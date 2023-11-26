«Атлетико» победил «Мальорку» благодаря голу Гризманна – 1:0. Команда Симеоне выиграла 3 матча подряд с общим счетом 10:1

Теги Атлетико Мальорка Ла Лига Диего Симеоне Антуан Гризманн онлайны Футбол

«Атлетико» обыграл «Мальорку» (1:0) в 14-м туре Ла Лиги.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Антуан Гризманн открыл счет на 64-й минуте. Этот гол остался единственным в матче.

Команда тренера Диего Симеоне выиграла 3 матча подряд с общим счетом 10:1. Ранее были победы над «Селтиком» (6:0) и «Вильярреалом» (3:1).

«Атлетико», набрав 31 очко, занимает 3-е место в таблице. «Мальорка» идет 17-й, имея 9 баллов.

Атлетико – Мальорка 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
25 ноября, 23.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 64 Гризманн.
АтлетикоОблак, Аспиликуэта (Хименес, 82), Эрмосо, Витцель, Льоренте, Коке (Де Поль, 63), Барриос, Корреа (Рикельме, 63), Гризманн, Мората (Депай, 82), Лино (Сауль, 71).
МальоркаРайкович, Гонсалес, Настасич, Вальент, Копете (Маффео, 82), Тони Лато (Льябрес, 82), Санчес (Маскарель, 62), Дани Родригес (Ндиайе, 74), Дардер, Саму Кошта, Пратс (Ларин, 62).

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4 комментария

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prigodich
Да, интереснейшая в этом году у них гонка с Жироной
+8
0
+8
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Гномович!
По таблице получается что Барса уже четвертый каталонский.
+3
-2
+1
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Эль Иберико
Фейенорд.
0
0
0
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