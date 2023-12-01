Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2027-го. «Реал», «Барса», «Сити» и «Ливерпуль» интересовались лучшим ассистентом сезона Ла Лиги

Теги Ливерпуль Манчестер Сити Барселона Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Нико Уильямс Футбол

Нико Уильямс подписал новое соглашение с «Атлетиком».

21-летний вингер продлил контракт, срок которого должен был истечь следующим летом, до 2027 года.

Игроком сборной Испании интересовались «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Нико провел 96 игр за клуб, в которых забил 13 голов. Он отдал 5 результативных передач в этом сезоне Ла Лиги – это лучший показатель, столько же у Диего Рико из «Хетафе», Алекса Баэны из «Вильярреала» и Сауля из «Атлетико».

Статистику Уильямса можно изучить здесь.

За «Атлетик» сыграл Нико Уильямс – младший брат Иньяки. Их родители перешли Сахару пешком, чтобы попасть в Испанию

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

Материалы по теме

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Даже если собирается уходить, это элементарная благодарность клубу
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
За копейки не должен уходить из родного клуба
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Надеюсь проведет все карьеру за родной Атлетик как и его брат
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Короче, пошел по пути брата
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий