Жерар Пике: «Американский спорт привлекательнее европейского – по экономике, клубы защищены. Мы на пути к тому, что «Барса» и «Реал» не смогут конкурировать в Европе»
Жерар Пике объяснил, почему американский спорт привлекательнее европейского.
«Американский спорт мне нравится больше. Он привлекательнее, чем европейский. На экономическом уровне все структурировано лучше для клубов. В Европе все в руках игроков.
«Барселона» и «Реал Мадрид» не смогут быть конкурентоспособны в долгосрочной перспективе. Это очевидно.
В США деньги распределяются поровну между 30 клубами, их структурируют таким образом, чтобы команды были максимально защищены.
Что происходит в Европе? Каждая лига регулируется по-разному. В Ла Лиге очень строгий принцип фэйр-плей, а в других лигах – другая система.
И ведь потом в Европе вам придется соревноваться с этими командами.
Поскольку не существует регулирования фэйр-плей, вы рискуете, что эти клубы будут платить больше другими способами, и в конечном итоге «Барса» и «Реал» не смогут быть конкурентоспособны.
Мы находимся на пути к тому, что через пять лет «Барса» и «Реал» не смогут конкурировать в Европе.
Либо правила регулируются, либо мы конкурируем не по одним правилам. В США это регулируется», – сказал бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике.
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они по-твоему не конкурентно способны?
смотрящий с каждой банки китайского энергетика Яо Мин или висящий на половине афинских рекламных щитов Яннис - видимо, признак слабой популярности?
главный вопрос Зимних ОИ "приедет ли НХЛ" - видимо, признак высокого уровня конкурентности остальных лиг и их игроков?
и да, то что ты не смотришь бейсбол - не значит что бейсбол не популярен, в бейсболе например процент легионеров выше чем в НХЛ и география стран шире, а население этих стран больше, для сотен миллионов за пределами США МЛБ - главная лига
в Штатах все лиги построены по такому принципу, логично что Пике смотрит на МЛС так как ему привычен спорт, но в остальных суть не меняется и в конечном счете лиги становятся сильнейшими в своем спорте и безубыточными
Ну там Американские лиги Баскетбола, Хоккея, Амфута, Бейсбола - лидеры в мире
Европейским лигам до них как до луны
И Реал и Барса, кстати не только футбольные есть
Да и футбол классический в Америке развивается
Пусть не особо быстро, но все же
если Вы отмечаете именно МЛС то - лиха беда начало, в 2000 в МЛС было 12 команд, сейчас - 29, что это если не признак финансовой стабильности?
то что платят игрокам мало - тоже дело времени, в НФЛ например в 2000 потолок зарплат был 62 млн, сейчас 224
времени действительно нужно немало, 10 лет как МЮ - клоуны, но Манчестер всё ещё не синий, даже международная фанбаза меньше, а уж чтобы завоевать авторитет и популярность в мире целой лиге - потребуется больше времени
при этом с инфраструктурой там дела УЖЕ лучше чем в какой-нибудь Серии А (топ-5 лиге на секундочку), несмотря на то что строят в МЛС в основном простенькие коробки - что это если не признак финансового благополучия?
предлагаю Вам смотреть не на то что происходит сейчас, а на то куда направлен вектор развития, МЛС явно и объекивно поступательно развивается, пусть и небольшими шагами но год от года, о европейских лигах (а в случае с Ла Лигой - о клубах за пределами "тройки") такое сказать наверное можно, но с куда большей натяжкой
"путь в тысячу ли начинается с первого шага", МЛС шагает давно и целенаправленно
Найдется ли достойный преемник, который не развалит все это и будет гнуть свою линию в Ла лиге из которой никуда не собирается уходить Тебас, а также сомнительных руководителях всего испанского футбола, большой вопрос.
Если поместить все топ клубы Европы в одну лигу и делить между собой бабло, как в НБА, то может на короткой дистанции проблем с финансами у них не будет.
Но как это поспособствует развитию футбола?
От Пике, Переса и тд слышно только про финансовую сторону вопроса. Но как это поможет футболу - непонятно.
Скорее это выглядит, как «АПЛ, дай денег».
вообще это похоже на текст политика-популиста