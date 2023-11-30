Энцо о стычке с Мбаппе в финале ЧМ-2022: «Килиан показывал такие жесты, как будто собирался убить нас. Он сказал, что Франция выиграет»

Теги ПСЖ Челси премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Кристиан Ромеро Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернандес высказался о стычке с Килианом Мбаппе в финале чемпионата мира.

Сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, победив команду Франции в финале (3:3, пен. 4:2). 

«Я помню, что он мне говорил, кое-что об игре. Были эпизоды, которые мы праздновали, и он показывал нам такие жесты, как будто собирался убить нас. Он сказал нам, что они выиграют финал.

Он сцепился со мной, я не знаю почему. Но у меня есть солдат, который защищает меня. Кристиан [Ромеро] – сумасшедший, ха-ха. Когда мы забили гол, он начал кричать ему в лицо», – сказал Фернандес в интервью Star+.

Кристиан Ромеро о том, почему кричал на Мбаппе после гола Месси в финале ЧМ: «Он очень плохо обращался с Энцо»

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46 комментариев
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Ответ Игорь Климов
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Чел в одно рыло вытащил Францию до пенок, и показал лучший перф в истории ЧМ. При этом будучи действующим победителем.
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Ответ Назар Игорь
Огромные деньги редко кого делают порядочным человеком, Мбаппе не исключение.
Да как он посмел только сказать, что Франция выиграет? Давно я такого неуважения не видел, очевидно, по этой ситуации можно сделать вывод о порядочности Мбаппе
+20
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+18
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Энцо одна из причин, почему арги доминировали в финале до глупой точки.

Вообще в финале Арги заслужили скорее 3-0 в основное время, чем 2-2. Отскок Франции.
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+16
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Ответ umahanov87
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Франции не было на поле до 80 минуты, игра в одну калитку
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А ещё он назвал земляным червяком...
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Ответ Назар Игорь
Огромные деньги редко кого делают порядочным человеком, Мбаппе не исключение.
Это обычные игровые моменты среди мужчин на поле, особенно если это финал ЧМ. Там и не такое скажешь или сделаешь. Не вижу смысла в обвинениях или критике, несмотря на все разговоры про Мбаппе и его сериал с ПСЖ.
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Ответ ZarvuR2020
Чел в одно рыло вытащил Францию до пенок, и показал лучший перф в истории ЧМ. При этом будучи действующим победителем.
В одно рыло? Лучший перф? Гризманн тащил от группы до финала, в финале черепашка спала, пока вышедшие лоси ака Тюрам, Коло-Муани, Коман и Камавинга не освободили ему фланг и не начали создавать моменты/зарабатывать пенки за счёт забросов в новой схеме 4-2-4. Здесь есть люди, которые смотрят футбол, а не смотрят на лайки в инсте🤓
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Ответ ZarvuR2020
Чел в одно рыло вытащил Францию до пенок, и показал лучший перф в истории ЧМ. При этом будучи действующим победителем.
Хайлайты Мбаппе в финале:

https://www.youtube.com/watch?v=t21PIIf5mqk

Хайлайты Месси в финале:

https://www.youtube.com/watch?v=pTjn-78Ipwo
___
Если лень смотреть, могу кратко написать суть - Месси с запасом вынес черепашку по общему импакту. До 80 минуты шло вообще одностороннее избиение, в оставшиеся 40 ситуация чуть подровнялась, но не особо
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Ответ dm2244
А ещё он назвал земляным червяком...
-Лягушатники,подойдите поближе 🐍
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Ответ AnMe
Это обычные игровые моменты среди мужчин на поле, особенно если это финал ЧМ. Там и не такое скажешь или сделаешь. Не вижу смысла в обвинениях или критике, несмотря на все разговоры про Мбаппе и его сериал с ПСЖ.
Матерацци трэш током принёс Италии чемпионство)
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Ответ ZarvuR2020
Ого, как только стоило сказать "тащил в одно рыло" не про Месси, как персофаны вдруг вспомнили, что в составе одной команды 11 человек выходит. Вовремя вы однако.
Ой, как быстро мы переключили стрелки, ты посмотри только. Я персофан, но не такой лютый а-ля не Риго, Артемки и тд. Адекватно надо смотреть футбол, а не кидаться детскими фразочками, доказывая «аднакласныкам» какой крутой у меня кумир, крича про тащерство роли форварда. Выключай дурачка, думаю, ты прекрасно понял о чем я.
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Ответ AnMe
Стоял на воротах, отбивая даже кривые удары Лаутаро, и сделав сумасшедшие сейв от удара на последних минутах основного времени с любимой позиции Месси? Отпахал за всю защиту и полузащиту, не говоря про мелкие детали с индивид. опекой игроков и мелкую стату? Заработал все 2 пенки из 3 голов? Ну ладно, пенки бил сам, тут нет претензий. Я понимаю вклад, но всегда забавно видеть такие громкие комментарии, будто все остальные там по приколу стояли.
Ого, как только стоило сказать "тащил в одно рыло" не про Месси, как персофаны вдруг вспомнили, что в составе одной команды 11 человек выходит. Вовремя вы однако.
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Ответ pogbadrogba
По моему в последний год Арги доказали, что являются по сути самыми отбитыми в проффутболе И что там мог показать Мбаппе, что они подумали, что он из убить хочет?..волыну?😂🤷‍♂️
А вот кроме бла-бла, чем тебе не устроили Аргентины за даже 5 последних лет?
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Ответ марат И
А вот кроме бла-бла, чем тебе не устроили Аргентины за даже 5 последних лет?
Аргентина им нравился когда проигрывал
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👉🏻👌🏻🖖🏻🤝 примерно такие?
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Ответ ZarvuR2020
Чел в одно рыло вытащил Францию до пенок, и показал лучший перф в истории ЧМ. При этом будучи действующим победителем.
«Лучший перф в истории» - это 75 минут ходить с грустным лицом и проснуться, когда поставили точку? Ничего себе лучший перф, куда там Зидану 98 или Роналдо 2002.

