Диего Симеоне: «Тяжело думать о том, чтобы заменить Гризманна. Жаль, что ему всегда приходится играть 90 минут»

Теги Атлетико Мальорка Ла Лига Диего Симеоне Антуан Гризманн Футбол

Диего Симеоне отметил значимость Антуана Гризманна.

Главный тренер «Атлетико» высказался после матча Ла Лиги с «Мальоркой» (1:0), в котором форвард забил гол. В последних 3 играх за мадридский клуб на счету француза 4 мяча.

«Мы знали, что будет тяжело. Они играют так, что трудно доминировать как хотелось бы. Несмотря на голевые моменты, забить долго не удавалось, и они ждали нашей ошибки. К счастью, мы ошиблись лишь один раз.

Тяжело думать о том, чтобы заменить Гризманна. Жаль, что ему всегда приходится играть 90 минут. Но ему лучше, когда он играет. В первом тайме он не лучшим образом выбирал позицию. Но в целом выглядел очень хорошо», – сказал Симеоне.

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3 комментария

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RealJon
правда говоря на его позиции никого и нет, даже в сборной Франции там его не меняют. Во всем мире только Алварес чуть ему похож
+8
0
+8
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somysovvalerij@gmail.com
так выпускай как в том сезоне по 30минут
+4
-3
+1
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Эль Иберико
Лучший игрок сб. Франции.
+1
0
+1
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