Салах набрал 7+2 в последних 5 матчах за «Ливерпуль» и сборную Египта

Мохамед Салах совершает результативные действия на протяжении 5 матчей.

Вингер « » сегодня с пенальти забил (3:0, второй тайм) в .

Начиная с 12 ноября 31-летний футболист забил за клуб и сборную Египта 7 голов, а также отдал две результативные передачи. В том числе на его счету покер в матче с Джибути (6:0).

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