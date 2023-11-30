Пике против Суперлиги: «Такие клубы, как «Астон Вилла», «Севилья» и «Рома», перестанут существовать в долгосрочной перспективе. Но нужно изменить календарь»

Жерар Пике назвал минусы проекта Суперлиги.

– Спорт движется к более коротким и уникальным соревнованиям. Наглядный пример – Национальная футбольная лига: соревнование длятся четыре месяца, и страна неотрывно следит за ним. У него рекордные показатели аудитории. Я думаю, футбол должен двигаться в этом направлении.

[Было бы хорошо], если бы все организации объединились и сказали: «Не может быть такого, чтобы в год проводилось 80 игр». Матчей слишком много, и люди даже не знают, что за турнир идет. И тогда спортивный уровень падает. Организации должны объединиться и сказать, что хотят составить календарь с меньшим количеством игр, но с более высоким уровнем. Вместо лиг с 20 командами – чемпионаты с 16 или даже 14 клубами. Лига чемпионов с меньшим количеством команд.

– Вы говорите о Суперлиге?

– Да, но не совсем, потому что Суперлига – закрытая лига, и именно против этого я выступаю. В Суперлиге будут участвовать 14, 16 или 30 команд, а многие будут исключены, и такие бренды, как « », « », « », « », « »... ценность всех этих команд станет нулевой. И этих лиг больше не будет существовать.

Крупные клубы приобрели бы большую ценность, но это уничтожило бы важную часть футбола – возможно, она представлена командами второго эшелона, но у них огромное число болельщиков. [Из-за Суперлиги] эти клубы перестанут существовать в долгосрочной перспективе.

Если сократить календарь, команды продолжат соревноваться, и их будущее будет зависеть от результатов, которых они добьются. Спортивные заслуги должны преобладать, и именно поэтому я против Суперлиги. Но я думаю, что мы должны изменить календарь, – сказал бывший защитник «Барселоны».

Жерар Пике: «Американский спорт привлекательнее европейского – по экономике, клубы защищены. Мы на пути к тому, что «Барса» и «Реал» не смогут конкурировать в Европе»

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