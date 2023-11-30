Пике против Суперлиги: «Такие клубы, как «Астон Вилла», «Севилья» и «Рома», перестанут существовать в долгосрочной перспективе. Но нужно изменить календарь»
Жерар Пике назвал минусы проекта Суперлиги.
– Спорт движется к более коротким и уникальным соревнованиям. Наглядный пример – Национальная футбольная лига: соревнование длятся четыре месяца, и страна неотрывно следит за ним. У него рекордные показатели аудитории. Я думаю, футбол должен двигаться в этом направлении.
[Было бы хорошо], если бы все организации объединились и сказали: «Не может быть такого, чтобы в год проводилось 80 игр». Матчей слишком много, и люди даже не знают, что за турнир идет. И тогда спортивный уровень падает. Организации должны объединиться и сказать, что хотят составить календарь с меньшим количеством игр, но с более высоким уровнем. Вместо лиг с 20 командами – чемпионаты с 16 или даже 14 клубами. Лига чемпионов с меньшим количеством команд.
– Вы говорите о Суперлиге?
– Да, но не совсем, потому что Суперлига – закрытая лига, и именно против этого я выступаю. В Суперлиге будут участвовать 14, 16 или 30 команд, а многие будут исключены, и такие бренды, как «Астон Вилла», «Вест Хэм», «Бетис», «Севилья», «Рома»... ценность всех этих команд станет нулевой. И этих лиг больше не будет существовать.
Крупные клубы приобрели бы большую ценность, но это уничтожило бы важную часть футбола – возможно, она представлена командами второго эшелона, но у них огромное число болельщиков. [Из-за Суперлиги] эти клубы перестанут существовать в долгосрочной перспективе.
Если сократить календарь, команды продолжат соревноваться, и их будущее будет зависеть от результатов, которых они добьются. Спортивные заслуги должны преобладать, и именно поэтому я против Суперлиги. Но я думаю, что мы должны изменить календарь, – сказал бывший защитник «Барселоны».
Жерар Пике: «Американский спорт привлекательнее европейского – по экономике, клубы защищены. Мы на пути к тому, что «Барса» и «Реал» не смогут конкурировать в Европе»
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"Так же необходимо организовать в перерывах между таймами катку в КС или Фортнайте между капитанами соперников, молодому поколению это нужно,я шарю!"
Эх, такой коммерческий ход и лютую коллаборацию тогда пролюбили,.. Это был бы номер!
А вот с клубами ЛаЛиги всякое может произойти. Там нет равноправия в распределении доходов, 3 клуба фактически стоят на высокой горе, а остальные там где то подбирают внизу. И там нет собственников клубов, которые могут вливать стороннее финансирование.
Будут сыпаться клубы в ЛаЛиге, Сериале и Лиг1 - будут падать цены на игроков. И АПЛ от этого получит только дополнительную прибыль за счёт экономии. А если с 2025 АПЛ введёт лимиты на суммы трансферов - клубы этих некогда сильных лиг только ускорят свое пике.
Всё тленно ©
и вот спрашивается зачем всё это ломать ради Суперлиги, где будут только избранные? Европа большая и в ней много городов, где любят футбол, а не 20 штук (да и то меньше будет в Суперлиге, если учитывать Милан/Интер, ТТХ/Арсенал/Челси, Реал/Атлетико)
Но думаю, что УЕФА вынуждена будет отдавать основную прибыль клубам. Минимум наоборот - 70%. Лучше 30% - чем ничего. Тогда никаких Суперлиг не будет. НБА например отдает клубам около 90% - и все довольны