У Миранчука нет результативных действий в 7 матчах за «Аталанту» в этом сезоне. Хавбек провел на поле 216 минут и лишь один раз вышел в старте

Алексей Миранчук провел седьмой матч за «Аталанту» в текущем сезоне.

Полузащитник итальянской команды вышел на замену на 69-й минуте матча со « » в Лиге Европы (1:1).

сыграл лишь в 7 из 18 матчей «Аталанты» в этом сезоне, причем 6 раз он выходил на замену и лишь однажды появился в стартовом составе – в игре против «Удинезе» (1:1).

Миранчук провел на поле 216 минут за 7 игр в чемпионате Италии и и не отметился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.

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