Пике о «Барсе»: «Мы особенный клуб – тебя критикуют даже при неплохих результатах, если игра не соответствует ожиданиям. Это плата за то, чтобы играть здесь»

Жерар Пике рассказал о давлении, с которым сталкиваются игроки «Барселоны».

«[Играть за «Барселону»] сложно. Мы особенный клуб, где все завязано на игре, и если она не соответствует ожиданиям болельщиков, то, даже несмотря на неплохие результаты, вас критикуют.

Критика не повлияла на меня как на игрока, но это плата за то, чтобы играть за «Барсу». Ты в клубе, в котором нужно побеждать, всегда играя хорошо. Это закон жизни», – сказал бывший защитник «Барселоны» в эфире El Larguero.

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