Жерар Пике: «Американский спорт привлекательнее европейского – по экономике, клубы защищены. Мы на пути к тому, что «Барса» и «Реал» не смогут конкурировать в Европе»

Жерар Пике объяснил, почему американский спорт привлекательнее европейского.

«Американский спорт мне нравится больше. Он привлекательнее, чем европейский. На экономическом уровне все структурировано лучше для клубов. В Европе все в руках игроков.

« » и « » не смогут быть конкурентоспособны в долгосрочной перспективе. Это очевидно.

В США деньги распределяются поровну между 30 клубами, их структурируют таким образом, чтобы команды были максимально защищены.

Что происходит в Европе? Каждая лига регулируется по-разному. В очень строгий принцип фэйр-плей, а в других лигах – другая система.

И ведь потом в Европе вам придется соревноваться с этими командами.

Поскольку не существует регулирования фэйр-плей, вы рискуете, что эти клубы будут платить больше другими способами, и в конечном итоге «Барса» и «Реал» не смогут быть конкурентоспособны.

Мы находимся на пути к тому, что через пять лет «Барса» и «Реал» не смогут конкурировать в Европе.

Либо правила регулируются, либо мы конкурируем не по одним правилам. В США это регулируется», – сказал бывший защитник «Барселоны» .

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