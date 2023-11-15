«Реалу» интересен Нико Уильямс из «Атлетика». За вингером следят «Барса», «Сити» и «Ливерпуль», отступные – 50 млн евро

Теги Ливерпуль Ньюкасл Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Атлетик Ла Лига возможные трансферы Нико Уильямс Футбол

«Реал» может подписать вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

По информации As, «сливочные» проявляют интерес к 21-летнему игроку.

Сообщается, что за Уильямсом давно следит «Барселона», однако из-за финансовых проблем каталонцы не смогут конкурировать с предложениями других клубов.

«Блауграна» рассчитывает убедить вингера в перспективности проекта, однако в случае необходимости выбора между «Реалом» и «Барселоной» Уильямс предпочтет перейти в мадридский клуб.

За Уильямсом также следят «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Однако приоритетом Уильямса является продолжение карьеры в Испании.

Отступные Нико Уильямса составляют 50 миллионов евро. В Ла Лиге-2023/24 21-летний вингер провел 10 матчей за «Атлетик», отметившись голом и 5 ассистами. Его подробная статистика доступна здесь.

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15 комментариев

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madrilenos
какие отступные 50м евро, если у него контракт летом заканчивается? 😅
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xbfy7wncvc
Ответ f42h45d84q
Да какие 50млн, там и 30много! Вингеров конечно не хватает для ротации, но особенно не хватает нападающего, правого защитника для конкуренции и на подмену Карвахалю!
За непонятно что (Реньер) отдали 35 лимонов, а игрок уровня сборной, один из лучших дриблеров топ5 лиг не стоит и 30 миллионов по мнению ИКСпертов спорца👍🏼
+7
-2
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Антон Фалафель
Ответ sports!
Если не ошибаюсь, то 24 году он может уйти бесплатно. контракт вроде как заканчивается
Не думаю, што кинет Атлетик на бесплатно.
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Егор Логвинов
Дорого, неосознанно
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sports!
Если не ошибаюсь, то 24 году он может уйти бесплатно. контракт вроде как заканчивается
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Ханс Ланда
Але редакция - у него контракт до 24 г. Какие отступные?
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serginn
Во всех новостях о всяких суперталантах в числе следящих обязательно присутствует Сити)
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Homelender_666
Ответ JENNINGS
Было бы здорово, правый фланг нападения давно нуждается в усилении. Отличная альтернатива, если не получится вернуть Кубо
Так в новой схеме нет правого фланга нападения. Неясно, кто будет тренером в следующем сезоне. Но однозначно нам нужны форвард и крайние защитники.
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Andrei
Ответ JENNINGS
Было бы здорово, правый фланг нападения давно нуждается в усилении. Отличная альтернатива, если не получится вернуть Кубо
Если Реал захочет, то легко вернет Кубо. Пока что видимо не хотят. Хотя там цена вопроса - 30 млн.
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sports!
Ответ Антон Фалафель
Не думаю, што кинет Атлетик на бесплатно.
Посмотрим, пока что все к этому идёт
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