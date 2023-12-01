«Барса» предложит Араухо новый контракт – это один из приоритетов клуба. Защитника считают неприкосновенным и не продадут «Баварии»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Рональд Араухо Фабрицио Романо Футбол

«Барселона» предложит новый контракт Рональду Араухо.

Действующее соглашение 24-летнего защитника с каталонским клубом рассчитано до 2026 года. Его продление является одной из приоритетной целей «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо

Ранее сообщалось, что интерес к уругвайцу проявляет «Бавария». «Барселона» не намерена вступать в переговоры о трансфере – Араухо считается неприкосновенным игроком. 

В текущем сезоне Ла Лиги Рональд провел 8 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь

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14 комментариев
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Ответ войд
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Вы футбол смотрите повернувшись к телевизору спиной, наклонившись и приспустив штаны? Тем самым?
Иначе я такую фразу объяснить не могу.
+25
-2
+23
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Отличные новости! Араухо всегда выкладывается на все 100, он нужен команде
+10
-1
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Баварии большой хрен с грядки, а не Араухо))
+12
-4
+8
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Араухо лучший защитник за последние годы в Барселоне
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Ответ войд
Помню как Айнтрахт через Араухо два гола положил и бчк в итоге вылетела с любимого турнира Смешно с тех кто реально считает его лучшим цз в мире,хотя его даже в ЛЕ позорили не говоря уже про ЛЧ)
Он по факту лучший цз в мире, не помню что бы он с айнтрахтом привозил, но допустим вы правы, как это может быть аргументом в пользу того что он плохой защитник, если такие есть без исключения у всех игроков? единственный минус Араухо это игра в пас, по обранительным навыкам скорости и физике никто из цз с ним и рядом не стоит
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Ответ Гномович!
Шаг назад для Араухо...закончит как Кркич, Халилович, Тельо, Фати и Гави.
С фига ли? Пока больше похоже, что закончит как Пуйоль.
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Араухо только из Барселоны уйдёт на пенсию:))
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Ответ Link 5?5?
Он по факту лучший цз в мире, не помню что бы он с айнтрахтом привозил, но допустим вы правы, как это может быть аргументом в пользу того что он плохой защитник, если такие есть без исключения у всех игроков? единственный минус Араухо это игра в пас, по обранительным навыкам скорости и физике никто из цз с ним и рядом не стоит
В этом сезоне он улучшил игру в пас.
Особенно длинные передачи у него стали получатся.
По моему он сам или кто-то из его партнёров в интервью говорил, что Рональд остаётся после тренировок, чтобы улучшить этот аспект игры.
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