сыграли вничью 2:2. В составе «Динамо» голы на счету Дениса Макарова и Дмитрия Скопинцева. Оба гола бело-голубые забили в меньшинстве. За «Рубин» отличились Мирлинд Дааку и Джоэл Фамейе. Последний забил уже в компенсированное время. Всего соперники провели 47 матчей. По победам лидирует «Рубин» 20:9 при 18 ничьих. Разница голов 62:48 в пользу казанцев. В рамках РПЛ сыграно 39 матчей: 18 побед «Рубина», 15 ничьих и 6 побед «Динамо». Разница голов 54:31 в пользу номинальных гостей. На дистанции в 10 игр РПЛ у команд равенство: по три победы и четыре ничьи, разница голов 10:10. На домашней арене у «Динамо» две победы, три поражения и пять ничьих. Разница голов 7:6 в пользу бело-голубых.

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Рекомендованная ставка: победа «Рубина» или ничья, ТМ2,5, гол «Рубина».

Динамо

Бело-голубые провели два сложных матчах. Сперва была гостевая победа над ЦСКА в чемпионате страны. Бело-голубые победили 3:2. Гости вышли вперед на 7 минуте благодаря голу Битело, но еще до перерыва ЦСКА не только отыгрался, но и вышел вперед. Голы на счету Аббосбека Файзулаева на 23 минуте и Антона Заболотного на 40. На 54 минуте Битело оформил дубль и сравнял счет. Победу «Динамо» принес гол Константина Тюкавина на 74 минуте. Следом была кубковая игра с «Зенитом» дома. «Динамо» победило 1:0 благодаря голу Федора Смолова на 74 минуте. С 70 бело-голубые играли в меньшинстве. За две желтые карточки удалили Хорхе Карраскаля.

В рамках чемпионата России у столичного клуба семь побед, семь ничьих и два поражения в 16 турах. Разница голов 27:21. С 28 очками команда занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от второго места четыре очка и пять от лидирующего «Зенита».

Результаты «Динамо» в пяти играх:

Кубок России, «Динамо» — «Зенит» 1:0;

РПЛ, ЦСКА — «Динамо» 2:3;

РПЛ, «Динамо» — «Оренбург» 2:0;

РПЛ, «Сочи» — «Динамо» 3:3;

Кубок России, «Динамо» — «Пари НН» 2:1.

На отрезке в 10 игр команда не проигрывает. У «Динамо» шесть побед и четыре ничьи. Разница голов 17:8. На домашней арене у бело-голубых восемь побед и две ничьи. Разница голов 19:7.

Интересные статистические факты по игре «Динамо»:

Самые результативные игроки команды в РПЛ: Константин Тюкавин 7+4, Федор Смолов 4+2, Битело 3+2, Муми Нгамале 2+3, Диего Лаксальт 0+4;

Самые результативные игроки в сезоне: Константин Тюкавин 8+4, Битело 5+2, Федор Смолов 5+2, Муми Нгамале 3+4, Диего Лаксальт 0+4;

«Динамо» не пропускает более гола в 9 домашних играх;

«Динамо» не проиграл «Рубину» в трех очных матчах;

«Динамо» забивает более гола в 4 играх РПЛ;

«Динамо» забивает «Рубину» более гола в 5 играх, с учетом товарищеских встреч;

«Динамо» не проигрывает в 10 матчах: 6 побед и 4 ничьи;

«Динамо» не проигрывает дома в 10 матчах: 8 побед и 2 ничьи;

«Динамо» в 4 играх дома забивает во втором тайме;

«Динамо» не проигрывает в РПЛ в 7 встречах.

Игру с «Рубином» пропустит Роберто Фернандес из-за дисквалификации. В лазарете команды Николас Маричаль, Александр Кутицкий и Милан Мистрович.

Прогноз на матч Локомотив – Зенит

Рубин

Последний официальный матч казанский клуб провел в чемпионате России. В 16 туре «Рубин» обыграл воронежский «Факел». На счету казанцев домашняя победа со счетом 1:0. Победный мяч забил Руслан Безруков на 37 минуте.