А если брать весь турнир, то уж тем более Месси 22, Роналдо 02 и Марадона 86 - это тупо другой уровень, прежде всего по влиянию на команды.
И если у бразила была лучшая сборная, как у Мбаппе, то Диего и Месси просто перевернули историю.
Месси, кстати, и в финале сыграл лучше. И сделал дубль так-то.
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Ответ Птюч, Ёж.
трусы снял))
Ну таким только Лукаку напугать может)
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Ответ ZarvuR2020
Почему одному игроку можно статку на пенках набивать, а второму нет?
а когда пенки Рона называли величайшим перфомансом?
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Ответ ZarvuR2020
Чел в одно рыло вытащил Францию до пенок, и показал лучший перф в истории ЧМ. При этом будучи действующим победителем.
лучший перф в истории ЧМ это две пенки? до которых его не было видно 70 минут матча?
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Ответ Caterina
Ромеро неподражаем, конечно. Зверь👹 Не только быковал, но и сыграл великолепно в финале. Только в последние секунды матча черепах наконец его обвел, но тут Энцо с Дибалой подстраховали.
Понятно, почему обвёл. На последних секундах Ромеро побоялся рисковать и агрессивно идти в отбор, плассировался, и у Мбаппе появилась возможность для финтов. Если бы попал не по мячу, а по ноге, исправить ошибку было бы невозможно. Хорошо, что здравый смысл возобладал.
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Ответ ZarvuR2020
Чел в одно рыло вытащил Францию до пенок, и показал лучший перф в истории ЧМ. При этом будучи действующим победителем.
Чела не видно было до 1 гола. Это не лучший перф. Но потом забегал наконец, базару нет.
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Ответ dm2244
А ещё он назвал земляным червяком...
обожаю
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Ответ ZarvuR2020
Переключил стрелки не такой лютый персофан чуть раньше. Франция вся кроме Мбаппе мёртвая была, и ты меня сам прекрасно понял выше.
Да он сам мертвый был, пока Коло-Муани не заработал для него пенальти. А до этого отбирали у него мяч как у ребенка.
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Ответ ZarvuR2020
Переключил стрелки не такой лютый персофан чуть раньше. Франция вся кроме Мбаппе мёртвая была, и ты меня сам прекрасно понял выше.
Точно, я забыл с кем разговариваю, что я тут время от времени напрягаюсь то)
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Ответ ZarvuR2020
Чел в одно рыло вытащил Францию до пенок, и показал лучший перф в истории ЧМ. При этом будучи действующим победителем.
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Ответ Назар Игорь
Огромные деньги редко кого делают порядочным человеком, Мбаппе не исключение.
Да это просто ты слишком мягкий
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Размахивал самурайской катаной и требовал называть его Леонардо.
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Ответ interested
И должна была выиграть! Килиан был №1.
Но что-то пошло не так.
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Ответ Team_Coach
👉🏻👌🏻🖖🏻🤝 примерно такие?
Можно ещё язык между пальцами в жесте V (Victory), а можно язык в колечко жеста ОК)
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Ответ King_X
Аргентинцы вели себя мерзко А теперь начали ныть, бедные овечки
А есть такие как кингХ, которые ныли и сейчас ноют 😁
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У них у всех есть "телохранители"?)
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Ответ umahanov87
Никакой игры в одну калитку не было. Это бред мессиглориков 12летних. У Аргентины было преимущество и у французов действительно не очень получалось. Но минуты с 60 они взяли игру под контроль. Просто игра не шла. И последующие 60 минут прошли под примерно таким же преимуществом Франции, как первые 60 под аргентинским. Любой нейтральный зритель сделает такой вывод, но не глорики.
каким местом ты смотрел финал? или за год уже подзабыл?
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Ответ umahanov87
Никакой игры в одну калитку не было. Это бред мессиглориков 12летних. У Аргентины было преимущество и у французов действительно не очень получалось. Но минуты с 60 они взяли игру под контроль. Просто игра не шла. И последующие 60 минут прошли под примерно таким же преимуществом Франции, как первые 60 под аргентинским. Любой нейтральный зритель сделает такой вывод, но не глорики.
Твоими глазами с рождения не очень получалось, а потом их под себя взяла зоппа.
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