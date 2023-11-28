«Барселона» не продаст Араухо, несмотря на интерес «Баварии», и защитник уходить не хочет. Отступные – миллиард евро

«Барселона» не планирует продавать Рональда Араухо.

Как передает Diario Sport, защитник нравится главному тренеру «Баварии» Томасу Тухелю, поэтому мюнхенцы хотят попробовать купить его ближайшим летом.

Однако «блауграна» не собирается продавать уругвайца и не станет даже рассматривать предложения по нему. Отступные же равны одному миллиарду евро.

Сам футболист тоже не планирует уходить из «Барселоны» и не знает о заинтересованности других команд. В окружении говорят, что он благодарен нынешнему клубу и думает только о победах в его составе.

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