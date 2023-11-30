Энцо о стычке с Мбаппе в финале ЧМ-2022: «Килиан показывал такие жесты, как будто собирался убить нас. Он сказал, что Франция выиграет»
Энцо Фернандес высказался о стычке с Килианом Мбаппе в финале чемпионата мира.
Сборная Аргентины выиграла ЧМ-2022, победив команду Франции в финале (3:3, пен. 4:2).
«Я помню, что он мне говорил, кое-что об игре. Были эпизоды, которые мы праздновали, и он показывал нам такие жесты, как будто собирался убить нас. Он сказал нам, что они выиграют финал.
Он сцепился со мной, я не знаю почему. Но у меня есть солдат, который защищает меня. Кристиан [Ромеро] – сумасшедший, ха-ха. Когда мы забили гол, он начал кричать ему в лицо», – сказал Фернандес в интервью Star+.
Кристиан Ромеро о том, почему кричал на Мбаппе после гола Месси в финале ЧМ: «Он очень плохо обращался с Энцо»
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Вообще в финале Арги заслужили скорее 3-0 в основное время, чем 2-2. Отскок Франции.
https://www.youtube.com/watch?v=t21PIIf5mqk
Хайлайты Месси в финале:
https://www.youtube.com/watch?v=pTjn-78Ipwo
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Если лень смотреть, могу кратко написать суть - Месси с запасом вынес черепашку по общему импакту. До 80 минуты шло вообще одностороннее избиение, в оставшиеся 40 ситуация чуть подровнялась, но не особо
А если брать весь турнир, то уж тем более Месси 22, Роналдо 02 и Марадона 86 - это тупо другой уровень, прежде всего по влиянию на команды.
И если у бразила была лучшая сборная, как у Мбаппе, то Диего и Месси просто перевернули историю.
Месси, кстати, и в финале сыграл лучше. И сделал дубль так-то.