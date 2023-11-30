У Миранчука нет результативных действий в 7 матчах за «Аталанту» в этом сезоне. Хавбек провел на поле 216 минут и лишь один раз вышел в старте
Алексей Миранчук провел седьмой матч за «Аталанту» в текущем сезоне.
Полузащитник итальянской команды вышел на замену на 69-й минуте матча со «Спортингом» в Лиге Европы (1:1).
Алексей сыграл лишь в 7 из 18 матчей «Аталанты» в этом сезоне, причем 6 раз он выходил на замену и лишь однажды появился в стартовом составе – в игре против «Удинезе» (1:1).
Миранчук провел на поле 216 минут за 7 игр в чемпионате Италии и Лиге Европы и не отметился результативными действиями. Его статистику можно найти здесь.
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А в Аталанте что? Сам не играет, карьеру загубил, окружающих своей игрой не развлекает/радует/веселит/злит... Неважно. В любом случае - провал. Сидеть в Аталанте - не то, чтобы великое достижение.