У Кокорина 3 (2+1) очка в этой ЛЕ. Форвард «Ариса» сделал ассист в матче с «Рейнджерс»

Александр Кокорин отметился результативной передачей в матче Лиги Европы.

« » играет с « » на выезде в 5-м туре группового этапа ЛЕ (1:0, первый тайм). На 28-й минуте ассистировал форварду Шави Бабика – габонец открыл счет.

Это первая голевая передача Кокорина в текущем розыгрыше турнира, нападающий проводит четвертую игру. Ранее он забил два мяча в этом турнире – в ворота «Спарты» (2:3) и «Бетиса» (1:4).

Подробную статистику 32-летнего россиянина можно найти здесь.

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