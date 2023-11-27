«Бавария» интересуется Араухо. Защитника «Барсы» хочет Тухель

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Томас Тухель Рональд Араухо Футбол

«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Рональду Араухо.

Немецкий клуб наблюдает за уругвайцем больше двух лет, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.

24-летний игрок в курсе интереса, так как мюнхенский клуб запрашивал информацию о нем.

Кроме того, в трансфере Араухо заинтересован тренер «Баварии» Томас Тухель.

Однако вероятность трансфера мала. Каталонцы хотят продлить контракт с Рональдом.

Статистику защитника можно изучить здесь.

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39 комментариев

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Bazilic
Араухо патриот Барсы и ее капитан
Он тут навсегда 🔴🔵
+41
-11
+30
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Nathan De Stavr
Руки прочь от министра обороны!
+31
-9
+22
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rigobersong
Скажите Баварии, что бесплатно его как у Боруссии забрать нельзя:))
+38
-18
+20
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Jason Williams
Ответ VictorVallecano
Даже в 5 не входит.
даже в 10 лол
+9
-3
+6
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marchellinos
Ответ rigobersong
Скажите Баварии, что бесплатно его как у Боруссии забрать нельзя:))
За деньги тоже
+5
0
+5
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VictorVallecano
Ответ Universal1000
Лучший защитник мира. Машиной станет, если без травм. Уже на голову сильнее Ван Дейка. Про клоуна ди лигта(пронесло Барсу в 2019) умолчим. Разумеется ни в какую бундесферму на пике не поедет, это только Неймар мог такой самострел устроить в 21 веке из топов.
Даже в 5 не входит.
+11
-6
+5
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hedgehog111
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ Universal1000
Лучший защитник мира. Машиной станет, если без травм. Уже на голову сильнее Ван Дейка. Про клоуна ди лигта(пронесло Барсу в 2019) умолчим. Разумеется ни в какую бундесферму на пике не поедет, это только Неймар мог такой самострел устроить в 21 веке из топов.
🤦 скорая выехала!
+4
0
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Blaumerc
Ответ Гномович!
Вброс, Бавария никогда не интересуется игроками ниже среднего - типа Араухо.
в матчах против Араухо, твой Винисиус превращается в посредственность. делай выводы.
+6
-3
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Мансур Абуев
Вот его не за какие деньги не нужно продавать, это единственный который может все в защите у барсы
+6
-3
+3
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Бронислав Каминский
Крутой защитник,но хрустальный,как и Педри.Ни одного полноценного сезона еще не провел от звонка до звонка,поэтому на свой максимальный пик никогда не выйдет
+3
-1
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alexmixer9
Ответ Universal1000
Лучший защитник мира. Машиной станет, если без травм. Уже на голову сильнее Ван Дейка. Про клоуна ди лигта(пронесло Барсу в 2019) умолчим. Разумеется ни в какую бундесферму на пике не поедет, это только Неймар мог такой самострел устроить в 21 веке из топов.
А я бы поехал в бундесферму, так глядишь "лучший" защитник мира поиграет хотя бы плей офф ЛЧ за карьеру

Ну а если серьёзно как можно сравнивать переход неймара в арабский мешок и переход в Баварию, которая по всем фронтам клуб более топовый чем бчк, тем более сейчас
+5
-3
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Nikita Lagunov
мало ли что тухель хочет.
там уже Алонсо должны спрашивать, кого он хочет
+1
0
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Любезный Коссутий
хороший игрок, но ничего особенного
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Ohla
Напомнило, как Барселона интересовалась Вератти, а ПСЖ - Неймаром...
+1
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Бронислав Каминский
Ответ blaugrana_man
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Не переживай.Сохранят этого хрусталя,который 2 матча играет и потом 10 пропускает.Как в свое время сохранили Фати и не продали его в маню и много-много других примеров
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Jason Williams
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
так,навскидку,араухо в этом списке был бы 3-4
по-прежнему, даже не 10
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ Jason Williams
Милитао, Ким, Диаш, Дийк, Упамекано, Ромеро, Стоунс, Салиба, Бастони, Шкриньяр, Тапсоба Так, навскидку
так,навскидку,араухо в этом списке был бы 3-4
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Jason Williams
Ответ *****Mr.Vaart_23*****
ради интереса,кто эти 10 лучших?
Милитао, Ким, Диаш, Дийк, Упамекано, Ромеро, Стоунс, Салиба, Бастони, Шкриньяр, Тапсоба
Так, навскидку
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*****Mr.Vaart_23*****
Ответ Jason Williams
даже в 10 лол
ради интереса,кто эти 10 лучших?
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SpainFan
Ответ Мансур Абуев
Вот его не за какие деньги не нужно продавать, это единственный который может все в защите у барсы
Кристенсен тоже хорош, не стал бы его принижать
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Улыбайся
Хз , за Каталонцами не слежу , тем более за Араухо, но позиция ЦЗ в Баварии, на зимне ТО, это - одна из самых приоритетных.
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