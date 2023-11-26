«Атлетико» победил «Мальорку» благодаря голу Гризманна – 1:0. Команда Симеоне выиграла 3 матча подряд с общим счетом 10:1

«Атлетико» обыграл «Мальорку» (1:0) в 14-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

открыл счет на 64-й минуте. Этот гол остался единственным в матче.

Команда тренера Диего Симеоне выиграла 3 матча подряд с общим счетом 10:1. Ранее были победы над «Селтиком» (6:0) и «Вильярреалом» (3:1).

« », набрав 31 очко, занимает 3-е место в таблице. « » идет 17-й, имея 9 баллов.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?