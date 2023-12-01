Энцо Фернандес: «Победа на ЧМ со сборной бесценна – это вечная слава. Это изменило мою жизнь, дало возможность перейти в «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернандес рассказал, что для него значит победа на чемпионате мира.

«То, что я стал чемпионом мира, полностью изменило мою жизнь. Это дало мне возможность перейти в «Челси». Любовь, которую я испытываю в Аргентине, сейчас совсем другая.

Это полностью изменило мою жизнь, это греет мою душу. Стать чемпионом со сборной бесценно, это вечная слава, максимальная слава. После чемпионата мира всегда ставишь перед собой цели добиться большего, но победа на чемпионате мира со сборной бесценна», – сказал полузащитник «Челси» и сборной Аргентины. 

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12 комментариев
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Ответ AF007
Через 17 дней годовщина самого легендарного матча в истории футбола, в связи с чем его Победители, во главе с самым главным Победителем, весь этот месяц будут активно делиться своими воспоминаниями 😍😍😍😍😍
Чувак, да ты болен, если считаешь дни
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Ну да, скауты Челси раз в 4 года работают на крупных турнирах))
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Ответ f0rmoceft
Чувак, да ты болен, если считаешь дни
их очень много таких здесь
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Ответ yrok77
Мухаммада Джураева?
Он известен под многими именами здесь!)вполне возможно это одно из них!)
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Ответ f0rmoceft
Чувак, да ты болен, если считаешь дни
Они соберутся в этот в этот день в Туркменистане,в доме одной известной фанатки Месси и будут играть в старую игру «пестик-тычинка» друг с дружкой!
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Ответ Пацанчик реальный
Они соберутся в этот в этот день в Туркменистане,в доме одной известной фанатки Месси и будут играть в старую игру «пестик-тычинка» друг с дружкой!
Мухаммада Джураева?
0
0
0
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Ответ Пацанчик реальный
Он известен под многими именами здесь!)вполне возможно это одно из них!)
что то его не видно давно. интернет в ауле отключили или новый акк завел🤔
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Ответ AF007
Через 17 дней годовщина самого легендарного матча в истории футбола, в связи с чем его Победители, во главе с самым главным Победителем, весь этот месяц будут активно делиться своими воспоминаниями 😍😍😍😍😍
А что за матч? Кто с кем и во что играли?
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