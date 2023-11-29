Локомотив – Зенит прогноз, коэффициенты и ставки на матч 3.12.2023, РПЛ
В воскресенье, 3 декабря, «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Игру проведут в Москве, на стадионе «РЖД-Арена». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.
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Рекомендованные варианты ставки:
- победа «Зенита» – 2.14,
- ТБ 2.5 – 1.65,
- ОЗ (Да) – 1.55.
В матче 17 тура РПЛ встретятся команда из середины турнирной таблицы и лидер первенства. Смогут ли хозяева обыграть петербуржцев? Кто забьет в составе «Локомотива»? Сможет ли «Зенит» набрать три очка в предстоящей встрече? Забьет ли гол Вильсон Изидор? Ответы на эти вопросы мы узнаем после просмотра игры, а наш прогноз на матч «Локомотив» – «Зенит» поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.
«Локомотив»
«Железнодорожники» с 25 очками идут на восьмом месте в турнирной таблице. Команда в 16 матчах российской Премьер-лиги выиграла шесть встреч, в семи играх сыграла вничью и потерпела три поражения. «Локомотив» забил 24 гола и пропустил 22 мяча.
В последних пяти играх команда продемонстрировала следующие результаты:
- 28.11.2023 «Балтика» – «Локомотив» 2:2;
- 25.11.2023 «Крылья Советов» – «Локомотив» 3:3;
- 11.11.2023 «Локомотив» – «Ахмат» 2:1;
- 05.11.2023 «Локомотив» – «Спартак» 1:1;
- 01.11.2023 «Локомотив» – «Рубин» 3:0.
Статистика 10 последних матчей команды:
- 4 победы;
- 5 ничьи;
- 3 поражения;
- 17 забитых голов;
- 11 пропущенных голов;
- средний показатель забитых голов за матч: 1.7 гола;
- средний показатель пропущенных голов за матч: 1.1 гола;
- матчи без пропущенных голов: 3 игры (30% от общего числа матчей);
- среднее число ударов по воротам: 14.30;
- среднее количество ударов противника по воротам «Локо»: 12.90;
- среднее число ударов в створ: 4.50;
- среднее количество ударов в створ противника: 5.50;
- средний процент владения мячом: 53.10%.
Лучшие бомбардиры команды:
- Наир Тикнизян – 6 голов в 21 матче;
- Тимур Сулейманов – 5 голов в 13 матчах;
- Максим Глушенков – 5 голов в 23 матчах.
Лидеры по результативным передачам:
- Сергей Пиняев – 4 голевых паса в 23 матчах;
- Максим Глушенков – 4 голевых паса в 23 матчах;
- Артем Дзюба – 2 голевых паса в 18 матчах.:
В матче с «Зенитом» команде не помогут Дмитрий Баринов – игрок дисквалифицирован до 4 декабря 2023 года, а также Станислав Магкеев – у футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки и вернется в строй не раньше 1 января 2024 года.
Ориентировочный состав на игру:
- Гилерме;
- Тикнизян;
- Фассон;
- Морозов;
- Ненахов;
- Карпукас;
- Жемалетдинов;
- Миранчук;
- Пиняев;
- Сулейманов;
- Глушенков.
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«Зенит»
Петербуржцы лидируют в чемпионате России. Подопечные Сергея Семака в 16 матчах национального первенства выиграли десять матчей, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения. Команда забила 33 гола – это второй результат в лиге, больше забивают только «Крылья Советов» (34 гола). Пропустили зенитовцы 14 голов – надежнее в обороне играет только «Краснодар» (13 пропущенных голов).
В последних пяти играх команда продемонстрировала следующие результаты:
- 29.11.2023 «Динамо Москва» – «Зенит» 1:0;
- 25.11.2023 «Зенит» – «Сочи» 3:0;
- 18.11.2023 «Нефтчи» – «Зенит» 2:1;
- 11.11.2023 «Зенит» – «Краснодар» 1:1;
- 04.11.2023 «Балтика» – «Зенит» 0:2.
Статистика 10 последних матчей команды:
- победы: 6;
- ничьи: 2;
- поражения: 2;
- забито голов: 17;
- пропущено голов: 8;
- среднее число забитых голов за матч: 1.7 гола;
- среднее число пропущенных голов за матч: 0.8 гола;
- матчи без пропущенных голов: 4 (40% от общего числа матчей);
- среднее количество ударов по воротам: 11.89;
- среднее число ударов противника по воротам «Зенита»: 7.78;
- среднее количество ударов в створ «Зенита»: 3.60;
- среднее число ударов в створ противника: 3.00;
- средний процент владения мячом: 58.20%.
Лучшие бомбардиры:
- Матео Кассьерра забил 13 голов в 20 матчах;
- Иван Сергеев забил 10 голов в 22 матчах;
- Вендел забил 4 гола в 16 матчах.
Лидеры по голевым пасам:
- Вендел отдал 4 голевых передачи в 16 матчах;
- Клаудиньо отдал 4 голевые передачи в 23 матчах;
- Алексей Сутормин отдал 2 голевые передачи в 12 матчах.
Травмы:
- Вячеслав Караваев;
- Матео Кассьерра;
- Густаво Мантуан.
У команды нет дисквалифицированных игроков.
Ориентировочный состав на игру:
- Кержаков;
- Дуглас Сантос;
- Родригао;
- Круговой;
- Эракович;
- Алип;
- Клаудиньо;
- Мостовой;
- Барриос;
- Изидор;
- Сергеев.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Локомотив» – «Зенит»
История противостояния команд насчитывает 128 матчей, в которых «Локомотив» выигрывал 41 раз, «Зенит» побеждал в 47 играх. «Локо» забил в ворота соперника 162 гола, а петербуржцы ответили 184 мячами. В последних пяти очных матчах были зафиксированы следующие результаты:
- 24.09.2023 «Зенит» – «Локомотив» 1:2;
- 09.04.2023 «Локомотив» – «Зенит» 2:1;
- 30.07.2022 «Зенит» – «Локомотив» 5:0;
- 30.04.2022 «Зенит» – «Локомотив» 3:1;
- 15.08.2021 «Локомотив» – «Зенит» 1:1.
«Локомотив» и «Зенит» имеют равное количество побед в этих матчах (2:2).
Гости в предстоящей встрече выглядят фаворитами матча, впрочем, аналитики букмекерской конторы «Бетбум» не ждут от «Зенита» безоговорочной победы. Так, на успех петербуржцев букмекер дает коэффициент 2.14. Однако ничья оценивается в более солидный коэффициент – 3.80. Отметим, букмекер не ждет повторения сентябрьской сенсации – победы «Локо» над «Зенитом». Такой вариант ставки оценен в 3.45.
Мы рекомендуем:
- поставить на победу «Зенита» – 2.14,
- сделать ставку на ТБ 2.5 – 1.65,
- заключить пари на ОЗ (Да) – 1.55.
Где смотреть матч Локомотив – Зенит
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- Дата проведения
- 3 декабря, 16.30, «стадион Локомотив»