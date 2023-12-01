Салах набрал 7+2 в последних 5 матчах за «Ливерпуль» и сборную Египта
Мохамед Салах совершает результативные действия на протяжении 5 матчей.
Вингер «Ливерпуля» сегодня с пенальти забил ЛАСК (3:0, второй тайм) в Лиге Европы.
Начиная с 12 ноября 31-летний футболист забил за клуб и сборную Египта 7 голов, а также отдал две результативные передачи. В том числе на его счету покер в матче с Джибути (6:0).
Подробно со статистикой Салаха можно ознакомиться здесь.
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