Мостовой о 3-матчевой дисквалификации Кордобы: «От двух игр отстранить было бы нормально. Детально трудно определить»

Александр Мостовой считает чрезмерной дисквалификацию Джона Кордобы.

Форвард « » трижды схватил себя за пах и получил красную карточку за оскорбление ассистента судьи после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре Мир .

КДК РФС дисквалифицировал на три матча Мир РПЛ, еще на один – условно.

«Я помню этот момент. И здесь сразу стали связывать с игрой Соболева из «Спартака».

Я думаю, что от двух игр отстранить было бы нормально. Детально трудно определить, думаю, что наказание должно было быть от двух до трех игр максимум, не больше», – сказал экс-игрок сборной России.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!