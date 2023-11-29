Локомотив – Зенит прогноз, коэффициенты и ставки на матч 3.12.2023, РПЛ

В воскресенье, 3 декабря, «Локомотив» сыграет с «Зенитом». Игру проведут в Москве, на стадионе «РЖД-Арена». Встреча начнется в 16:30 по московскому времени.

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Рекомендованные варианты ставки:

победа «Зенита» – 2.14,

ТБ 2.5 – 1.65,

ОЗ (Да) – 1.55.

В матче 17 тура РПЛ встретятся команда из середины турнирной таблицы и лидер первенства. Смогут ли хозяева обыграть петербуржцев? Кто забьет в составе «Локомотива»? Сможет ли «Зенит» набрать три очка в предстоящей встрече? Забьет ли гол Вильсон Изидор? Ответы на эти вопросы мы узнаем после просмотра игры, а наш прогноз на матч «Локомотив» – «Зенит» поможет вам сделать осмысленную ставку на игру.

«Локомотив»

«Железнодорожники» с 25 очками идут на восьмом месте в турнирной таблице. Команда в 16 матчах российской Премьер-лиги выиграла шесть встреч, в семи играх сыграла вничью и потерпела три поражения. «Локомотив» забил 24 гола и пропустил 22 мяча.

В последних пяти играх команда продемонстрировала следующие результаты:

28.11.2023 «Балтика» – «Локомотив» 2:2;

25.11.2023 «Крылья Советов» – «Локомотив» 3:3;

11.11.2023 «Локомотив» – «Ахмат» 2:1;

05.11.2023 «Локомотив» – «Спартак» 1:1;

01.11.2023 «Локомотив» – «Рубин» 3:0.

Статистика 10 последних матчей команды:

4 победы;

5 ничьи;

3 поражения;

17 забитых голов;

11 пропущенных голов;

средний показатель забитых голов за матч: 1.7 гола;

средний показатель пропущенных голов за матч: 1.1 гола;

матчи без пропущенных голов: 3 игры (30% от общего числа матчей);

среднее число ударов по воротам: 14.30;

среднее количество ударов противника по воротам «Локо»: 12.90;

среднее число ударов в створ: 4.50;

среднее количество ударов в створ противника: 5.50;

средний процент владения мячом: 53.10%.

Лучшие бомбардиры команды:

Наир Тикнизян – 6 голов в 21 матче;

Тимур Сулейманов – 5 голов в 13 матчах;

Максим Глушенков – 5 голов в 23 матчах.

Лидеры по результативным передачам:

Сергей Пиняев – 4 голевых паса в 23 матчах;

Максим Глушенков – 4 голевых паса в 23 матчах;

Артем Дзюба – 2 голевых паса в 18 матчах.:

В матче с «Зенитом» команде не помогут Дмитрий Баринов – игрок дисквалифицирован до 4 декабря 2023 года, а также Станислав Магкеев – у футболиста диагностирован разрыв крестообразной связки и вернется в строй не раньше 1 января 2024 года.

Ориентировочный состав на игру:

Гилерме;

Тикнизян;

Фассон;

Морозов;

Ненахов;

Карпукас;

Жемалетдинов;

Миранчук;

Пиняев;

Сулейманов;

Глушенков.

Прогноз на матч Фейеноорд – ПСВ

«Зенит»

Петербуржцы лидируют в чемпионате России. Подопечные Сергея Семака в 16 матчах национального первенства выиграли десять матчей, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения. Команда забила 33 гола – это второй результат в лиге, больше забивают только «Крылья Советов» (34 гола). Пропустили зенитовцы 14 голов – надежнее в обороне играет только «Краснодар» (13 пропущенных голов).

В последних пяти играх команда продемонстрировала следующие результаты:

29.11.2023 «Динамо Москва» – «Зенит» 1:0;

25.11.2023 «Зенит» – «Сочи» 3:0;

18.11.2023 «Нефтчи» – «Зенит» 2:1;

11.11.2023 «Зенит» – «Краснодар» 1:1;

04.11.2023 «Балтика» – «Зенит» 0:2.

Статистика 10 последних матчей команды:

победы: 6;

ничьи: 2;

поражения: 2;

забито голов: 17;

пропущено голов: 8;

среднее число забитых голов за матч: 1.7 гола;

среднее число пропущенных голов за матч: 0.8 гола;

матчи без пропущенных голов: 4 (40% от общего числа матчей);

среднее количество ударов по воротам: 11.89;

среднее число ударов противника по воротам «Зенита»: 7.78;

среднее количество ударов в створ «Зенита»: 3.60;

среднее число ударов в створ противника: 3.00;

средний процент владения мячом: 58.20%.

Лучшие бомбардиры:

Матео Кассьерра забил 13 голов в 20 матчах;

Иван Сергеев забил 10 голов в 22 матчах;

Вендел забил 4 гола в 16 матчах.

Лидеры по голевым пасам:

Вендел отдал 4 голевых передачи в 16 матчах;

Клаудиньо отдал 4 голевые передачи в 23 матчах;

Алексей Сутормин отдал 2 голевые передачи в 12 матчах.

Травмы:

Вячеслав Караваев;

Матео Кассьерра;

Густаво Мантуан.

У команды нет дисквалифицированных игроков.

Ориентировочный состав на игру:

Кержаков;

Дуглас Сантос;

Родригао;

Круговой;

Эракович;

Алип;

Клаудиньо;

Мостовой;

Барриос;

Изидор;

Сергеев.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Локомотив» – «Зенит»

История противостояния команд насчитывает 128 матчей, в которых «Локомотив» выигрывал 41 раз, «Зенит» побеждал в 47 играх. «Локо» забил в ворота соперника 162 гола, а петербуржцы ответили 184 мячами. В последних пяти очных матчах были зафиксированы следующие результаты:

24.09.2023 «Зенит» – «Локомотив» 1:2;

1:2; 09.04.2023 «Локомотив» – «Зенит» 2:1;

– «Зенит» 2:1; 30.07.2022 «Зенит» – «Локомотив» 5:0;

– «Локомотив» 5:0; 30.04.2022 «Зенит» – «Локомотив» 3:1;

– «Локомотив» 3:1; 15.08.2021 «Локомотив» – «Зенит» 1:1.

«Локомотив» и «Зенит» имеют равное количество побед в этих матчах (2:2).

Гости в предстоящей встрече выглядят фаворитами матча, впрочем, аналитики букмекерской конторы «Бетбум» не ждут от «Зенита» безоговорочной победы. Так, на успех петербуржцев букмекер дает коэффициент 2.14. Однако ничья оценивается в более солидный коэффициент – 3.80. Отметим, букмекер не ждет повторения сентябрьской сенсации – победы «Локо» над «Зенитом». Такой вариант ставки оценен в 3.45.

Мы рекомендуем:

поставить на победу «Зенита» – 2.14,

сделать ставку на ТБ 2.5 – 1.65,

заключить пари на ОЗ (Да) – 1.55.

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