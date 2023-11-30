У Кокорина 3 (2+1) очка в этой ЛЕ. Форвард «Ариса» сделал ассист в матче с «Рейнджерс»
Александр Кокорин отметился результативной передачей в матче Лиги Европы.
«Арис» играет с «Рейнджерс» на выезде в 5-м туре группового этапа ЛЕ (1:0, первый тайм). На 28-й минуте Кокорин ассистировал форварду Шави Бабика – габонец открыл счет.
Это первая голевая передача Кокорина в текущем розыгрыше турнира, нападающий проводит четвертую игру. Ранее он забил два мяча в этом турнире – в ворота «Спарты» (2:3) и «Бетиса» (1:4).
Подробную статистику 32-летнего россиянина можно найти здесь.
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