Где смотреть Динамо Москва – Рубин, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 4 декабря

Теги Рубин премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

В понедельник, 4 декабря, сыграют Динамо Москва и Рубин в 17 туре РПЛ 2023/2024.

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  • Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч Премьер.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Динамо Москва – Рубин

  • Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.

Динамо Москва: все новости

Рубин: все новости

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Прогноз на матч Динамо – Рубин

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