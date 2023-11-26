Беллингем забил 14-й гол за «Реал» в 15 матчах – «Кадису». С 11 мячами Джуд лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги
Джуд Беллингем оторвался от Антуана Гризманна в списке бомбардиров Ла Лиги.
Полузащитник «Реала» поучаствовал в победе над «Кадисом» (3:0), отличившись на 74-й минуте в результате контратаки.
Теперь у англичанина 11 голов – больше всех в чемпионате Испании. У Гризманна из «Атлетико» 9 мячей.
За 15 игр в составе «Реала» во всех турнирах Беллингем забил 14 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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