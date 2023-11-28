Ван Бастен – лучший форвард 1980-х по версии FourFourTwo. Марадона – 2-й, Беланов – 19-й, Блохин – 25-й

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Марко ван Бастен обошел Диего Марадону в рейтинге лучших форвардов 1980-х.

Нидерландец занял первое место в списке из 32 позиций, составленном FourFourTwo. Аргентинец стал вторым.

Топ-15 выглядит так:

1. Марко ван Бастен, Нидерланды.

2. Диего Марадона, Аргентина.

3. Кенни Далглиш, Шотландия.

4. Руд Гуллит, Нидерланды.

5. Руди Феллер, Германия.

6. Карл-Хайнц Румменигге, Германия.

7. Иан Раш, Уэльс.

8. Жан-Пьер Папен, Франция.

9. Уго Санчес, Мексика.

10. Хорхе Вальдано, Аргентина.

11. Паоло Росси, Италия.

12. Юрген Клинсманн, Германия.

13. Гари Линекер, Англия.

14. Фернанду Гомеш, Португалия.

15. Ханс Кранкль, Австрия.

Ромарио занял 17-е место, Игорь Беланов – 19-е, Олег Блохин – 25-е, Роже Милла – 31-е.

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63 комментария

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vzi
442 английский журнал.
Господи, какие же у англичан комплексы перед Марадоной за те два гола!.. 😹
+49
-10
+39
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vzi
Ответ Андрей Катиков
Ромарио только 17 - ый???!!! Ну -ну!
Ромарио - это всё-таки 1990-е.
+38
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+38
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KNVB Oranje
Марко реально лучший. Идеальный нападающий, эх если бы не травма, мог бы ещё золотых мячей насобирать. да Рууд повыше Далглиша должен быть, англичанин своего повыше ропихнули))))
+36
-9
+27
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Этот Райола хочет денег
Сравнивать Марадону и Ван Бастена некорректно. Ван Бастен чистый нап, а Марадона конструктор, плеймейкер, мотор команд. Оба выдающиеся, каждый на своей позиции и в своей роли
+26
-4
+22
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AminO2
Гуллит забивал по 5-7 голов за сезон и играл в центре поля, преимущественно. Но у англичан это, почему-то, в первую очередь, нападающий) Зато Платини, который три раза подряд выигрывал гонку бомбардиров в Италии в 80-е, забивая за сезон в 2-3 раза больше голландца в рейтинге отсутствует)). Он назначен полузащитником. Каким образом великий Паоло Росси оказался на 7 позиций ниже хавбека Рууда в данном рейтинге форвардов? Очередная загадка от упоротых англичан.
+19
-1
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Михаил Винник
Интересно когда Иан Раш стал англичанином?🤔 он валлиеч и играл за сборную Уэльса
+16
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Pitkin
Ответ vzi
5. Феллер - чего??? ;))) При всем уважении. Но он точно не топ-5 1980-х.
Фёллер дважды в финалах ЧМ тогда играл (1986 и 1990, если это конец 80-ых).
+9
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&_Bishep_&
Марадона-это просто лучший. А если брать только 1980-ые так вообще, так между ним и всеми остальными дистанция 10 часов на гиперзвуковой ракете.
А далее..чисто форварды, да Ван Бастен, потом по вкусу- Линекер, Клинсман, Уго Санчес, Карека, Росси, Бутрагеньо..
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Indurain Larraya
Ответ &_Bishep_&
Это просто ржачка...После этого списка и Петросяна слушать не интересно. Мало того, что Марадона оказывается форвард, так еще Ван Бастен выше него🤣🤣 Хотя в плане футбольного наследия между ними пропасть. Папен выше Линекера 😂..Кранкль выше обладателя ЗМ и КОК Беланова 🤣
Разоблачая 442 и Петросянов, главное - не выйти на самого себя.
Кранкль - величайший футболист в истории Австрии, без малого полтысячи голов на высоком уровне, в Барселоне в первом же сезоне лучший бомбардир Ла Лиги, сборная полтора десятилетия - на его плечах. И одномерный бегунок Беланов, у которого и 100 мячей суммарно за карьеру нет, который в хороший футбол играл сезон-полтора, а без Лобановской системы вообще ноль без палочки оказался.
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frank mamuda
Иан Раш кстати валлиец, а не англичанин.
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Azik_footbik
«Я никогда не видел более элегантного футболиста, чем ван Бастен. Голевая машина, которая сломалась как раз в тот момент, когда должна была стать величайшей в мире» - Диего Марадона.
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Александр Кожевников
