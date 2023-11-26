Джуд Беллингем оторвался от Антуана Гризманна в списке бомбардиров Ла Лиги.

Полузащитник «Реала» поучаствовал в победе над « » (3:0), отличившись на 74-й минуте в результате контратаки.

Теперь у англичанина 11 голов – больше всех в чемпионате . У Гризманна из « » 9 мячей.

За 15 игр в составе « » во всех турнирах Беллингем забил 14 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?