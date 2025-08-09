Азар о завершении карьеры: «Мне нравилось играть, а выезды, тренировки, СМИ – нет. Сейчас тренеры работают больше, чем игроки, мне это не нравится»
Эден Азар рассказал, почему ушел из футбола.
Бельгиец завершил карьеру игрока в 2023 году.
«Я ушел из профессионального футбола, потому что мне больше не нравилось все, что связано с игрой. Мне нравились 90 минут на поле, но все остальное – выезды, бесконечные тренировки, СМИ – нет.
Сейчас тренеры работают больше, чем игроки, постоянно сидя за компьютером со своими помощниками. Мне это не нравится.
Мне 34 года, а не 42, как думают некоторые. Если я захочу стать тренером, у меня есть время. Сейчас я могу многое посмотреть, присматривать за своими детьми и расслабляться», – сказал бывший полузащитник «Лилля», «Челси» и «Реала» Азар в подкасте Зака Нани.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
