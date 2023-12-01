«Барса» предложит Араухо новый контракт – это один из приоритетов клуба. Защитника считают неприкосновенным и не продадут «Баварии»
«Барселона» предложит новый контракт Рональду Араухо.
Действующее соглашение 24-летнего защитника с каталонским клубом рассчитано до 2026 года. Его продление является одной из приоритетной целей «Барселоны», сообщает Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что интерес к уругвайцу проявляет «Бавария». «Барселона» не намерена вступать в переговоры о трансфере – Араухо считается неприкосновенным игроком.
В текущем сезоне Ла Лиги Рональд провел 8 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.
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Иначе я такую фразу объяснить не могу.
Особенно длинные передачи у него стали получатся.
По моему он сам или кто-то из его партнёров в интервью говорил, что Рональд остаётся после тренировок, чтобы улучшить этот аспект игры.