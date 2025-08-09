Морган о словах тен Хага, что Роналду не был проблемой в «МЮ»: «Мы знаем. Это ты был проблемой 🤣»

Пирс Морган высмеял слова Эрика тен Хага о Криштиану Роналду.

Ранее бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед » заявил , что португальский нападающий не был для него проблемой.

«Мы знаем. Это ты был проблемой 🤣🤣» – написал телеведущий и болельщик «Арсенала».

Напомним, в 2022 году Роналду дал интервью Моргану , в котором, помимо прочего, критиковал тен Хага . После этого футболист покинул «Юнайтед».