«Реалу» интересен Нико Уильямс из «Атлетика». За вингером следят «Барса», «Сити» и «Ливерпуль», отступные – 50 млн евро
«Реал» может подписать вингера «Атлетика» Нико Уильямса.
По информации As, «сливочные» проявляют интерес к 21-летнему игроку.
Сообщается, что за Уильямсом давно следит «Барселона», однако из-за финансовых проблем каталонцы не смогут конкурировать с предложениями других клубов.
«Блауграна» рассчитывает убедить вингера в перспективности проекта, однако в случае необходимости выбора между «Реалом» и «Барселоной» Уильямс предпочтет перейти в мадридский клуб.
За Уильямсом также следят «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Однако приоритетом Уильямса является продолжение карьеры в Испании.
Отступные Нико Уильямса составляют 50 миллионов евро. В Ла Лиге-2023/24 21-летний вингер провел 10 матчей за «Атлетик», отметившись голом и 5 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.
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