Марко ван Бастен обошел Диего Марадону в рейтинге лучших форвардов 1980-х.

Нидерландец занял первое место в списке из 32 позиций, составленном FourFourTwo. Аргентинец стал вторым.

Топ-15 выглядит так:

1. , Нидерланды.

2. , Аргентина.

3. , .

4. Руд Гуллит, .

5. Руди Феллер, Германия.

6. Карл-Хайнц Румменигге, Германия.

7. Иан Раш, Уэльс.

8. Жан-Пьер Папен, Франция.

9. Уго Санчес, Мексика.

10. Хорхе Вальдано, Аргентина.

11. Паоло Росси, Италия.

12. Юрген Клинсманн, Германия.

13. Гари Линекер, Англия.

14. Фернанду Гомеш, Португалия.

15. Ханс Кранкль, Австрия.

Ромарио занял 17-е место, Игорь Беланов – 19-е, Олег Блохин – 25-е, Роже Милла – 31-е.

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