Беланов выше Блохина, что за ерунда.
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Shumi-jr
Ответ KNVB Oranje
Марко реально лучший. Идеальный нападающий, эх если бы не травма, мог бы ещё золотых мячей насобирать. да Рууд повыше Далглиша должен быть, англичанин своего повыше ропихнули))))
Из-за него собственно футбол я и полюбил )
МВБ в футболе, Робитайл в хоккее )
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pit4er
Гуллит должен быть ещё в списке лучших полузащитников и защитников
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Nickolay Lyskov
Ответ meot
Ван Бастен -совершенный нападающий, однозначно заслуживает 1 места. Марадона никогда не был чистым напом
Для Марадоны должен быть отдельный рейтинг. "Лучший Марадона 80-х", например.
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Shumi-jr
Ответ Этот Райола хочет денег
Сравнивать Марадону и Ван Бастена некорректно. Ван Бастен чистый нап, а Марадона конструктор, плеймейкер, мотор команд. Оба выдающиеся, каждый на своей позиции и в своей роли
Согласен. Тут немного притянуто
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elkipalki
Ван Бастен выше Марадоны, Месси выше Роналду, Хави выше Зидана, что за рейтинги у этих желтушников?!
+5
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evgenyi karasev
Ответ KNVB Oranje
Марко реально лучший. Идеальный нападающий, эх если бы не травма, мог бы ещё золотых мячей насобирать. да Рууд повыше Далглиша должен быть, англичанин своего повыше ропихнули))))
Van Basten,для меня номер один.
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Nickolay Lyskov
Ответ AminO2
Гуллит забивал по 5-7 голов за сезон и играл в центре поля, преимущественно. Но у англичан это, почему-то, в первую очередь, нападающий) Зато Платини, который три раза подряд выигрывал гонку бомбардиров в Италии в 80-е, забивая за сезон в 2-3 раза больше голландца в рейтинге отсутствует)). Он назначен полузащитником. Каким образом великий Паоло Росси оказался на 7 позиций ниже хавбека Рууда в данном рейтинге форвардов? Очередная загадка от упоротых англичан.
Гуллит - нападающий. Райкард - защитник. В среднем по больнице, эти выдающиеся полузащитники на своих местах. Санитары не врут.
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Cruel Snake
FourFourTwo
Вообще не адекватный журнал, они там точно под чем то. С таким только в туалет ходить и не для того чтобы читать
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faragoot
Голы сборной СССР и через себя это великолепие футбола.
https://youtu.be/t_H5LC4IRko?si=xljvMSc2l09pr0u6&t=16
https://youtu.be/Ly3mSsHg9T0?si=8atDUKXxYUvh6nse&t=6
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KGBeast
Ответ vzi
442 английский журнал. Господи, какие же у англичан комплексы перед Марадоной за те два гола!.. 😹
Да даже в документалке про Бэкхема этот момент есть. Там только не хватает вставки ролика - Да не бомбит у меня!
https://youtu.be/FeCXooh8AXE
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haymaker
Ответ vzi
442 английский журнал. Господи, какие же у англичан комплексы перед Марадоной за те два гола!.. 😹
Будь такое с твоей командой, так же бы относился
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meot
Ван Бастен -совершенный нападающий, однозначно заслуживает 1 места. Марадона никогда не был чистым напом
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juveforzajuve
Марадона лучший тащер во все времена!
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Ромарио
Ромарио на одном уровне с Белановым,ха-ха. Где Карека,где Динамит? Такое ощущение что в футбол за пределами Европы никто не играл
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RembaXXX
Ответ vzi
442 английский журнал. Господи, какие же у англичан комплексы перед Марадоной за те два гола!.. 😹
А что не так то? Понимаю если бы толстяка в 10ку не включили, а так даже на мой взгляд высоковато, нападающий он так себе был. А уж первое место Ван Бастена вне всяких сомнений, это был гений.
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Компотов
Ответ Ромарио
Ромарио на одном уровне с Белановым,ха-ха. Где Карека,где Динамит? Такое ощущение что в футбол за пределами Европы никто не играл
А что такого великого Ромарио совершил в 80-е, финал Олимпиады проиграл?
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Саша Курьян
Эти рейтинги уже вызывают тошноту!!! Хватит!
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alexmixer9
