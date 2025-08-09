Акинфеев проводит 600-й матч в чемпионатах России
Игорь Акинфеев отметился уникальным достижением.
39-летний вратарь ЦСКА проводит 600-й матч в чемпионатах России. Это рекорд.
Чемпионат России стал 11-м среди европейских, в котором рекордсмен достиг отметки в 600 матчей.
Юбилейной для Акинфеева стала игра Мир РПЛ против «Рубина» (5:1, второй тайм).
Что «Спартаку» делать со Станковичем?27588 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовано: Sports
Источник: «Цифроскоп»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости