Фанаты «Алавеса» скандировали скандировали «##### Израиль» и «Вейсман, мразь, убирайся из Витории» на матче с «Гранадой»

Теги Ла Лига Алавес Гранада Политика Шон Вейсман брань контент Футбол

Болельщики «Алавеса» скандировали оскорбительные кричалки об Израиле.

«Алавес» одержал победу над «Гранадой» в домашнем матче 14-го тура Ла Лиги (3:1). В составе гостей сыграл израильтянин Шон Вейсман

В ходе игры фанаты хозяев скандировали «##### Израиль» и «Вейсман, мразь, убирайся из Витории». Это повторилось несколько раз, несмотря на то, что работающий на стадионе диктор просил фанатов перестать выкрикивать оскорбительные кричалки. 

Ла Лига зафиксировала этот инцидент и подала жалобу в Комитет по соревнованиям RFEF и Комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте. 

«Палестина, вперед», «Вейсман, умри». Фанаты «Осасуны» пронесли на стадион палестинские флаги, вопреки запрету полиции, и оскорбляли израильского игрока «Гранады»

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41 комментарий
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Ответ Pelerin
Игрока то зачем оскорблять?
В соцсетях набедокурил, поддерживал полное истребление палестинцев, вот и получает сейчас на стадионах
+60
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Ответ onegin2007
Интересно, сколько Вейсман лично убил палестинцев?
Да, интересно. Ещё интересно сколько палестинские дети убили евреев
+48
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Диктор просил перестать выкрикивать оскорбительные кричалки и начать скандировать их слаженно.
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Ответ roni20
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Мерзкий потому что запостил призыв к убийству палестинцев в Газе, типа нечего с ними церемониться всех до единого истребить.
Так что кричалки это отделаться лёгким испугом в его случае
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Вейсман, как я понял, довольно мерзкий тип,поэтому согласен с ними..
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Ответ Красная стрела
Позорно и мерзко. Очередное клеймо, на так называемую своодную и либеральную Европу. Которая давно превращается в неофашистскую.
а не благодаря тому же израилю?
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Игрока то зачем оскорблять?
+19
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И в чём болельщики Алавеса неправы ?
+8
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У него родственник в заложниках, он имеет право на ярость
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Ответ Leon Petov
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Так это обычные испанцы, причем, гораздо умнее тебя)
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Ответ QUIKSILVER
Ну вообще это логичная реакция. Вы вспомните как Испания была тесно связана с арабами. Это даже на их внешность наложило некоторый отпечаток)
Честно говоря, многие евреи больше похожи на арабов, чем испанцы))
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Ответ Bunyod Turgunov
Да, интересно. Ещё интересно сколько палестинские дети убили евреев
Теперь нисколько.
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Ответ Pelerin
Игрока то зачем оскорблять?
сионисты везде зло
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Ответ dodovtimurr
Откройте одну букву, а то непонятно что за слово
н-й
На англ: ф-к
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Ответ Вячеслав Максименко
Честно говоря, многие евреи больше похожи на арабов, чем испанцы))
А ты думаешь это совпадение что они так похожи?) испокон веков соседи или родственники - злейшие враги друг другу
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Ответ QUIKSILVER
А ты думаешь это совпадение что они так похожи?) испокон веков соседи или родственники - злейшие враги друг другу
Вот и я про это. Родня разная бывает))
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Ответ Верховный Лорд
Так это обычные испанцы, причем, гораздо умнее тебя)
Ага, коренные испанцы из Марокко
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Ответ QUIKSILVER
А ты думаешь это совпадение что они так похожи?) испокон веков соседи или родственники - злейшие враги друг другу
с некоторыми исключениями, но время от времени изменяемыми.
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Ответ Красная стрела
Позорно и мерзко. Очередное клеймо, на так называемую своодную и либеральную Европу. Которая давно превращается в неофашистскую.
это всего лишь ультрас. Понять и простить.
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Ответ Трент Резнор
Все замерли в ожидании)
Вот да)))
Ахахахахах)))))))))))))
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Ответ Dark.Babysitter
Комментарий удален модератором
Все замерли в ожидании)
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
меня больше поражает,что кто-то вас еще и минусует за такой коментарий.
В страшное и непонятное время живём
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Ответ Pelerin
Игрока то зачем оскорблять?
меня больше поражает,что кто-то вас еще и минусует за такой коментарий.
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Это какой то сложный «Поле чудес»
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Комментарий удален модератором
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Откройте одну букву, а то непонятно что за слово
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