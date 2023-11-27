«Бавария» интересуется Араухо. Защитника «Барсы» хочет Тухель
«Бавария» проявляет интерес к защитнику «Барселоны» Рональду Араухо.
Немецкий клуб наблюдает за уругвайцем больше двух лет, сообщает журналист Sky Sport Deutschland Флориан Плеттенберг.
24-летний игрок в курсе интереса, так как мюнхенский клуб запрашивал информацию о нем.
Кроме того, в трансфере Араухо заинтересован тренер «Баварии» Томас Тухель.
Однако вероятность трансфера мала. Каталонцы хотят продлить контракт с Рональдом.
Статистику защитника можно изучить здесь.
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Он тут навсегда 🔴🔵
Ну а если серьёзно как можно сравнивать переход неймара в арабский мешок и переход в Баварию, которая по всем фронтам клуб более топовый чем бчк, тем более сейчас
там уже Алонсо должны спрашивать, кого он хочет
Так, навскидку