Пике о «Барсе»: «Мы особенный клуб – тебя критикуют даже при неплохих результатах, если игра не соответствует ожиданиям. Это плата за то, чтобы играть здесь»

Теги Барселона Жерар Пике Ла Лига Футбол

Жерар Пике рассказал о давлении, с которым сталкиваются игроки «Барселоны».

«[Играть за «Барселону»] сложно. Мы особенный клуб, где все завязано на игре, и если она не соответствует ожиданиям болельщиков, то, даже несмотря на неплохие результаты, вас критикуют.

Критика не повлияла на меня как на игрока, но это плата за то, чтобы играть за «Барсу». Ты в клубе, в котором нужно побеждать, всегда играя хорошо. Это закон жизни», – сказал бывший защитник «Барселоны» в эфире El Larguero.

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7 комментариев

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Причёска Бэйла
Что-то этот 🤡 разговорился в последнее время
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Пенс
лол, а я думал, что плата за игру в бчк эт уменьшение зп. Ну да ладно.
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los merengues
Ответ ЧИКО
Вот я посмотрел, ты зарегистрировался на этом сайте 11 лет назад, похвально. Ты уже взрослый мужик и если за это время ты следишь за футболом, ты должен уже быть достаточно знающим эту игру мужчиной, должен уметь анализировать и делать правильные выводы… Но, читая твои комментарии, мне кажется, всё это время ты не за футболом следишь, а за веткой Барсы, которую ты не уважаешь. Ты сидишь в засаде и ждёшь когда проскочит какая информация, чтоб выскочить и слить какою-то грязь. Что ты здесь делаешь? Если ты Мадридиста, так будь, только достойным, очень много таких… почему ты стараешься провоцировать других подписчиков, которые уважают Барсу? ветка та Барсы? Я так думаю ты ничего в футболе не понимаешь, а тем более в финансах…. мне жалко тебя….
Держи нас в курсе. Лол
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xQcoW
В бчк играют за туалетную бумагу и еду
+2
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vfhmsqqp7v
«Мы особенный клуб, который 20 лет платил судьям»
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ljolik888
Барселона приучила к победам и хорошей игрой . К сожалению сейчас кризис , но я думаю они вернуться и быстрей чем думают остальные . Успехов любимому клубу и буду ждать новых побед !
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