Салах набрал 7+2 в последних 5 матчах за «Ливерпуль» и сборную Египта

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Сборная Египта по футболу ЛАСК Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах совершает результативные действия на протяжении 5 матчей.

Вингер «Ливерпуля» сегодня с пенальти забил ЛАСК (3:0, второй тайм) в Лиге Европы.

Начиная с 12 ноября 31-летний футболист забил за клуб и сборную Египта 7 голов, а также отдал две результативные передачи. В том числе на его счету покер в матче с Джибути (6:0).

Подробно со статистикой Салаха можно ознакомиться здесь.

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1 комментарий
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Щя налетят и будут писать типо "Игрок одного сезона говорили они"
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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