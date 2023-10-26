Роналдиньо об Анчелотти: «Великий» – лучшее слово, чтобы описать его. Отличный тренер и прекрасный человек, год за годом показывает самый высокий уровень»

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Роналдиньо Ла Лига Футбол

Роналдиньо поделился мнением о работе Карло Анчелотти.

– Отличный тренер и прекрасный человек, очень, очень приятный. Тот факт, что он по-прежнему работает и год за годом показывает самый высокий уровень, дает представление о его невероятных способностях.

Мне кажется, что «великий» – лучшее слово, чтобы описать его. 

– Похоже, что он переедет в Бразилию и будет тренировать сборную.

– Надеюсь на это, – сказал бывший футболист «Барселоны» и «Милана».

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12 комментариев

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corazón blanco
Безусловно, единственный, кто выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы и 4 Лиги Чемпионов. Если бы он был «бездарем», как некоторые тут считают, у него никогда бы не был такой послужной список из топ-клубов.
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Cruel Snake
Папа Карло 😎💪 и это факт
+11
-3
+8
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Ханс Ланда
Объективно - лучший тренер в мире по адаптации лучших качеств имеющихся игроков в модель игры…Пеп - это больше про систему в целом и стиль командной игры
+7
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Momos
Анчалотти не только великий тренер, но еще и чрезвычайно комфортный для игроков. Никто лучше него не справляется с созданием семейной обстановки в команде.
+3
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Леван Мкртчян
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Этот папа Карло совершенно не спец с строгании Буратин из поленьев, он, скорее ,огромный спец в работе с уже готовыми Буратинами, что тоже , безусловно, большой талант
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JENNINGS
Ответ Леван Мкртчян
Этот папа Карло совершенно не спец с строгании Буратин из поленьев, он, скорее ,огромный спец в работе с уже готовыми Буратинами, что тоже , безусловно, большой талант
Ну Вини он знатно прокачал после ужасного зидановского сезона 20/21
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Евгений Квасников
тот случай,когда не дать не взять. слова 100% И даже если хочешь, то не можешь!!!! Моё почтение!!!!!
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Sòlo una Victoria
до сих пор не понимаю многих болельщиков Реала которые готовы его прогнать.
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GloryReal
Реал Мадрид это семья. А Анчелотти это Папа.
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Евгений Квасников
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
блин,честно не понял коммент!! разжуй!!!!
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Леван Мкртчян
Ответ JENNINGS
Ну Вини он знатно прокачал после ужасного зидановского сезона 20/21
Я могу конечно ошибаться, но есть ощущение что прокачка скиллов Вини, это больше заслуга его самого (прежде всего ) и во вторую очередь его партнеров по команде... таких как Бензема , Кроос и Модрич.
Ту химию , которую он поймал во взаимодействиях с Бензом -- не один тренер не сможет поставить. Это все идет через разговоры , тренировки и постоянное взаимодейстие (на всех уровнях) с партнером на поле.
Тоже самое , думаю, произошло у него и с своевременными открываниями , он в начале, вообще не понимал момента когда и куда надо начинать двигаться . Точно помню потом пару моментов, когда тот же Модрич ему прям на поле, на пальцах показывал момент начала движения
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