Пике против Суперлиги: «Такие клубы, как «Астон Вилла», «Севилья» и «Рома», перестанут существовать в долгосрочной перспективе. Но нужно изменить календарь»

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Жерар Пике назвал минусы проекта Суперлиги.

– Спорт движется к более коротким и уникальным соревнованиям. Наглядный пример – Национальная футбольная лига: соревнование длятся четыре месяца, и страна неотрывно следит за ним. У него рекордные показатели аудитории. Я думаю, футбол должен двигаться в этом направлении.

[Было бы хорошо], если бы все организации объединились и сказали: «Не может быть такого, чтобы в год проводилось 80 игр». Матчей слишком много, и люди даже не знают, что за турнир идет. И тогда спортивный уровень падает. Организации должны объединиться и сказать, что хотят составить календарь с меньшим количеством игр, но с более высоким уровнем. Вместо лиг с 20 командами – чемпионаты с 16 или даже 14 клубами. Лига чемпионов с меньшим количеством команд.

– Вы говорите о Суперлиге?

– Да, но не совсем, потому что Суперлига – закрытая лига, и именно против этого я выступаю. В Суперлиге будут участвовать 14, 16 или 30 команд, а многие будут исключены, и такие бренды, как «Астон Вилла», «Вест Хэм», «Бетис», «Севилья», «Рома»... ценность всех этих команд станет нулевой. И этих лиг больше не будет существовать.

Крупные клубы приобрели бы большую ценность, но это уничтожило бы важную часть футбола – возможно, она представлена командами второго эшелона, но у них огромное число болельщиков. [Из-за Суперлиги] эти клубы перестанут существовать в долгосрочной перспективе.

Если сократить календарь, команды продолжат соревноваться, и их будущее будет зависеть от результатов, которых они добьются. Спортивные заслуги должны преобладать, и именно поэтому я против Суперлиги. Но я думаю, что мы должны изменить календарь, – сказал бывший защитник «Барселоны».

Жерар Пике: «Американский спорт привлекательнее европейского – по экономике, клубы защищены. Мы на пути к тому, что «Барса» и «Реал» не смогут конкурировать в Европе»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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18 комментариев
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Пике :
"Так же необходимо организовать в перерывах между таймами катку в КС или Фортнайте между капитанами соперников, молодому поколению это нужно,я шарю!"
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Пике : "Так же необходимо организовать в перерывах между таймами катку в КС или Фортнайте между капитанами соперников, молодому поколению это нужно,я шарю!"
В былые времена, когда у Барселоны стабильно бывало по 84% владения мячом в матче, Вальдес мог прямо во время игры запустить катку в КС. У его ворот все-равно ничего не происходило.
Эх, такой коммерческий ход и лютую коллаборацию тогда пролюбили,.. Это был бы номер!
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С клубами АПЛ в ближайшие 10 лет ничего не будет, более того - финансовая подушка у них растет и будет расти год от года - это лига номер 1 в мире с большим отрывом.
А вот с клубами ЛаЛиги всякое может произойти. Там нет равноправия в распределении доходов, 3 клуба фактически стоят на высокой горе, а остальные там где то подбирают внизу. И там нет собственников клубов, которые могут вливать стороннее финансирование.
Будут сыпаться клубы в ЛаЛиге, Сериале и Лиг1 - будут падать цены на игроков. И АПЛ от этого получит только дополнительную прибыль за счёт экономии. А если с 2025 АПЛ введёт лимиты на суммы трансферов - клубы этих некогда сильных лиг только ускорят свое пике.
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Ответ Саша Пушкин
В былые времена, когда у Барселоны стабильно бывало по 84% владения мячом в матче, Вальдес мог прямо во время игры запустить катку в КС. У его ворот все-равно ничего не происходило. Эх, такой коммерческий ход и лютую коллаборацию тогда пролюбили,.. Это был бы номер!
тогда и пошла мода на вратарей,играющих ногами, потому что руками ему в матче делать было нечего) а тут хоть Стимдек бы дали)
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Ответ Олег Лисицын
Думаю, суперлига неизбежна. Вот Севилья 7 раз берет ЛЕ, а в ЛЧ выступает с каждым годом хуже и хуже. Даже с ПСВ и Лансом ничего поделать не могут. Условные Ромы, Лион, Порту могут выдать какой-то супер сезон, но это разовая акция. Да и кому интересны эти матчи, по типу Бенфика - Брюгге, Зальцбург - Црвена? С одной стороны спортивный принцип соблюден, а с другой - лучше бы я смотрел на 5ую команду того сезона Ливерпуль, Монако и Байеры в ЛЧ, чем на чемпионов Швейцарии и Турции. Даже кризисные МЮ и Милан всегда больше интереса вызывают, чем команды из вне Топ 4. Пора идти по пути баскетбольной Евролиги. П.С. Было круто , когда ЦСКА громит Реал, или когда Рубин обыгрывает Баварию, но на решающих стадиях всегда хочется смотреть на топ команды..рынок хочет топов! От того и модернизируют ЛЧ
Так спортивный принцип как раз не соблюдается, клубы в неравных финансовых условиях и их еще + к этому топят ФФП и санкциями за мизерные траты. Бенфика, Брюгге, Црвена лет 30-40 были командами которые могли выйти в финал Кубка Чемпионов и даже взять его, потому что все были +- в равных условиях, почти везде было ограничение на легионеров и нельзя было просто так по окончанию контракта уйти от клуба без компенсации.
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Да что там клубы, даже сам Пике когда-нибудь перестанет существовать. И даже не в долгосрочной перспективе.
Всё тленно ©
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Мне кажется, проще уменьшить тайм до 30 минут и сделать перерыв 7, чем организовывать Суперлигу, которая порушит старые добрые национальные чемпы, ЛЧ и КУ (ЛЕ), а также создаст пропасть между элитными клубами и всеми остальными (впрочем, она уже есть, но пока расщелина).
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зачем искусственно ограничивать клубы, если есть спортивный принцип, постоянно появляются клубы-сенсации в ЛЧ, для которых это ещё и способ заработать? да, Аякс не взыграет ЛЧ, но может существенно свой бюджет пополнить, игроков своих пропиарить и подороже продать, а его болельщики увидят игру их любимой команды с лучшими из лучших

