Диего Симеоне: «Тяжело думать о том, чтобы заменить Гризманна. Жаль, что ему всегда приходится играть 90 минут»

Диего Симеоне отметил значимость Антуана Гризманна.

Главный тренер « » высказался после матча с «Мальоркой» (1:0), в котором форвард забил гол. В последних 3 играх за мадридский клуб на счету француза 4 мяча.

«Мы знали, что будет тяжело. Они играют так, что трудно доминировать как хотелось бы. Несмотря на голевые моменты, забить долго не удавалось, и они ждали нашей ошибки. К счастью, мы ошиблись лишь один раз.

Тяжело думать о том, чтобы заменить . Жаль, что ему всегда приходится играть 90 минут. Но ему лучше, когда он играет. В первом тайме он не лучшим образом выбирал позицию. Но в целом выглядел очень хорошо», – сказал .

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