Луи Саа: «Говорить о возможном чемпионстве «МЮ» – не безумие. Но до лучших в АПЛ ему еще далеко, хотя разница в таблице – всего 6 очков»

Луи Саа не стал исключать чемпионство «Манчестер Юнайтед».

– «МЮ» сейчас в лучшей форме среди всех клубов и находится всего в 6 очках от 1-го места. Можно ли говорить о том, что он участвует в гонке за титулом?

– Пока все не кончено, говорить о возможном чемпионстве «МЮ» – это не безумие. Это футбол.

У команды был месяц ужасных результатов, когда не было видно никаких улучшений в игровом стиле. В этом месяце тоже видно, что они все еще не приблизились к тому уровню, на котором должны быть, пусть даже результаты улучшились.

Я не вижу, чтобы эта команда демонстрировала свое мастерство, создавала моменты, горела внутри, когда на нее оказывают давление. На протяжении многих отрезков « » доминировал над ней, и это не лучший знак.

Очевидно, что уровень уверенности в своих силах у « » невысок на данный момент, ему еще далеко до лучших в АПЛ, пусть даже разница в таблице – всего шесть очков, – сказал экс-форвард «Юнайтед».

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