Нико Уильямс продлил контракт с «Атлетиком» до 2027-го. «Реал», «Барса», «Сити» и «Ливерпуль» интересовались лучшим ассистентом сезона Ла Лиги
Нико Уильямс подписал новое соглашение с «Атлетиком».
21-летний вингер продлил контракт, срок которого должен был истечь следующим летом, до 2027 года.
Игроком сборной Испании интересовались «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
Нико провел 96 игр за клуб, в которых забил 13 голов. Он отдал 5 результативных передач в этом сезоне Ла Лиги – это лучший показатель, столько же у Диего Рико из «Хетафе», Алекса Баэны из «Вильярреала» и Сауля из «Атлетико».
Статистику Уильямса можно изучить здесь.
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