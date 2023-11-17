Салах, Осимхен, Хакими, Мане, Абубакар и Амрабат – среди претендентов на приз лучшему игроку Африки-2023

Названы претенденты на приз лучшему футболисту Африки в 2023 году.

В окончательный список вошли 10 игроков.

Это Рияд Марез (« » / « », ), -Ангисса («Наполи», Камерун), Венсан Абубакар («Бешикташ», Камерун), («Ливерпуль», Египет), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Софьян Амрабат («Фиорентина» / «Манчестер Юнайтед», Марокко), Яссин Буну («Севилья» / «Аль-Хилаль», Марокко), Юссеф Эн-Несири («Севилья», Марокко), Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия), Садьо Мане («Бавария» / «Аль-Наср», Сенегал).

В прошлом году лучшим футболистом Африки был признан Садьо Мане, выступавший на тот момент за «Баварию».

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