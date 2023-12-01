«Барса» предложит Араухо новый контракт – это один из приоритетов клуба. Защитника считают неприкосновенным и не продадут «Баварии»

«Барселона» предложит новый контракт Рональду Араухо.

Действующее соглашение 24-летнего защитника с каталонским клубом рассчитано до 2026 года. Его продление является одной из приоритетной целей «Барселоны», сообщает .

Ранее сообщалось, что интерес к уругвайцу проявляет « ». « » не намерена вступать в переговоры о трансфере – считается неприкосновенным игроком.

В текущем сезоне Ла Лиги Рональд провел 8 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.

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