Энцо Фернандес: «Победа на ЧМ со сборной бесценна – это вечная слава. Это изменило мою жизнь, дало возможность перейти в «Челси»

Энцо Фернандес рассказал, что для него значит победа на чемпионате мира.

«То, что я стал чемпионом мира, полностью изменило мою жизнь. Это дало мне возможность перейти в «Челси». Любовь, которую я испытываю в Аргентине, сейчас совсем другая.

Это полностью изменило мою жизнь, это греет мою душу. Стать чемпионом со сборной бесценно, это вечная слава, максимальная слава. После чемпионата мира всегда ставишь перед собой цели добиться большего, но победа на чемпионате мира со сборной бесценна», – сказал полузащитник «Челси» и сборной Аргентины.

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