Роналдиньо об Анчелотти: «Великий» – лучшее слово, чтобы описать его. Отличный тренер и прекрасный человек, год за годом показывает самый высокий уровень»
Роналдиньо поделился мнением о работе Карло Анчелотти.
– Отличный тренер и прекрасный человек, очень, очень приятный. Тот факт, что он по-прежнему работает и год за годом показывает самый высокий уровень, дает представление о его невероятных способностях.
Мне кажется, что «великий» – лучшее слово, чтобы описать его.
– Похоже, что он переедет в Бразилию и будет тренировать сборную.
– Надеюсь на это, – сказал бывший футболист «Барселоны» и «Милана».
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Ту химию , которую он поймал во взаимодействиях с Бензом -- не один тренер не сможет поставить. Это все идет через разговоры , тренировки и постоянное взаимодейстие (на всех уровнях) с партнером на поле.
Тоже самое , думаю, произошло у него и с своевременными открываниями , он в начале, вообще не понимал момента когда и куда надо начинать двигаться . Точно помню потом пару моментов, когда тот же Модрич ему прям на поле, на пальцах показывал момент начала движения