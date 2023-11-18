Мостовой о Миранчуке: «Возраст еще позволяет перезапустить карьеру. Лишь бы не повторил путь Кокорина, который так и не раскрыл потенциал до конца»

Теги Аталанта серия А Италия Александр Мостовой высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Алексей Миранчук Футбол

Александр Мостовой считает, что Алексей Миранчук еще может перезапустить карьеру.

«Не хочется ставить крест на карьере Алексея в Европе. Да, в одном клубе не пошло, но возраст ему еще позволяет перезапустить карьеру в каком-нибудь другом клубе или чемпионате. Главное, чтобы он сейчас духом не упал из-за сложившейся ситуации в «Аталанте».

Конечно, отсутствие игровой практики бьет по уверенности игрока. Лишь бы Миранчук не повторил путь Кокорина, который так и не раскрыл свой потенциал до конца», — сказал экс-игрок сборной России.

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