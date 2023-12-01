Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2027-го. «Реал», «Барса», «Сити» и «Ливерпуль» интересовались лучшим ассистентом сезона Ла Лиги

Нико Уильямс подписал новое соглашение с «Атлетиком».

21-летний вингер продлил контракт, срок которого должен был истечь следующим летом, до 2027 года.

Игроком сборной Испании интересовались « », « », « » и « ».

Нико провел 96 игр за клуб, в которых забил 13 голов. Он отдал 5 результативных передач в этом сезоне Ла Лиги – это лучший показатель, столько же у Диего Рико из «Хетафе», Алекса Баэны из «Вильярреала» и Сауля из «Атлетико».

Статистику Уильямса можно изучить здесь.

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