Беллингем забил 14-й гол за «Реал» в 15 матчах – «Кадису». С 11 мячами Джуд лидирует в списке бомбардиров Ла Лиги

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Атлетико Ла Лига рейтинги Кадис Антуан Гризманн Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем оторвался от Антуана Гризманна в списке бомбардиров Ла Лиги.

Полузащитник «Реала» поучаствовал в победе над «Кадисом» (3:0), отличившись на 74-й минуте в результате контратаки.

Теперь у англичанина 11 голов – больше всех в чемпионате Испании. У Гризманна из «Атлетико» 9 мячей.

За 15 игр в составе «Реала» во всех турнирах Беллингем забил 14 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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59 комментариев

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Artem Piatkov
Настоящий футболист, а не распиаренный Гави
+93
-26
+67
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Leon Petov
Если Аргентина не выиграет Копу, сможет побороться за ЗМ👏
+77
-12
+65
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FINT\REDONDO
Ответ Leon Petov
Если Аргентина не выиграет Копу, сможет побороться за ЗМ👏
А если Джуд забьет 5 пенок? Тут уже аргументы закончатся
+63
-8
+55
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войд
Очередной топ матч от британского гения
Лучший в мире на данный момент)
+36
-5
+31
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dr. cage
Заканчивался 4-й месяц сезона.. Джуд продолжал "случайно оверперфомансить"...
+35
-4
+31
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Shuller18
Джуд Беллингем, Харри Кейн и Аббосбек Файзуллаев лучшие футболисты осени в мире)
+15
-4
+11
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razoblachitel
Ответ Oleg
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я в курсе, что у тебя один ответ на все вопросы, который ты используешь после 18.12.2022. поздравляю тебя с победой на чемпионате мира! насколько большую роль ты на нем сыграл?
+13
-2
+11
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Shuller18
Ответ Oleg
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Потому что не люблю распиаренных днарей, которых везде пропихивают агенты.
+20
-10
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razoblachitel
Ответ Oleg
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Правда? Я до твоего комментария был уверен, что мы на чемпионате и я был абсолютно убежден, что ты комментируешь одну новость. Во дела.
+11
-1
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razoblachitel
Ответ Oleg
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тут новость вообще не о месси, но ты почему то здесь
+13
-3
+10
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Shuller18
Ответ Oleg
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Потому что у меня есть голова на плечах, и я не первый год смотрю футбол. Называть ограниченного бруска талантом только за его битье по ногам с беготней могут лишь сектанты.
+14
-7
+7
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razoblachitel
Ответ Oleg
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еще какие нибудь "аргументы" будут?
+9
-2
+7
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razoblachitel
Ответ Oleg
Для этого надо фанатам кринжа быть не трусами и признать очевидное - поражение ибо их борьба не имеет смысла. В декабре 2022 была поставлена жирная точка.
фанатов кринжа здесь не так много. уж точно меньше чем вас, фанатов месси. ты мне скажи, если в твоей реальности месси давно лучший и "спор" завершен, что ты делаешь на ветках роналду и реала?)
+7
-1
+6
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razoblachitel
Ответ Oleg
Просто задаю вопросы
ок, почему ты их задаешь? спор завершен, месси лучший. в чем еще может быть дискуссия? твое мнение кому-то может быть интересно?
+4
-1
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razoblachitel
Ответ Oleg
Ты прав, надо перестать опускаться до плинтуса.
Эту планку с плинтусом ты и твои подельники сами и создаете.
+4
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Юрий Поляков
Молодец , радует своей результативностью 🤝
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Shuller18
Ответ mr kovalsky
А до этого был?)
Нет) это был гопник безголовый, который явно ошибся с видом спорта
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Даулет Абдрахманбек
