«Барселона» не продаст Араухо, несмотря на интерес «Баварии», и защитник уходить не хочет. Отступные – миллиард евро
«Барселона» не планирует продавать Рональда Араухо.
Как передает Diario Sport, защитник нравится главному тренеру «Баварии» Томасу Тухелю, поэтому мюнхенцы хотят попробовать купить его ближайшим летом.
Однако «блауграна» не собирается продавать уругвайца и не станет даже рассматривать предложения по нему. Отступные же равны одному миллиарду евро.
Сам футболист тоже не планирует уходить из «Барселоны» и не знает о заинтересованности других команд. В окружении Араухо говорят, что он благодарен нынешнему клубу и думает только о победах в его составе.
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Даже в случае травм слишком уж непозволительная роскошь держать кого-то из них на скамейке. То же самое касается и Араухо.
Менять Баварию на Барселону сейчас это как поменять Найки на обувь из Карри
Барселоны?
Я брал несколько раз Air Force и все пары до сих пор живы. А если бы в моём городе ещё были нормальные пешеходные дорожки, то были бы как новые
Я говорю Вам про здесь и сейчас. Если брать временные промежутки в век, то да спору нет.
У МЮ вон тоже история та ещё, только клуб буксует уже 5 лет