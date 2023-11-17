Салах, Осимхен, Хакими, Мане, Абубакар и Амрабат – среди претендентов на приз лучшему игроку Африки-2023

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Названы претенденты на приз лучшему футболисту Африки в 2023 году.

В окончательный список вошли 10 игроков.

Это Рияд Марез («Манчестер Сити» / «Аль-Ахли», Алжир), Андре-Франк Замбо-Ангисса («Наполи», Камерун), Венсан Абубакар («Бешикташ», Камерун), Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет), Ашраф Хакими («ПСЖ», Марокко), Софьян Амрабат («Фиорентина» / «Манчестер Юнайтед», Марокко), Яссин Буну («Севилья» / «Аль-Хилаль», Марокко), Юссеф Эн-Несири («Севилья», Марокко), Виктор Осимхен («Наполи», Нигерия), Садьо Мане («Бавария» / «Аль-Наср», Сенегал).

В прошлом году лучшим футболистом Африки был признан Садьо Мане, выступавший на тот момент за «Баварию».

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14 комментариев

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кuraakula belov
Мане даже не лучший сенегалец 2023, что уж об всей Африке говорить
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corazón blanco
Салах как всегда очень хорош. Даже в прошлом сезоне при весьма неубедительной игре Ливерпуля выдал очень хорошую статистику. На мой взгляд должен выиграть Осимхен, все-таки внес огромнейший вклад в завоевание долгожданного скудетто. Кто-то из этих двоих выиграет награду. Буну тоже в теории может, но все же любят больше тех парней, кто забивает, чем тех, кто предотвращает голы.
+10
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+8
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Cruel Snake
Осимхен заслужил!
+4
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Cruel Snake
Ответ Заяцволк
Где Винисиус ?
Тут для начала нужна географией заняться, может репетитора нанять. Чтобы понимать где Бразилия и Африка находятся
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Гномович!
Выиграет тот который забил больше пенальти на ЧМ.
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ARAMIS777
Думаю Витёк победит.
+1
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Cruel Snake
Тут для начала нужна географией заняться, может репетитора нанять. Чтобы понимать где Бразилия и Африка находятся
🤦🏻
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Михаил Белоглазов
Салах- лучший африканский футболист за всю историю существания человечества. 😎 Только нехорошо, что Матипа забыли включить в претенденты.
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Максим Столбов
Странно, что там нет ни одного кенийца, это оскорбления нашим новым русским друзьям
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Yri Yrov
ну тут тока Салах
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Vacuumka
Ответ Заяцволк
При чём тут Бразилия ? Негры в Африке, это нам как раз на географии и рассказывали, вы видимо пропускали уроки
при том что винисиус бразилец , сам то понял что высрал?
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Заяцволк
Ответ Vacuumka
при том что винисиус бразилец , сам то понял что высрал?
Не, ну это понятно, он из страны, которая проигрывала 1:7 на домашнем ЧМ. Но непонятно, почему его нет в списке лучших игроков Африки ? Он что, не негр ?
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