В турнирной таблице РПЛ занимает седьмое место. На счету команды 25 очков, что на три меньше, чем у «Динамо». В 16 турах РПЛ у казанского клуба семь побед, четыре ничьи и пять поражения. Разница голов 16:20. В топ-10 РПЛ меньше «Рубина» забивает только «Пари НН» — 14 мячей.

Результаты «Рубина» в пяти последних встречах:

РПЛ, «Рубин» — «Факел» 1:0;

РПЛ, «Сочи» — «Рубин» 0:2;

РПЛ, «Урал» — «Рубин» 0:1;

Кубок России, «Локомотив» — «Рубин» 3:0;

РПЛ, «Рубин» — «Балтика» 1:0.

На официальном уровне у казанского клуба шесть побед, одна ничья и три поражения. Разница голов 7:7. В гостевых встречах у «Рубина» четыре победы, одна ничья и пять поражений. Разница голов 8:13.

Интересные статические факты по игре «Рубина» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в РПЛ: Мирлинд Даку 3+1, Джоэл Фамейе 3+0, Валентин Вада 3+0, Руслан Безруков 2+0, Александр Грицаенко 1+1;

Самые результативные игроки в сезоне: Мирлинд Даку 3+1, Джоэл Фамейе 3+0, Валентин Вада 3+0, Руслан Безруков 2+0, Александр Грицаенко 1+1;

«Рубин» не играет вничью в 9 гостевых встречах;

«Рубин» выиграл 3 последние матча;

В 6 последних и 8 из 10 гостевых встречах как минимум одна команда не забивала;

В 10 последних матчах как минимум одна команда не забивает;

«Рубин» выиграл 3 официальные матча;

«Рубин» не забивает более гола в 10 играх;

В РПЛ «Рубин» не проигрывает в 6 матчах: 5 побед и 1 ничья;

Не больше 2 голов забивается в 8 последних играх команды в чемпионате;

«Рубин» не пропускает в 6 играх РПЛ;

«Рубин» не пропускает в 4 гостевых матчах РПЛ.

В лазарете команды защитник Мацей Рыбус. В остальном серьезных потерь нет.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ Динамо — Рубин

Бело-голубые не проигрывают в 10 играх и 10 домашних матчах. На «ВТБ Арене» команда одержала 8 побед в 10 встречах. У «Рубина» также хорошая серия из 6 матчей без поражений в РПЛ. Столичный клуб получил статус фаворита матча.

Коэффициенты на матч «Динамо» — «Рубин» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Динамо» — 1,71;

Ничья — 3,88;

Победа «Рубина» — 4,94;

ТБ2,5 — 1,73;

ТМ2,5 — 2,14;

«Обе забьют — да» — 1,74;

«Обе забьют — нет» — 2,11.

В четырех последних матчах РПЛ «Динамо» забило 10 мячей. 8 из 10 голов пришлись на игры с самыми пропускающими командами РПЛ — «Урал», «Сочи» и «Оренбург». Вперед у бело-голубых один из лидеров чемпионата по надежности обороны. В шести турах команда и вовсе не пропустила. В атаке «Рубин» не может похвастаться результативностью. Ни в одном матче РПЛ и Кубка России в текущем сезоне «Рубин» не забил больше двух голов. В активе команды всего 16 голов, что на уровне аутсайдеров лиги. «Динамо» на домашней арене пропускает меньше, чем в гостях, но и не столь результативен. На домашней арене разница голов 10:6, на выезде 17:15. Учитывая склонность «Рубина» к закрытому футболу ждать голевой феерии на «ВТБ Арене» не стоит. Основная ставка на игру — ТМ2,5 с коэффициентом 2,11 по линии букмекерской конторы BetBoom. В пользу не самой высокой результативности говорит и статистика личных встреч. Не более двух голов забивается в восьми очных встречах в РПЛ на поле «Динамо».

Где смотреть матч Динамо – Рубин

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