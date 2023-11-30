Ли Шарп о том, что «МЮ» подписал Онана вместо Де Хеа: «Это выглядит как ошибка – Давид выигрывал матчи в одиночку, а ошибки Андре стоят команде очков»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Андре Онана Футбол

Ли Шарп считает, что «Манчестер Юнайтед» ошибся, сделав ставку на Андре Онана.

Бывший полузащитник манкунианцев высказался о том, что клуб отпустил Давида Де Хеа на правах свободного агента и купил Андре Онана у «Интера». 

«Сейчас это, безусловно, выглядит как ошибка. Было немного странно, что они выставили Де Хеа за дверь – я знаю, что он допустил пару серьезных ошибок в прошлом сезоне, но он был стабилен. Он оставлял «Юнайтед» в игре и выигрывал матчи в одиночку, поэтому я был немного разочарован, что они его отпустили.

Всегда существует большой риск, когда в качестве основного вратаря выбираешь кого-то, кто не знаком с Премьер-лигой. Оглядываясь назад, возможно, было бы лучше оставить Де Хеа еще на год и взять Андре Онана в качестве дублера, чтобы дать ему привыкнуть к атмосфере и ожиданиям, потому что на данный момент его ошибки определенно стоят команде очков.

Также тяжело, когда ты полевой игрок и из кожи вон лезешь, пытаясь добиться результата, а вратарь время от времени дарит соперникам голы. Это очень расстраивает и очень усложняет задачу. У него сильный характер, так что давайте надеяться, что ошибки сойдут на нет, и он извлечет из этого уроки и использует их как опыт», – сказал Шарп в интервью 888sport.

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17 комментариев
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Этот трансфер показал что Дехея был одним из лучших вратарей в мире , так как легко быть вратарем таких команд как реал Сити ливерпуль бавария и быть лучшими , но сложно быть Вратарем такой команды как МЮ (нынешний) и ставить рекорды по сейвам и по сухим матчам и выигрывать Золотую перчатку , и не один год , а в протяжении многих годов , хоть дехея и совершал ошибки но, он был одним из лучших голкиперов в мире
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+11
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Хоть что-то про футбол, а не про депутатов, скандалы, поцелуи и т.д..

Насчет привозов. Помнится, А.Тимощук, купленный Зенитом за очень серьезные деньги, в первых же матчах конкретно привозил, в том числе, пенальти. Что не помешало впоследствии ему стать одним из лидеров и даже, не побоюсь этого слова, легендой Зенита. Кубок и Суперкубок УЕФА, переход в Баварию... Так что только от Онана зависит, справится он или нет со свалившимся на него грузом.
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Де Хеа - для МЮ это было примерно + 15 очков за сезон.. Он иногда брал мячи, которые не имел права брать.
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Это не методы 7хага, легенды должны выкидываться из клуба самым позорным образом, чтобы не давали авторитетом на лысого.
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Де Хеа в каждом матче тащил. Ошибки случались но они случаются у всех. Те кто сильно против него я вас не понимаю. Это очень хороший вратарь и то что он сейчас без клуба ни о чем не говорит. Онане нужно многое доказывать чтобы болельщики приняли его. Пока это провал
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Ответ &_Bishep_&
Де Хеа - для МЮ это было примерно + 15 очков за сезон.. Он иногда брал мячи, которые не имел права брать.
Так-то давно ведётся статистика этого "примерно +15:очков за сезон", можете поискать. И у де Хеа она была в минусах с 2018 года.
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А сердце так болит и ноет за Юнайтед. И за Тен Хага чешется пупок. Какой напрасный гол забили нам вдруг турки. Еще хотелось жить, тут Онана помог...
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Де Хеа при всем уважении также косячил , Онану нет смысла оценивать за 3 месяца .
То что заплатили за Онану 50 млн , сэкономили на космической зарплате Давида (20-25 млн в год ) .
Поживем увидим . Все впереди.
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Этот трансфер показал что Дехея был одним из лучших вратарей в мире , так как легко быть вратарем таких команд как реал Сити ливерпуль бавария и быть лучшими , но сложно быть Вратарем такой команды как МЮ (нынешний) и ставить рекорды по сейвам и по сухим матчам и выигрывать Золотую перчатку , и не один год , а в протяжении многих годов , хоть дехея и совершал ошибки но, он был одним из лучших голкиперов в мире
У Онаны в АПЛ тоже неплохая статистика
На счет легко быть вратарем топ клуба смешно конечно, расскажи это Кариусу
Де Хеа может когда то был хорош, но то что Онана привозит не значит то что Дехея сдал
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Из за того что Онана косячит, Де Хеа не становится надежнее, не зря ни один топ клуб не хочет подписывать его в качестве первого вратаря
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Ответ Алик Тимошенко
ну да потому видимо его несколько раз називали игроком года
Да, в клубе. Чел реально тащил Лвг и Моура и трижды подряд ставал лучшим игроком года по версии болельщиков МЮ. И заслуженно(да и некого было кроме него –вот такие печальные времена)
Но это когда было?) Повторюсь: есть де Хеа топ –до ЧМ-2018, а есть де Хеа середняк –всё что было на ЧМ и после.
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Ответ Abu Ibrahim
Де Хеа при всем уважении также косячил , Онану нет смысла оценивать за 3 месяца . То что заплатили за Онану 50 млн , сэкономили на космической зарплате Давида (20-25 млн в год ) . Поживем увидим . Все впереди.
ну да омема же бесплатно 5лет будет играть
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..... что клуб оПустил .... )))
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Ну, Онана пока стабилен: в АПЛ тащит и является одним из лучших в лиге, а в ЛЧ он Чёрная Дыра и самолично заруинил 2-3 матча(и только один раз сохранил команде 3 очка).
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