Роналдиньо об Анчелотти: «Великий» – лучшее слово, чтобы описать его. Отличный тренер и прекрасный человек, год за годом показывает самый высокий уровень»

Роналдиньо поделился мнением о работе Карло Анчелотти.

– Отличный тренер и прекрасный человек, очень, очень приятный. Тот факт, что он по-прежнему работает и год за годом показывает самый высокий уровень, дает представление о его невероятных способностях.

Мне кажется, что «великий» – лучшее слово, чтобы описать его.

– Похоже, что он переедет в Бразилию и будет тренировать сборную.

– Надеюсь на это, – сказал бывший футболист «Барселоны» и «Милана».

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