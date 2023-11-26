Гризманн забил 170-й гол за «Атлетико» и обошел Эскудеро. Впереди лишь Арагонес

Антуан Гризманн приблизился к повторению рекорда «Атлетико» по голам.

Форвард открыл счет на 64-й минуте матча с «Мальоркой» (1:0) в 14-м туре .

Согласно подсчетам « », теперь у француза 170 мячей в составе мадридцев. Он вышел на чистое второе место в истории клуба, опередив Адриана Эскудеро, и находится в трех голах от повторения рекорда .

При этом ФИФА утверждает, что Арагонес забил за «Атлетико» 172 раза. Такую же информацию еще год назад давал и сам «Атлетико», но теперь изменил свою позицию.

Алексис Мартин-Тамайо и Педро Мартин, авторитетные эксперты в области статистики испанского футбола, тоже расходятся во мнении насчет того, сколько забил Арагонес. По версии первого – 172, второго – 173. Однако оба уверены, что у Гризманна на три гола меньше, чем по данным «Атлетико».

Так, после хет-трика в игре с «Сельтой» (3:0) 21 октября клуб сообщил, что у форварда уже 165 голов, Педро Мартин – что 162.

Мартин-Тамайо писал, что Гризманн добрался до отметки в 165 голов, после его дубля в ворота «Селтика» (6:0) 7 ноября. «Атлетико» же тогда отмечал, что нападающий забил 168 голов.

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