и вот спрашивается зачем всё это ломать ради Суперлиги, где будут только избранные? Европа большая и в ней много городов, где любят футбол, а не 20 штук (да и то меньше будет в Суперлиге, если учитывать Милан/Интер, ТТХ/Арсенал/Челси, Реал/Атлетико)
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Интересная мысль. Пока только на теории можно вообразить последствия, но думаю, что Суперлигу все же создадут.
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Суперлига неизбежна при одном расскладе - все останется так, как сейчас и УЕФА будет забирать себе 70% доходов. Клубам, которые инвестируют в себя сотни миллионов такой вариант крайне неприемлем. Лазейки найдут уже после суда в декабре.
Но думаю, что УЕФА вынуждена будет отдавать основную прибыль клубам. Минимум наоборот - 70%. Лучше 30% - чем ничего. Тогда никаких Суперлиг не будет. НБА например отдает клубам около 90% - и все довольны
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Ответ Птюч, Ёж.
Лига чемпионов для топ клубов. Лига Европы для клубов поменьше. Так и надо создавать, Супер лигу для больших и Лигу поменьше. Все равно сейчас выиграть ЛЧ ни Рома, ни Астон Вилла, ни Севилья не сможет.
порту когда то выиграл же. бывает всякое
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Ответ Птюч, Ёж.
в каком году? и сколько было в то время топ клубов? и сколько после того случая такие клубы выигрывали ЛЧ?
давно. но до 2004 года когда кто то подобный побеждал? многое должно сойтись. исключать ничего нельзя)
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Ответ Олег Лисицын
Думаю, суперлига неизбежна. Вот Севилья 7 раз берет ЛЕ, а в ЛЧ выступает с каждым годом хуже и хуже. Даже с ПСВ и Лансом ничего поделать не могут. Условные Ромы, Лион, Порту могут выдать какой-то супер сезон, но это разовая акция. Да и кому интересны эти матчи, по типу Бенфика - Брюгге, Зальцбург - Црвена? С одной стороны спортивный принцип соблюден, а с другой - лучше бы я смотрел на 5ую команду того сезона Ливерпуль, Монако и Байеры в ЛЧ, чем на чемпионов Швейцарии и Турции. Даже кризисные МЮ и Милан всегда больше интереса вызывают, чем команды из вне Топ 4. Пора идти по пути баскетбольной Евролиги. П.С. Было круто , когда ЦСКА громит Реал, или когда Рубин обыгрывает Баварию, но на решающих стадиях всегда хочется смотреть на топ команды..рынок хочет топов! От того и модернизируют ЛЧ
нужно сделать в супер лиге 16 команд,победитель лиги чемпионов заменит команду занявшая последнее место в супер лиге
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