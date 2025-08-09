Акинфеев проводит 600-й матч в чемпионатах России

Игорь Акинфеев отметился уникальным достижением.

39-летний вратарь ЦСКА проводит 600-й матч в чемпионатах России. Это рекорд.

Чемпионат России стал 11-м среди европейских, в котором рекордсмен достиг отметки в 600 матчей.

Юбилейной для Акинфеева стала игра Мир РПЛ против «Рубина» (5:1, второй тайм).