«Реал» и Анчелотти приближаются к продлению контракта. Карло хочет остаться, несмотря на предложение от Бразилии
«Реал» и Карло Анчелотти настроены продлить контракт.
Как передает Bernabeu Digital со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса де Мона, стороны продвигаются к тому, чтобы подписать новый договор. Текущее соглашение рассчитано до лета 2024-го.
При этом утверждается, что продление контракта будет происходить на выгодных для мадридцев условиях с точки зрения возможного его расторжения в дальнейшем.
У Анчелотти есть предложение возглавить сборную Бразилии, но он предпочел бы остаться в «Реале», где работает с 2021 года.
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