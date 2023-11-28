Ван Бастен – лучший форвард 1980-х по версии FourFourTwo. Марадона – 2-й, Беланов – 19-й, Блохин – 25-й
Марко ван Бастен обошел Диего Марадону в рейтинге лучших форвардов 1980-х.
Нидерландец занял первое место в списке из 32 позиций, составленном FourFourTwo. Аргентинец стал вторым.
Топ-15 выглядит так:
1. Марко ван Бастен, Нидерланды.
2. Диего Марадона, Аргентина.
3. Кенни Далглиш, Шотландия.
4. Руд Гуллит, Нидерланды.
5. Руди Феллер, Германия.
6. Карл-Хайнц Румменигге, Германия.
7. Иан Раш, Уэльс.
8. Жан-Пьер Папен, Франция.
9. Уго Санчес, Мексика.
10. Хорхе Вальдано, Аргентина.
11. Паоло Росси, Италия.
12. Юрген Клинсманн, Германия.
13. Гари Линекер, Англия.
14. Фернанду Гомеш, Португалия.
15. Ханс Кранкль, Австрия.
Ромарио занял 17-е место, Игорь Беланов – 19-е, Олег Блохин – 25-е, Роже Милла – 31-е.
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Господи, какие же у англичан комплексы перед Марадоной за те два гола!.. 😹
А далее..чисто форварды, да Ван Бастен, потом по вкусу- Линекер, Клинсман, Уго Санчес, Карека, Росси, Бутрагеньо..
Кранкль - величайший футболист в истории Австрии, без малого полтысячи голов на высоком уровне, в Барселоне в первом же сезоне лучший бомбардир Ла Лиги, сборная полтора десятилетия - на его плечах. И одномерный бегунок Беланов, у которого и 100 мячей суммарно за карьеру нет, который в хороший футбол играл сезон-полтора, а без Лобановской системы вообще ноль без палочки оказался.
МВБ в футболе, Робитайл в хоккее )
Вообще не адекватный журнал, они там точно под чем то. С таким только в туалет ходить и не для того чтобы читать
https://youtu.be/t_H5LC4IRko?si=xljvMSc2l09pr0u6&t=16
https://youtu.be/Ly3mSsHg9T0?si=8atDUKXxYUvh6nse&t=6
https://youtu.be/FeCXooh8AXE
При всем уважении. Но он точно не топ-5 1980-х.
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