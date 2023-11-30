Энцо о стычке с Мбаппе в финале ЧМ-2022: «Килиан показывал такие жесты, как будто собирался убить нас. Он сказал, что Франция выиграет»

Энцо Фернандес высказался о стычке с Килианом Мбаппе в финале чемпионата мира.

выиграла , победив команду в финале (3:3, пен. 4:2).

«Я помню, что он мне говорил, кое-что об игре. Были эпизоды, которые мы праздновали, и он показывал нам такие жесты, как будто собирался убить нас. Он сказал нам, что они выиграют финал.

Он сцепился со мной, я не знаю почему. Но у меня есть солдат, который защищает меня. Кристиан [Ромеро] – сумасшедший, ха-ха. Когда мы забили гол, он начал кричать ему в лицо», – сказал в интервью Star+.

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