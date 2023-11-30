Где смотреть Динамо Москва – Рубин, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 4 декабря

В понедельник, 4 декабря, сыграют Динамо Москва и Рубин в 17 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Динамо Москва – Рубин

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Прогноз на матч Динамо – Рубин