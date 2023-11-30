У Кокорина 3 (2+1) очка в этой ЛЕ. Форвард «Ариса» сделал ассист в матче с «Рейнджерс»

Теги Рейнджерс Лига Европы УЕФА высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Футбол

Александр Кокорин отметился результативной передачей в матче Лиги Европы.

«Арис» играет с «Рейнджерс» на выезде в 5-м туре группового этапа ЛЕ (1:0, первый тайм). На 28-й минуте Кокорин ассистировал форварду Шави Бабика – габонец открыл счет.

Это первая голевая передача Кокорина в текущем розыгрыше турнира, нападающий проводит четвертую игру. Ранее он забил два мяча в этом турнире – в ворота «Спарты» (2:3) и «Бетиса» (1:4).

Подробную статистику 32-летнего россиянина можно найти здесь

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29 комментариев
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Здесь могла быть смешная шутка, но Кокорин — действительно полезный игрок и показывает, что не только в чемпионате Кипра горазд тащить.
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Так то шутка шуткой, а Кокорин в ЛЕ играет еще и стату набивает во истину уникальный человек
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Молодец. Играет в команде, в которой в него верят и ему доверяют. Забивает, отдает.
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Кокорин по таланту должен был играть на уровне минимум Аршавина. Капелло, Манчини, которые повидали многое, про Кокорина говорили что он очень талантлив, но разгульная жизнь и мало тренировок не позволили ему стать тем, чего желали эти два итальянских тренера
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Санчоус на тотальном классе раскатывает эти ваши Европы😎
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Сашка хоть и раздолбай,но он в отличие от правильных из РПЛ,сейчас в ЛЕ играет
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А Фиорентина в Лиге конференций...
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Где в заголовке словосочетание "Арис Кокорина"? Редакторы сайта теряют хватку... %)
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Молодец. Без шуток.
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Заголовок не для сокамерников.
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Ответ 1ce
ленивый недисциплинированный недогопник это ты. А Кокорин себе сделал карьеру лучше чем 90% русских футболистов
я поржал с карьеры. чувак забил типа 60 голов за 12 лет в рпл. ахаха топовая карьера, 5 голов в год 😁😁
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Ответ 1ce
ленивый недисциплинированный недогопник это ты. А Кокорин себе сделал карьеру лучше чем 90% русских футболистов
Сашка, перелогинься
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Ответ forsp
А фиалки где играют? 🤣🤣🤣
продолжат борьбу за титул ЛК, а вот Арис вылетел из ЛЕ
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Кокорин вроде бы и не без таланта, но ленивый недисциплинированный гопник. поэтому и карьеру не смог сделать. зато хоть бабок заработал
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Человек после тюрьмы разрывал РПЛ, теперь играет в ЛЕ отдает забивает
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Король вернулся чтобы править 👑
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Молодец!
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Анчелотти уже звонит Пересу со словами: ну просил же взять этого топаря вместо ушедшего Бензема!
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Легенда Ариса.
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Пранк вышедший из под контроля
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Ответ T622222
Так то шутка шуткой, а Кокорин в ЛЕ играет еще и стату набивает во истину уникальный человек
А фиалки где играют? 🤣🤣🤣
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Так и рекордсменом по голам в еврокубках среди россиян станет.
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Ответ yrok77
продолжат борьбу за титул ЛК, а вот Арис вылетел из ЛЕ
Ну, у них есть шанс встретится)) Правда, не думаю, что Арис обыграет Спарту, но все же).
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Он ещё жив оказываться, вот и славно
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Ответ Always_sam
я поржал с карьеры. чувак забил типа 60 голов за 12 лет в рпл. ахаха топовая карьера, 5 голов в год 😁😁
Сколько людей занимается футболом с детства ?
Сколько игроков играет в РПЛ в процентном соотношении от тех кто закончил спортшколу ?
Сколько из этих играющих в РПЛ стало чемпионом в процентном соотношении от тех кто закончил спортшколу ?
Вот посчитай и подумай, успешнее он 90 процентов футболистов России или нет
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Ответ Эдуард Романов
Сколько людей занимается футболом с детства ? Сколько игроков играет в РПЛ в процентном соотношении от тех кто закончил спортшколу ? Сколько из этих играющих в РПЛ стало чемпионом в процентном соотношении от тех кто закончил спортшколу ? Вот посчитай и подумай, успешнее он 90 процентов футболистов России или нет
я вроде и не спорю что успешнее. каждый кто играл ходить сезон в рпл уже успешнее 90% тех кто занимался футболом. но это не отменяет того факта, что у Кокорина ни ума, ни трудовой этики. поэтому ничего не добился ни в рпл, ни где-либо ещё
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