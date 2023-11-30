Жерар Пике: «Американский спорт привлекательнее европейского – по экономике, клубы защищены. Мы на пути к тому, что «Барса» и «Реал» не смогут конкурировать в Европе»

Теги Барселона Реал Мадрид Жерар Пике Ла Лига бизнес Футбол

Жерар Пике объяснил, почему американский спорт привлекательнее европейского.

«Американский спорт мне нравится больше. Он привлекательнее, чем европейский. На экономическом уровне все структурировано лучше для клубов. В Европе все в руках игроков.

«Барселона» и «Реал Мадрид» не смогут быть конкурентоспособны в долгосрочной перспективе. Это очевидно.

В США деньги распределяются поровну между 30 клубами, их структурируют таким образом, чтобы команды были максимально защищены.

Что происходит в Европе? Каждая лига регулируется по-разному. В Ла Лиге очень строгий принцип фэйр-плей, а в других лигах – другая система.

И ведь потом в Европе вам придется соревноваться с этими командами.

Поскольку не существует регулирования фэйр-плей, вы рискуете, что эти клубы будут платить больше другими способами, и в конечном итоге «Барса» и «Реал» не смогут быть конкурентоспособны.

Мы находимся на пути к тому, что через пять лет «Барса» и «Реал» не смогут конкурировать в Европе.

Либо правила регулируются, либо мы конкурируем не по одним правилам. В США это регулируется», – сказал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Не знаю на счет Барселоны, но у Реала никаких проблем с конкурентоспособностью точно не будет.
+43
-19
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ZA.RMA
Не знаю на счет Барселоны, но у Реала никаких проблем с конкурентоспособностью точно не будет.
Ага, и именно поэтому Перес пытается всеми силами создать СуперЛигу, говоря про спасение футбола и миллиардные фин.потери у топ-клубов.
+32
-9
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Привлекательнее в плане структурирования экономических процессов и защищенности конкуренции - не равно привлекательнее в плане зрелища и мастерства игроков. Все игроки мечтают о Реале или Барсе, Манчестере того или иного цвета. Но никто не мечтает о Майями. И качество футбола в Европе на двадцать лет впереди американского рынка.
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
А типа Американская лига за пределами своей страны конкурентоспособна? Хвалит организацию лиги в одной лишь стране, но про Европу - скидывает все лиги всех стран в один котёл. И что-то мне подсказывать- в той же Америке- фигли какому клубу разрешили бы каждый год игроков за +100 лямов брать,когда клуб был в минусе и долгах). Пике походу в испанского Мостового скоро превратится, всё про всех знает, как делать и что - знает, однако вместо тренерства или должности в федерации футбола - облизывается лишь с Медиалигой испанской.
какая баскетбольная лига в мире сильней и популярней чем НБА? какая хоккейная лига в мире сильней и популярней чем НХЛ? или там только одна лига по такому принципу создана, а не все?

они по-твоему не конкурентно способны?

смотрящий с каждой банки китайского энергетика Яо Мин или висящий на половине афинских рекламных щитов Яннис - видимо, признак слабой популярности?

главный вопрос Зимних ОИ "приедет ли НХЛ" - видимо, признак высокого уровня конкурентности остальных лиг и их игроков?

и да, то что ты не смотришь бейсбол - не значит что бейсбол не популярен, в бейсболе например процент легионеров выше чем в НХЛ и география стран шире, а население этих стран больше, для сотен миллионов за пределами США МЛБ - главная лига

в Штатах все лиги построены по такому принципу, логично что Пике смотрит на МЛС так как ему привычен спорт, но в остальных суть не меняется и в конечном счете лиги становятся сильнейшими в своем спорте и безубыточными
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Tpy6kaMerlina
Привлекательнее в плане структурирования экономических процессов и защищенности конкуренции - не равно привлекательнее в плане зрелища и мастерства игроков. Все игроки мечтают о Реале или Барсе, Манчестере того или иного цвета. Но никто не мечтает о Майями. И качество футбола в Европе на двадцать лет впереди американского рынка.
Пике говорит не о футболе, а о спорте в целом. НБА, НХЛ и тд. Там действительно система выстроена в разы грамотнее и справедливей, чем в европейском футболе.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Жерар ФлорентиноПересович Пике
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Tpy6kaMerlina
Привлекательнее в плане структурирования экономических процессов и защищенности конкуренции - не равно привлекательнее в плане зрелища и мастерства игроков. Все игроки мечтают о Реале или Барсе, Манчестере того или иного цвета. Но никто не мечтает о Майями. И качество футбола в Европе на двадцать лет впереди американского рынка.
Тут как бы Пике говорит о спорте, а не о футболе
Ну там Американские лиги Баскетбола, Хоккея, Амфута, Бейсбола - лидеры в мире
Европейским лигам до них как до луны

И Реал и Барса, кстати не только футбольные есть

Да и футбол классический в Америке развивается
Пусть не особо быстро, но все же
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Чифирин напрягся..)Заявка на его кресло.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
я тут конкретно про футбол, то, что я не смотрю бейсбол- так я как раз таки про него и ничего не написал,но итак понятно что НБА,НХЛ,бейсбол,американский футбол- американские лиги в них флагманы) перевод стрелок какой-то) и с незнакомыми людями, я на вы) не злитеся)
окей, просто привычней на "ты" на Спортсе, тут всё-таки своеобразная атмосфера

если Вы отмечаете именно МЛС то - лиха беда начало, в 2000 в МЛС было 12 команд, сейчас - 29, что это если не признак финансовой стабильности?

