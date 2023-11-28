«Барселона» не продаст Араухо, несмотря на интерес «Баварии», и защитник уходить не хочет. Отступные – миллиард евро

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Томас Тухель Рональд Араухо Футбол

«Барселона» не планирует продавать Рональда Араухо.

Как передает Diario Sport, защитник нравится главному тренеру «Баварии» Томасу Тухелю, поэтому мюнхенцы хотят попробовать купить его ближайшим летом.

Однако «блауграна» не собирается продавать уругвайца и не станет даже рассматривать предложения по нему. Отступные же равны одному миллиарду евро.

Сам футболист тоже не планирует уходить из «Барселоны» и не знает о заинтересованности других команд. В окружении Араухо говорят, что он благодарен нынешнему клубу и думает только о победах в его составе. 

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48 комментариев

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Pelerin
Так и Бавария им Киммиха не отдаст. Обе новости утки.
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Under
Араухо не знает, Александр Суряев знает :)
+11
-1
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Overcross
Ответ GuruFutbola
С годом контракта на блюдечке принесет, тем более он сам мечтает играть за Барсу
Тебе это приснилось. Мечтает он)
+17
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Михо
Араухо супер защитник, но ему явно нравится в Барсе, к чему эти слухи? Конечно он усилил бы Баварию, учитывая что спокойно играет в центре и справа зашиты, но пусть играет там где ему хорошо)
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Кокич
Как говорил инженер Брунс: " За 20, конечно, не продам. Не продам и за 200. А за 250 продам!"
+4
0
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Beyond
Ответ Кокич
Как говорил инженер Брунс: " За 20, конечно, не продам. Не продам и за 200. А за 250 продам!"
За 250 Лапорта на спине отнесет его в Мюнхен.
+4
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Олег Овчинников
Бавария что центральных защитников солить собирается? Куда им еще один - мало Де Лигта, Кима и Упамекано? При том что играют в 2 ЦЗ.

Даже в случае травм слишком уж непозволительная роскошь держать кого-то из них на скамейке. То же самое касается и Араухо.
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Николай Токмак
Ответ SaH4r.
Он ни раз выражал симпатию к Барселоне и к Хави, так что да, мечтает.
Выражать симпатию и мечтать это разные вещи.
Менять Баварию на Барселону сейчас это как поменять Найки на обувь из Карри
+4
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skorpion n
Ответ GuruFutbola
Поздравляю с 3 комментарием за 12 лет 🤝
ты выходи погулять иногда )
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NIK7478
Ответ Буратино55
Перейдет никуда не денется, не сможет его барса удержать
Отступные 1 миллиард евро! Обойти невозможно.
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Владимир Самсонов
Ответ SaH4r.
Барселона в каком бы состоянии и кризисе она не была - это один из двух лучших клубов в истории.
Интересно по каким кретериям Барса в 2 лучших клубах в истории? И кто же второй?
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Артём Сергеев
Ответ GuruFutbola
С годом контракта на блюдечке принесет, тем более он сам мечтает играть за Барсу
мечтает ахах, сосоньосы вы на чем сидите?
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Сергей Петлин
Ответ Николай Токмак
Возможно просто не повезло Я брал несколько раз Air Force и все пары до сих пор живы. А если бы в моём городе ещё были нормальные пешеходные дорожки, то были бы как новые
Мне скечерсы зашли) Проходил год, почти как новые, что для меня много, обычно любая обувь разваливается за месяцев 7-8 в лучшем случае.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Думаю если поступит предложение в районе 100 млн - Барса уже задумается, ну а мнение игрока будет зависеть от условий личного контракта.
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Under
Ответ SaH4r.
Барселона в каком бы состоянии и кризисе она не была - это один из двух лучших клубов в истории.
в истории чего?
Барселоны?
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Under
Ответ Tpy6kaMerlina
Интересно, что творится в голове у человека, отступные за которого миллиард евро.
могу лишь предполагать, но имхо скорее от зарплаты чердак снесёт, ибо отступные это нечто виртуальное
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Николай Токмак
Ответ Сергей Петлин
Найк фуфло. 3 месяца и за 9к кроссы разлетелись в хлам на работе.. Больше даже не смотрю на это овно.
Возможно просто не повезло
Я брал несколько раз Air Force и все пары до сих пор живы. А если бы в моём городе ещё были нормальные пешеходные дорожки, то были бы как новые
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Homelender_666
Ответ иц а мен
араухо слишком хорош для пивоварии хрюнкен
Здоровья тебе 💊
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Буратино55
Ответ NIK7478
Отступные 1 миллиард евро! Обойти невозможно.
Как будто ты не понимаешь чем закончится дело негрейры
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Сергей Петлин
Ответ Николай Токмак
Выражать симпатию и мечтать это разные вещи. Менять Баварию на Барселону сейчас это как поменять Найки на обувь из Карри
Найк фуфло. 3 месяца и за 9к кроссы разлетелись в хлам на работе.. Больше даже не смотрю на это овно.
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Дороф
Ответ GuruFutbola
С годом контракта на блюдечке принесет, тем более он сам мечтает играть за Барсу
Вератти тоже в своё время мечтал о Барселоне...
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SaH4r.
Ответ Николай Токмак
При чём тут история? Я говорю Вам про здесь и сейчас. Если брать временные промежутки в век, то да спору нет. У МЮ вон тоже история та ещё, только клуб буксует уже 5 лет
Да, в настоящий момент Бавария сильнее Барсы
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Николай Токмак
Ответ Homelender_666
Зачем ты рушишь их выдуманный мир ?)
Да вот пожалел уже)))
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Николай Токмак
Ответ SaH4r.
Барселона в каком бы состоянии и кризисе она не была - это один из двух лучших клубов в истории.
При чём тут история?
Я говорю Вам про здесь и сейчас. Если брать временные промежутки в век, то да спору нет.
У МЮ вон тоже история та ещё, только клуб буксует уже 5 лет
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Homelender_666
Ответ Николай Токмак
Выражать симпатию и мечтать это разные вещи. Менять Баварию на Барселону сейчас это как поменять Найки на обувь из Карри
Зачем ты рушишь их выдуманный мир ?)
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SaH4r.
Ответ Overcross
Тебе это приснилось. Мечтает он)
Он ни раз выражал симпатию к Барселоне и к Хави, так что да, мечтает.
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BurBon
Сами придумали, сами опровергли.
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xDe xDe
И правильно. Такие защитники должны оставаться в Испании.
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Manis0403
Пусть за Дэвисом смотрят
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