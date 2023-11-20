«Реал» и Анчелотти приближаются к продлению контракта. Карло хочет остаться, несмотря на предложение от Бразилии

Теги Карло Анчелотти Сборная Бразилии по футболу Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Реал» и Карло Анчелотти настроены продлить контракт.

Как передает Bernabeu Digital со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса де Мона, стороны продвигаются к тому, чтобы подписать новый договор. Текущее соглашение рассчитано до лета 2024-го.

При этом утверждается, что продление контракта будет происходить на выгодных для мадридцев условиях с точки зрения возможного его расторжения в дальнейшем.

У Анчелотти есть предложение возглавить сборную Бразилии, но он предпочел бы остаться в «Реале», где работает с 2021 года.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Антон Фалафель
Всё идёт к тому, што в Бразилию назначат Йозе Марино.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
los merengues
Ответ Renat Zagidullin
Зачем?! Карло в Бразилию, Хаби в Мадрид…в таком порядке
Рано Хаби в Мадрид. Еще успеет потренировать Реал. Я бы хотел, чтоб он еще потренировал Байер, а может и съездил после Германии в тот же Ливерпуль. И уже с определенным опытом приехал в Мадрид. Ну это так, мечты. :)
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Renat Zagidullin
Зачем?! Карло в Бразилию, Хаби в Мадрид…в таком порядке
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mgarnet13
Ответ los merengues
Рано Хаби в Мадрид. Еще успеет потренировать Реал. Я бы хотел, чтоб он еще потренировал Байер, а может и съездил после Германии в тот же Ливерпуль. И уже с определенным опытом приехал в Мадрид. Ну это так, мечты. :)
Так если Хаби в Ливерпуль, тогда и Клоппа стоит в Мадрид позвать)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий