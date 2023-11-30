Ли Шарп о том, что «МЮ» подписал Онана вместо Де Хеа: «Это выглядит как ошибка – Давид выигрывал матчи в одиночку, а ошибки Андре стоят команде очков»

Ли Шарп считает, что «Манчестер Юнайтед» ошибся, сделав ставку на Андре Онана.

Бывший полузащитник манкунианцев высказался о том, что клуб отпустил на правах свободного агента и купил Андре Онана у «Интера».

«Сейчас это, безусловно, выглядит как ошибка. Было немного странно, что они выставили Де Хеа за дверь – я знаю, что он допустил пару серьезных ошибок в прошлом сезоне, но он был стабилен. Он оставлял « » в игре и выигрывал матчи в одиночку, поэтому я был немного разочарован, что они его отпустили.

Всегда существует большой риск, когда в качестве основного вратаря выбираешь кого-то, кто не знаком с Премьер-лигой. Оглядываясь назад, возможно, было бы лучше оставить Де Хеа еще на год и взять в качестве дублера, чтобы дать ему привыкнуть к атмосфере и ожиданиям, потому что на данный момент его ошибки определенно стоят команде очков.

Также тяжело, когда ты полевой игрок и из кожи вон лезешь, пытаясь добиться результата, а вратарь время от времени дарит соперникам голы. Это очень расстраивает и очень усложняет задачу. У него сильный характер, так что давайте надеяться, что ошибки сойдут на нет, и он извлечет из этого уроки и использует их как опыт», – сказал Шарп в интервью 888sport.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!