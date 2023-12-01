Мостовой о 3-матчевой дисквалификации Кордобы: «От двух игр отстранить было бы нормально. Детально трудно определить»
Александр Мостовой считает чрезмерной дисквалификацию Джона Кордобы.
Форвард «Краснодара» трижды схватил себя за пах и получил красную карточку за оскорбление ассистента судьи после матча с «Уралом» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ.
КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на три матча Мир РПЛ, еще на один – условно.
«Я помню этот момент. И здесь сразу стали связывать с игрой Соболева из «Спартака».
Я думаю, что от двух игр отстранить было бы нормально. Детально трудно определить, думаю, что наказание должно было быть от двух до трех игр максимум, не больше», – сказал экс-игрок сборной России.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!