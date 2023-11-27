«Бавария» интересуется Араухо. Защитника «Барсы» хочет Тухель

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Рональду Араухо.

Немецкий клуб наблюдает за уругвайцем больше двух лет, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

24-летний игрок в курсе интереса, так как мюнхенский клуб запрашивал информацию о нем.

Кроме того, в трансфере заинтересован тренер «Баварии» .

Однако вероятность трансфера мала. Каталонцы хотят продлить контракт с Рональдом.

Статистику защитника можно изучить здесь.

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