Веллингхем конечно монстр и один из кандидатов на ЗМ в этом году. удивляет как он 20 лет показывает такую зрелую игру. Дело даже не его результативных действиях а как он играет в каждом эпизоде очень правильно и легко, принимает самые верные решение за миллисекунды горячих фазах атаки. Он какой то микс девяткой и десятки.
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Валентин и ыч
В чемпе Испании лучшие бомбардиры англичанин и француз, Англии - норг и египтянин, в Германии - англичанин и француз, в Италии - аргентинец и француз. Земля точно вот-вот налетит на небесную ось.
+1
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Христиан Юла
Ответ Валентин и ыч
В чемпе Испании лучшие бомбардиры англичанин и француз, Англии - норг и египтянин, в Германии - англичанин и француз, в Италии - аргентинец и француз. Земля точно вот-вот налетит на небесную ось.
А в России лучшие бомбардиры колумбийцы.. Это совсем в никакие ворота..
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Данил Кравцов
Ответ Бацька
все обсуждают англа, хотя родрииго 2+1. Я хз, куда катится мир
ну так это его первый сезон в реале
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Hi Hi
Ответ Бацька
все обсуждают англа, хотя родрииго 2+1. Я хз, куда катится мир
родриго обсуждают в другой ветке, там тоже есть новость про его перфоманс.
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Cruel Snake
Отдохнул. Плечо подлечил. И снова взялся за своё. Забивать, забивать, забивать...
+1
-1
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Водяра
Бохуму коронный, Кадису похоронный.
Дыр Штыге регулярный 🤣
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Христиан Юла
Ответ Автомобилист Зажопинск
ни в какие ворота это про Кержакова
"Бил, бью и буду бить", - говорил он (Кержаков). Жаль, что в Севилье у него не сложилось. Очень жаль.
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Автомобилист Зажопинск
Ответ Христиан Юла
А в России лучшие бомбардиры колумбийцы.. Это совсем в никакие ворота..
ни в какие ворота это про Кержакова
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Валентин и ыч
Ответ ArtemEgs
А что за француз в Бундеслиге? Там после Кейна второй Гирасси из Штутгарта, но он же вроде за Гвинею играет, или он во Франции родился?
Guirassy was born in Arles, France, to Guinean parents, как пишет вики.
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ArtemEgs
Ответ Валентин и ыч
В чемпе Испании лучшие бомбардиры англичанин и француз, Англии - норг и египтянин, в Германии - англичанин и француз, в Италии - аргентинец и француз. Земля точно вот-вот налетит на небесную ось.
А что за француз в Бундеслиге? Там после Кейна второй Гирасси из Штутгарта, но он же вроде за Гвинею играет, или он во Франции родился?
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Валентин и ыч
Ответ Христиан Юла
А в России лучшие бомбардиры колумбийцы.. Это совсем в никакие ворота..
обнюхаются своих порошков, потом творят черти что
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Христиан Юла
Ответ ArtemEgs
Если Англия выступит отлично на Евро, то да. Но в таком случае не меньшие шансы у Кейна
Согласен.
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ArtemEgs
Ответ Христиан Юла
Если Кили Парижский летом не выиграет со своей национальной сборной Евро, то ЗМ присвоят британцу.
Если Англия выступит отлично на Евро, то да. Но в таком случае не меньшие шансы у Кейна
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mr kovalsky
Ответ Shuller18
Комментарий удален модератором
А до этого был?)
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Begench Berdimuradov
Комментарий удален пользователем
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Христиан Юла
Если Кили Парижский летом не выиграет со своей национальной сборной Евро, то ЗМ присвоят британцу.
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Leon Petov
Если Аргентина не выиграет Копу, сможет побороться за ЗМ👏
А кто в составе Аргентины претендует на ЗМ?
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razoblachitel
Ответ Oleg
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udiekemen
Ответ Oleg
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Аврал
Он меня конечно удивляет,весь матч сидел в засаде,полумомент-на.Малец хорош.
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Водяра
Бохуму коронный, Кадису похоронный.
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Shuller18
Ответ Artem Piatkov
Настоящий футболист, а не распиаренный Гави
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