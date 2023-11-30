Ли Шарп о том, что «МЮ» подписал Онана вместо Де Хеа: «Это выглядит как ошибка – Давид выигрывал матчи в одиночку, а ошибки Андре стоят команде очков»
Ли Шарп считает, что «Манчестер Юнайтед» ошибся, сделав ставку на Андре Онана.
Бывший полузащитник манкунианцев высказался о том, что клуб отпустил Давида Де Хеа на правах свободного агента и купил Андре Онана у «Интера».
«Сейчас это, безусловно, выглядит как ошибка. Было немного странно, что они выставили Де Хеа за дверь – я знаю, что он допустил пару серьезных ошибок в прошлом сезоне, но он был стабилен. Он оставлял «Юнайтед» в игре и выигрывал матчи в одиночку, поэтому я был немного разочарован, что они его отпустили.
Всегда существует большой риск, когда в качестве основного вратаря выбираешь кого-то, кто не знаком с Премьер-лигой. Оглядываясь назад, возможно, было бы лучше оставить Де Хеа еще на год и взять Андре Онана в качестве дублера, чтобы дать ему привыкнуть к атмосфере и ожиданиям, потому что на данный момент его ошибки определенно стоят команде очков.
Также тяжело, когда ты полевой игрок и из кожи вон лезешь, пытаясь добиться результата, а вратарь время от времени дарит соперникам голы. Это очень расстраивает и очень усложняет задачу. У него сильный характер, так что давайте надеяться, что ошибки сойдут на нет, и он извлечет из этого уроки и использует их как опыт», – сказал Шарп в интервью 888sport.
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Насчет привозов. Помнится, А.Тимощук, купленный Зенитом за очень серьезные деньги, в первых же матчах конкретно привозил, в том числе, пенальти. Что не помешало впоследствии ему стать одним из лидеров и даже, не побоюсь этого слова, легендой Зенита. Кубок и Суперкубок УЕФА, переход в Баварию... Так что только от Онана зависит, справится он или нет со свалившимся на него грузом.
То что заплатили за Онану 50 млн , сэкономили на космической зарплате Давида (20-25 млн в год ) .
Поживем увидим . Все впереди.
На счет легко быть вратарем топ клуба смешно конечно, расскажи это Кариусу
Де Хеа может когда то был хорош, но то что Онана привозит не значит то что Дехея сдал
Но это когда было?) Повторюсь: есть де Хеа топ –до ЧМ-2018, а есть де Хеа середняк –всё что было на ЧМ и после.