Фанаты «Алавеса» скандировали скандировали «##### Израиль» и «Вейсман, мразь, убирайся из Витории» на матче с «Гранадой»

Болельщики «Алавеса» скандировали оскорбительные кричалки об Израиле.

« » одержал победу над «Гранадой» в домашнем матче 14-го тура (3:1). В составе гостей сыграл израильтянин .

В ходе игры фанаты хозяев скандировали «##### Израиль» и «Вейсман, мразь, убирайся из Витории». Это повторилось несколько раз, несмотря на то, что работающий на стадионе диктор просил фанатов перестать выкрикивать оскорбительные кричалки.

Ла Лига зафиксировала этот инцидент и подала жалобу в Комитет по соревнованиям RFEF и Комиссию по борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

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