Гризманн забил 170-й гол за «Атлетико» и обошел Эскудеро. Впереди лишь Арагонес

Теги Атлетико Мальорка Ла Лига Луис Арагонес рейтинги Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн приблизился к повторению рекорда «Атлетико» по голам.

Форвард открыл счет на 64-й минуте матча с «Мальоркой» (1:0) в 14-м туре Ла Лиги.

Согласно подсчетам «Атлетико», теперь у француза 170 мячей в составе мадридцев. Он вышел на чистое второе место в истории клуба, опередив Адриана Эскудеро, и находится в трех голах от повторения рекорда Луиса Арагонеса.

При этом ФИФА утверждает, что Арагонес забил за «Атлетико» 172 раза. Такую же информацию еще год назад давал и сам «Атлетико», но теперь изменил свою позицию.

Алексис Мартин-Тамайо и Педро Мартин, авторитетные эксперты в области статистики испанского футбола, тоже расходятся во мнении насчет того, сколько забил Арагонес. По версии первого – 172, второго – 173. Однако оба уверены, что у Гризманна на три гола меньше, чем по данным «Атлетико».

Так, после хет-трика Антуана в игре с «Сельтой» (3:0) 21 октября клуб сообщил, что у форварда уже 165 голов, Педро Мартин – что 162.

Мартин-Тамайо писал, что Гризманн добрался до отметки в 165 голов, после его дубля в ворота «Селтика» (6:0) 7 ноября. «Атлетико» же тогда отмечал, что нападающий забил 168 голов.

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23 комментария

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Поцелуй Оздоева
Ответ S. A.
И стоило ему терять 2 года в Барсе, в один из которых Атлетико выиграл Ла Лигу
Выиграл бы Атлетико ЛЛ без Суареса?
+75
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S. A.
И стоило ему терять 2 года в Барсе, в один из которых Атлетико выиграл Ла Лигу
+50
-15
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Владимир Владимирович
170 голов за Атлетико дорого стоят, в далеко не атакующей команде, и 50 голов забил за французов, при том Гризманн редко играет наконечника копья, больше одтянутый форвард.
+25
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fussballer
Побьёт рекорд, каким бы он ни был.
+17
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Under
немного не понятно, как в 21-м веке могут быть расхождения по годам в официальных матчах за европейский клуб
+16
-1
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Under
Ответ Владимир Владимирович
170 голов за Атлетико дорого стоят, в далеко не атакующей команде, и 50 голов забил за французов, при том Гризманн редко играет наконечника копья, больше одтянутый форвард.
наблюдал Гризманна живьём один раз, это был его матч за сборную Франции
вся команда более-менее выдержанно держала строй, Гризманн при этом был абсолютно везде, реально если привязываться к цифрам, то это было 4-4-1 и Гризманн хаотично везде, хотя конечно учитывая, что в той же команде был Канте, то это было 4-5-1 с двумя Канте в центре и свободным Гризманном
+14
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Алексей Игоревич
Луис Арагонес - легенда испанского футбола, с его победы на Евро 2008 начался цикл испанской доминации
+9
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MVL
Ответ Under
немного не понятно, как в 21-м веке могут быть расхождения по годам в официальных матчах за европейский клуб
Всегда есть несколько голов вроде Вальверде в ворота Наполи, кто-то считает, что Вальверде забил, кто-то вратарь. Обыкновенная история. К тому Гризманн все равнно станет лучшим бомбардиром Атлетов.
+6
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Ilya Petrov
Ответ S. A.
И стоило ему терять 2 года в Барсе, в один из которых Атлетико выиграл Ла Лигу
такое легко утверждать после его карьеры в Барселоне
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Арман Царнаев
Ответ S. A.
И стоило ему терять 2 года в Барсе, в один из которых Атлетико выиграл Ла Лигу
Если смотреть на ситуацию сейчас, то не стоило. Но в тот момент никто не знал как сложится карьера, например Давид Вилья переходил в схожей ситуации в Барселону и выиграл в итоге Лигу чемпионов. Гризман тоже шел за этим, но не сложилось.
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Pertinax Gandi
А если б не уходил в Барселону, уже бы опередил Арагонеса.
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Салесар
Ответ S. A.
И стоило ему терять 2 года в Барсе, в один из которых Атлетико выиграл Ла Лигу
Ну просто захотел попробовать себя в более статусном клубе, когда было уже почти 30. Все-таки Атлетико это не предел мечтаний для ребят не из мадрида. Кто же знал, что у такого топа не пойдет игра и плюс, что он попадет на худший период в Барселоне за последние 20 лет.
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songbilong
мнение учёных расходятся? Сейчас везде есть камеры, нельзя голы заново посмотреть?
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И здесь и там
Ответ alireal
В барсу он перешёл за деньгами, а не рекорды бить.
если бы только за деньгами, он не бы согласился отказаться от зарплаты в Барсе и перейти на намного меньшую зп в Атлетико
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benjamin92
Ответ S. A.
И стоило ему терять 2 года в Барсе, в один из которых Атлетико выиграл Ла Лигу
Если бы не перешёл в Барсу в своё время, вы бы сейчас писали: «Эх, жаль, что так и не перешел в Реал/Барсу/Апл, поборолся бы за ЛЧ и ЗМ»
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Under
Ответ MVL
Всегда есть несколько голов вроде Вальверде в ворота Наполи, кто-то считает, что Вальверде забил, кто-то вратарь. Обыкновенная история. К тому Гризманн все равнно станет лучшим бомбардиром Атлетов.
какая разница, кто как считает
есть же официальный протокол матча от организаторов
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