Ответ elkipalki
Ван Бастен выше Марадоны, Месси выше Роналду, Хави выше Зидана, что за рейтинги у этих желтушников?!
Ну откровенный бред только последнее, остальное довольно спорно)
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vitlim
Ответ haymaker
Будь такое с твоей командой, так же бы относился
С моей командой такое было - вынос рукой из ворот сборной СССР, но не признавать величие Диего10 невозможно
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Evengar
По Ван Бастену абсолютно согласен!
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eftomolgy
Ответ KNVB Oranje
Марко реально лучший. Идеальный нападающий, эх если бы не травма, мог бы ещё золотых мячей насобирать. да Рууд повыше Далглиша должен быть, англичанин своего повыше ропихнули))))
Далглиш - шотландец. Это не одно и то же. У них с англичанами не очень отношения. И форвард он был высочайшего уровня.
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Вова Пупкин
Ответ Ричард Чейз
Беланов - это самый позорный обладатель ЗМ. Даже в том ДК были куда более достойные кандидатуры.
Беланову, по-сути, дали ЗМ за ЧМ-86 и КК-86. Он реально блистал и там и там, но как для СССР. А как это узрел Франс Футбол? Конечно это тогда была приятная неожиданность от УЕФА, что наградили советского футболиста золотым мячом.
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elkipalki
Ответ elkipalki
Ван Бастен выше Марадоны, Месси выше Роналду, Хави выше Зидана, что за рейтинги у этих желтушников?!
Анри выше Роналдо феномена)))
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Illia Gray
Ответ Юрий Гаврилов
Беланова с Блохиным призвали?
Юрия Гаврилова вроде призвали, сейчас с окоп пишет, а что?
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Антон Насонов
Ответ Pitkin
Фёллер дважды в финалах ЧМ тогда играл (1986 и 1990, если это конец 80-ых).
Как и Румменигге, у которого ещё и ЗМ есть. Почему он ниже Фёллера?
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Виктор Лоншаков
рейтинг полная фигня
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LCY
Еще есть Шенгелия на 24м месте
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Вова Пупкин
Блохин ниже Беланова! Бред полнейший! А Юрген Клинсман откуда взялся в 80-х? Как и Ромарио.
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mahurat
Беланов выше Блохина? Смешно. Хотя, Блохин в основном играл в 70-тые, а в 80-е доигрывал. С точки зрения европейцев, наверное, но с точки зрения советского болельщика - между ними большая разница.
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people people
Марадона же не форвард вообще
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vzi
5. Феллер - чего??? ;)))
При всем уважении. Но он точно не топ-5 1980-х.
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Ruscello
Может лучше все-таки по пять лет делить, а не на смену поколений, все время закладываться?
Рейтинги 442 - развод для "чайников"
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SQem
Блджад. где вы буржуйского футбола в 80-х насмотрелись? По какому каналу? Или все сезоны с трекеров с разных чемпов скачали, пересмотрели и сделали выводы? Нарезки не в счет на каналах, я их и сам смотрю и не могу так умничать поэтому
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Sergei Zakharov
Ответ barsuk611
80е - моё детство, так что могу руководствовться впечатлениями того времени. ИМХО Марадона должен стоять на ступеньку выше, и это никак не умаляет Ван Бастена. Гуллит вообще играл в полузащите. Далглиш слишком высоко для себя. Санчес, Росси, Линекер каждый должен идти на 1-2 ступеньки выше. Ромарио и в меньшей мере Клинсманн - 90е. Блохин должен стоять выше ступеней на 5 минимум
Не знаю, Ван Бастен очень рано закончил из-за травм (чуть ли не раньше 30), хотя вроде 3 зм зацепить успел. В прайсе к себе в команду я бы взял Ван Бастена
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Бамбарбиякиргуда
Ээээ.... А Марадона в напа когда перепрофилироваться успел?
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Юрий Гаврилов
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Беланова с Блохиным призвали?
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Alex1104
Ван Бастен суперфорвард, без вопросов, но Марадона вне рейтингов
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Сергей Орлов
Далглиш это просто смешно)
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