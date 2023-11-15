«Реалу» интересен Нико Уильямс из «Атлетика». За вингером следят «Барса», «Сити» и «Ливерпуль», отступные – 50 млн евро

«Реал» может подписать вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

По информации As, «сливочные» проявляют интерес к 21-летнему игроку.

Сообщается, что за Уильямсом давно следит « », однако из-за финансовых проблем каталонцы не смогут конкурировать с предложениями других клубов.

«Блауграна» рассчитывает убедить вингера в перспективности проекта, однако в случае необходимости выбора между « » и «Барселоной» Уильямс предпочтет перейти в мадридский клуб.

За Уильямсом также следят « », « », « » и « ». Однако приоритетом Уильямса является продолжение карьеры в .

Отступные Нико Уильямса составляют 50 миллионов евро. В Ла Лиге-2023/24 21-летний вингер провел 10 матчей за « », отметившись голом и 5 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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