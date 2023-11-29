Локомотив – Зенит прогноз, коэффициенты и ставки на матч 3.12.2023, РПЛ

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В воскресенье, 3 декабря, «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Игру проведут в Москве, на стадионе «РЖД-Арена». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

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Рекомендованные варианты ставки:

  • победа «Зенита» – 2.14,
  • ТБ 2.5 – 1.65,
  • ОЗ (Да) – 1.55.

В матче 17 тура РПЛ встретятся команда из середины турнирной таблицы и лидер первенства. Смогут ли хозяева обыграть петербуржцев? Кто забьет в составе «Локомотива»? Сможет ли «Зенит» набрать три очка в предстоящей встрече? Забьет ли гол Вильсон Изидор? Ответы на эти вопросы мы узнаем после просмотра игры, а наш прогноз на матч «Локомотив» – «Зенит» поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

«Локомотив»

 

«Железнодорожники» с 25 очками идут на восьмом месте в турнирной таблице. Команда в 16 матчах российской Премьер-лиги выиграла шесть встреч, в семи играх сыграла вничью и потерпела три поражения. «Локомотив» забил 24 гола и пропустил 22 мяча.

В последних пяти играх команда продемонстрировала следующие результаты:

  • 28.11.2023 «Балтика» – «Локомотив» 2:2; 
  • 25.11.2023 «Крылья Советов» – «Локомотив» 3:3; 
  • 11.11.2023 «Локомотив» – «Ахмат» 2:1;
  • 05.11.2023 «Локомотив» – «Спартак» 1:1;
  • 01.11.2023 «Локомотив» – «Рубин» 3:0.

Статистика 10 последних матчей команды:

  • 4 победы;
  • 5 ничьи;
  • 3 поражения;
  • 17 забитых голов;
  • 11 пропущенных голов;
  • средний показатель забитых голов за матч: 1.7 гола;
  • средний показатель пропущенных голов за матч: 1.1 гола;
  • матчи без пропущенных голов: 3 игры (30% от общего числа матчей);
  • среднее число ударов по воротам: 14.30;
  • среднее количество ударов противника по воротам «Локо»: 12.90;
  • среднее число ударов в створ: 4.50;
  • среднее количество ударов в створ противника: 5.50;
  • средний процент владения мячом: 53.10%.

Лучшие бомбардиры команды:

  • Наир Тикнизян – 6 голов в 21 матче;
  • Тимур Сулейманов – 5 голов в 13 матчах;
  • Максим Глушенков – 5 голов в 23 матчах.

Лидеры по результативным передачам:

  • Сергей Пиняев – 4 голевых паса в 23 матчах;
  • Максим Глушенков – 4 голевых паса в 23 матчах;
  • Артем Дзюба – 2 голевых паса в 18 матчах.:

В матче с «Зенитом» команде не помогут Дмитрий Баринов – игрок дисквалифицирован до 4 декабря 2023 года, а также Станислав Магкеев – у футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки и вернется в строй не раньше 1 января 2024 года.

Ориентировочный состав на игру:

  • Гилерме;
  • Тикнизян;
  • Фассон;
  • Морозов;
  • Ненахов;
  • Карпукас;
  • Жемалетдинов;
  • Миранчук;
  • Пиняев;
  • Сулейманов;
  • Глушенков.

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«Зенит»

 

Петербуржцы лидируют в чемпионате России. Подопечные Сергея Семака в 16 матчах национального первенства выиграли десять матчей, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения. Команда забила 33 гола – это второй результат в лиге, больше забивают только «Крылья Советов» (34 гола). Пропустили зенитовцы 14 голов – надежнее в обороне играет только «Краснодар» (13 пропущенных голов).

В последних пяти играх команда продемонстрировала следующие результаты:

  • 29.11.2023 «Динамо Москва» – «Зенит» 1:0;
  • 25.11.2023 «Зенит» – «Сочи» 3:0;
  • 18.11.2023 «Нефтчи» – «Зенит» 2:1;
  • 11.11.2023 «Зенит» – «Краснодар» 1:1;
  • 04.11.2023 «Балтика» – «Зенит» 0:2.

Статистика 10 последних матчей команды:

  • победы: 6;
  • ничьи: 2;
  • поражения: 2;
  • забито голов: 17;
  • пропущено голов: 8;
  • среднее число забитых голов за матч: 1.7 гола;
  • среднее число пропущенных голов за матч: 0.8 гола;
  • матчи без пропущенных голов: 4 (40% от общего числа матчей);
  • среднее количество ударов по воротам: 11.89;
  • среднее число ударов противника по воротам «Зенита»: 7.78;
  • среднее количество ударов в створ «Зенита»: 3.60;
  • среднее число ударов в створ противника: 3.00;
  • средний процент владения мячом: 58.20%.

Лучшие бомбардиры:

  • Матео Кассьерра забил 13 голов в 20 матчах;
  • Иван Сергеев забил 10 голов в 22 матчах;
  • Вендел забил 4 гола в 16 матчах.

Лидеры по голевым пасам:

  • Вендел отдал 4 голевых передачи в 16 матчах;
  • Клаудиньо отдал 4 голевые передачи в 23 матчах;
  • Алексей Сутормин отдал 2 голевые передачи в 12 матчах.

Травмы:

  • Вячеслав Караваев;
  • Матео Кассьерра;
  • Густаво Мантуан.

У команды нет дисквалифицированных игроков.

Ориентировочный состав на игру:

  • Кержаков;
  • Дуглас Сантос;
  • Родригао;
  • Круговой;
  • Эракович;
  • Алип;
  • Клаудиньо;
  • Мостовой;
  • Барриос;
  • Изидор;
  • Сергеев.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Локомотив» – «Зенит»

 

История противостояния команд насчитывает 128 матчей, в которых «Локомотив» выигрывал 41 раз, «Зенит» побеждал в 47 играх. «Локо» забил в ворота соперника 162 гола, а петербуржцы ответили 184 мячами. В последних пяти очных матчах были зафиксированы следующие результаты:

  • 24.09.2023 «Зенит» – «Локомотив» 1:2;
  • 09.04.2023 «Локомотив» – «Зенит» 2:1;
  • 30.07.2022 «Зенит» – «Локомотив» 5:0;
  • 30.04.2022 «Зенит» – «Локомотив» 3:1;
  • 15.08.2021 «Локомотив» – «Зенит» 1:1.

«Локомотив» и «Зенит» имеют равное количество побед в этих матчах (2:2).

Гости в предстоящей встрече выглядят фаворитами матча, впрочем, аналитики букмекерской конторы «Бетбум» не ждут от «Зенита» безоговорочной победы. Так, на успех петербуржцев букмекер дает коэффициент 2.14. Однако ничья оценивается в более солидный коэффициент – 3.80. Отметим, букмекер не ждет повторения сентябрьской сенсации – победы «Локо» над «Зенитом». Такой вариант ставки оценен в 3.45.

Мы рекомендуем:

  • поставить на победу «Зенита» – 2.14,
  • сделать ставку на ТБ 2.5 – 1.65,
  • заключить пари на ОЗ (Да) – 1.55.

Где смотреть матч Локомотив – Зенит

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Локомотив – Зенит
Дата проведения
3 декабря, 16.30, «стадион Локомотив»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
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