«Атлетико» победил «Мальорку» благодаря голу Гризманна – 1:0. Команда Симеоне выиграла 3 матча подряд с общим счетом 10:1
«Атлетико» обыграл «Мальорку» (1:0) в 14-м туре Ла Лиги.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Антуан Гризманн открыл счет на 64-й минуте. Этот гол остался единственным в матче.
Команда тренера Диего Симеоне выиграла 3 матча подряд с общим счетом 10:1. Ранее были победы над «Селтиком» (6:0) и «Вильярреалом» (3:1).
«Атлетико», набрав 31 очко, занимает 3-е место в таблице. «Мальорка» идет 17-й, имея 9 баллов.
- Дата проведения
- 25 ноября, 23.00, «Метрополитано»
- Гол:
- 1:0 – 64 Гризманн.
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Атлетико –
Облак, Аспиликуэта (Хименес, 82), Эрмосо, Витцель, Льоренте, Коке (Де Поль, 63), Барриос, Корреа (Рикельме, 63), Гризманн, Мората (Депай, 82), Лино (Сауль, 71).
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