У Миранчука нет результативных действий в 7 матчах за «Аталанту» в этом сезоне. Хавбек провел на поле 216 минут и лишь один раз вышел в старте

Теги Аталанта Спортинг серия А Италия Лига Европы УЕФА Алексей Миранчук Футбол

Алексей Миранчук провел седьмой матч за «Аталанту» в текущем сезоне.

Полузащитник итальянской команды вышел на замену на 69-й минуте матча со «Спортингом» в Лиге Европы (1:1). 

Алексей сыграл лишь в 7 из 18 матчей «Аталанты» в этом сезоне, причем 6 раз он выходил на замену и лишь однажды появился в стартовом составе – в игре против «Удинезе» (1:1).

Миранчук провел на поле 216 минут за 7 игр в чемпионате Италии и Лиге Европы и не отметился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь. 

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15 комментариев
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Ответ Mikael Rikhard
молодец! развивается в Европе. ужался в зарплате, потерял минуты и форму. и всё ради того чтобы сидеть на скамейке за середняк. пример всем нашим молодым как успешно загубить карьеру
точно. надо сидеть в локомотивах и зенитах. это же так перспективно и никак не губит карьеру
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Ответ Mikael Rikhard
молодец! развивается в Европе. ужался в зарплате, потерял минуты и форму. и всё ради того чтобы сидеть на скамейке за середняк. пример всем нашим молодым как успешно загубить карьеру
Понимаю, когда наши клубы бились за победы в кубке УЕФА и выходили из группы ЛЧ. Но сейчас только оторванный от реальности может написать подобное. Особенно про деньги смешно читать, Миранчук с его паспортом в нашей пешеход-лиге будет до 38 лет востребован, успеет ещё заработать)
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Получше многих выглядел.
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Там Кокорин голевую отдал, где про это новость?
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Продайте его Торино, нелюди!
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Ответ existing_god
точно. надо сидеть в локомотивах и зенитах. это же так перспективно и никак не губит карьеру
В Локо и Зените - он 1) хотя бы играет, что для игрока ВСЕГДА лучше, чем сидеть. 2) Радует(громкое слово, но смысл надо уловить) своей игрой - зрителей.

А в Аталанте что? Сам не играет, карьеру загубил, окружающих своей игрой не развлекает/радует/веселит/злит... Неважно. В любом случае - провал. Сидеть в Аталанте - не то, чтобы великое достижение.
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Ответ existing_god
точно. надо сидеть в локомотивах и зенитах. это же так перспективно и никак не губит карьеру
я вот не понимаю таких как вы. Да и никогда не пойму вас либералов. Что ж вы здесь сидите, а не едете развиваться? Вы сидя на попе ровно, советуете им ехать.
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У Кокорина 3-и 🔥
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Ответ Leon Petov
Понимаю, когда наши клубы бились за победы в кубке УЕФА и выходили из группы ЛЧ. Но сейчас только оторванный от реальности может написать подобное. Особенно про деньги смешно читать, Миранчук с его паспортом в нашей пешеход-лиге будет до 38 лет востребован, успеет ещё заработать)
только дурачок может не видеть очевидное. Миранчук мог играть в футбол, даже Кокорин решил не сидеть. Только оторванный может видеть в этом какой то прогресс.
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