то что платят игрокам мало - тоже дело времени, в НФЛ например в 2000 потолок зарплат был 62 млн, сейчас 224

времени действительно нужно немало, 10 лет как МЮ - клоуны, но Манчестер всё ещё не синий, даже международная фанбаза меньше, а уж чтобы завоевать авторитет и популярность в мире целой лиге - потребуется больше времени

при этом с инфраструктурой там дела УЖЕ лучше чем в какой-нибудь Серии А (топ-5 лиге на секундочку), несмотря на то что строят в МЛС в основном простенькие коробки - что это если не признак финансового благополучия?

предлагаю Вам смотреть не на то что происходит сейчас, а на то куда направлен вектор развития, МЛС явно и объекивно поступательно развивается, пусть и небольшими шагами но год от года, о европейских лигах (а в случае с Ла Лигой - о клубах за пределами "тройки") такое сказать наверное можно, но с куда большей натяжкой

"путь в тысячу ли начинается с первого шага", МЛС шагает давно и целенаправленно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бчк скоро в сегунде торчать десятилетиями за Негрейру. Какие конкуренции?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ZA.RMA
Не знаю на счет Барселоны, но у Реала никаких проблем с конкурентоспособностью точно не будет.
Ой ли, учитывая, что у Реала достаточно большие кредиты, которыми умело пользуется Перес и вообще за счет своей личности решает многие вопросы, то его уход по тем или иным причинам, может больно ударить по Реалу.
Найдется ли достойный преемник, который не развалит все это и будет гнуть свою линию в Ла лиге из которой никуда не собирается уходить Тебас, а также сомнительных руководителях всего испанского футбола, большой вопрос.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Сергей
Ага, и именно поэтому Перес пытается всеми силами создать СуперЛигу, говоря про спасение футбола и миллиардные фин.потери у топ-клубов.
Да даже без суперлиги у них все в ажуре. Реал и Бавария — единственные клубы, которые обеспечивают себя самостоятельно и могут позволить трансферы за 100+ млн без вливания шейхов и других инвестиций
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Arthur Ganyushin
ну это показывает суть современного футбола - чьи шейхи больше заплатят денег те и победят
Когда Реал брал ЛЧ один за другим какие шейхи платили?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Нефанатик
Барса и так не может конкурировать в Европе уже лет 8. А Реал очень конкурентноспособен и экономически стабилен любого европейского клуба.
ну это показывает суть современного футбола - чьи шейхи больше заплатят денег те и победят
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ IntoTheRainBow
какая баскетбольная лига в мире сильней и популярней чем НБА? какая хоккейная лига в мире сильней и популярней чем НХЛ? или там только одна лига по такому принципу создана, а не все? они по-твоему не конкурентно способны? смотрящий с каждой банки китайского энергетика Яо Мин или висящий на половине афинских рекламных щитов Яннис - видимо, признак слабой популярности? главный вопрос Зимних ОИ "приедет ли НХЛ" - видимо, признак высокого уровня конкурентности остальных лиг и их игроков? и да, то что ты не смотришь бейсбол - не значит что бейсбол не популярен, в бейсболе например процент легионеров выше чем в НХЛ и география стран шире, а население этих стран больше, для сотен миллионов за пределами США МЛБ - главная лига в Штатах все лиги построены по такому принципу, логично что Пике смотрит на МЛС так как ему привычен спорт, но в остальных суть не меняется и в конечном счете лиги становятся сильнейшими в своем спорте и безубыточными
я тут конкретно про футбол, то, что я не смотрю бейсбол- так я как раз таки про него и ничего не написал,но итак понятно что НБА,НХЛ,бейсбол,американский футбол- американские лиги в них флагманы) перевод стрелок какой-то) и с незнакомыми людями, я на вы) не злитеся)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ zaebarca
Пике говорит не о футболе, а о спорте в целом. НБА, НХЛ и тд. Там действительно система выстроена в разы грамотнее и справедливей, чем в европейском футболе.
А в чем именно она грамотнее и справедливее? Потолок зарплат? Система драфтов? Какие-то экономические детали?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ ZA.RMA
Не знаю на счет Барселоны, но у Реала никаких проблем с конкурентоспособностью точно не будет.
Пока Перес у руля.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Сергей
Ага, и именно поэтому Перес пытается всеми силами создать СуперЛигу, говоря про спасение футбола и миллиардные фин.потери у топ-клубов.
Так это для поднятия дохода,а не набития статы его игроками с Саламанками,Расингами,Кадисами и Тенерифе
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Супер лига не за горами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Футбол намного глобальнее, чем баскетбол, хоккей или боевые виды спорта.

Если поместить все топ клубы Европы в одну лигу и делить между собой бабло, как в НБА, то может на короткой дистанции проблем с финансами у них не будет.

Но как это поспособствует развитию футбола?

От Пике, Переса и тд слышно только про финансовую сторону вопроса. Но как это поможет футболу - непонятно.
Скорее это выглядит, как «АПЛ, дай денег».
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Очень сожалею, но болельщикам средних клубов и ниже по европейским меркам (в том числе наших ЦСКА, Спартака, Динамо и т.д., к коим и себя отношу), надо готовиться к тому, что любовь всей нашей жизни будет постепенно умирать... А выживет скорее 2 Drots... А скорее какой-нибудь FC Tinkoff или Yandex
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
какая ещё чёткая система фэйер плэй в Ла Лиге по финансам, если основные бабки идут как раз Реалу и Барсе? и какие проблемы он увидел у Реала?

вообще это похоже на текст политика-популиста
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У Пике IQ 170. Человек дельные вещи говорит.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Зачем это он Барсу к Реалу приплел?!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий