«Реал» и Анчелотти приближаются к продлению контракта. Карло хочет остаться, несмотря на предложение от Бразилии

«Реал» и Карло Анчелотти настроены продлить контракт.

Как передает Bernabeu Digital со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса де Мона, стороны продвигаются к тому, чтобы подписать новый договор. Текущее соглашение рассчитано до лета 2024-го.

При этом утверждается, что продление контракта будет происходить на выгодных для мадридцев условиях с точки зрения возможного его расторжения в дальнейшем.

У Анчелотти есть предложение возглавить сборную , но он предпочел бы остаться в « », где работает с 2021 года.

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