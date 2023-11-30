Бруну об ошибках Онана с «Галатасараем»: «Мы получили отрицательный результат не только из-за него. Мы все должны нести ответственность, и я – в первую очередь»

Бруну Фернандеш не стал критиковать Андре Онана за результативные ошибки.

Во вчерашнем матче Лиги чемпионов « » вел сначала 2:0, потом – 3:1. Онана дважды ошибся после штрафных Хакима Зиеша и пропустил после них два гола. Матч завершился со счетом 3:3.

«Мы должны были сделать больше, чтобы добиться лучшего результата. Мы получили этот отрицательный результат не только из-за него.

Мы все должны нести ответственность за то, что делаем, и я – в первую очередь», – сказал капитан «Юнайтед».

Онана, ну что это? Пропустил два несильных штрафных, летевших прямо в него – и «МЮ» упустил победу с 3:1

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