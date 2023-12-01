Мостовой о 3-матчевой дисквалификации Кордобы: «От двух игр отстранить было бы нормально. Детально трудно определить»

Теги премьер-лига Россия дисквалификации Александр Мостовой Краснодар Джон Кордоба Футбол

Александр Мостовой считает чрезмерной дисквалификацию Джона Кордобы.

Форвард «Краснодара» трижды схватил себя за пах и получил красную карточку за оскорбление ассистента судьи после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ.

КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на три матча Мир РПЛ, еще на один – условно.

«Я помню этот момент. И здесь сразу стали связывать с игрой Соболева из «Спартака».

Я думаю, что от двух игр отстранить было бы нормально. Детально трудно определить, думаю, что наказание должно было быть от двух до трех игр максимум, не больше», – сказал экс-игрок сборной России.

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12 комментариев
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Нет, все верно! 3 раза схватился - 3 матча
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Ответ Igbin
Непонятным осталось только одно. Как судья смог столь точно определить с такого расстояния, что это был жест, преднамеренно адресованный именно ему?
какая разница к кому? может и тебе
+9
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Саньку детали нужны? Надо было вытащить и показать? Дзюбиных деталей мало?
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Ответ Igbin
Непонятным осталось только одно. Как судья смог столь точно определить с такого расстояния, что это был жест, преднамеренно адресованный именно ему?
Он же сказал что показывал своим , просто судья в той стороне был
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Ответ Алексей Ненахов
Он же сказал что показывал своим , просто судья в той стороне был
Вот и интересно, почему судья это на свой счет принял.
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эта знаменитая паховая игра Соболева за Спартак
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Непонятным осталось только одно. Как судья смог столь точно определить с такого расстояния, что это был жест, преднамеренно адресованный именно ему?
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А если бы просто почесал? Одним матчем отделался(и удаление конечно же)))
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а почему по этому вопросу тоже у Мостового спрашивают? откуда у него такая компетенция, чтобы определять количество матчей дисквалификации? это же не связано с тем, как он когда то круто играл в футбол
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Царь сказал, что 2х хватило бы, значит так и должно быть!
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За каждую демонстрацию по игре пропуска.
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