Где смотреть Ахмат – Спартак, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 3 декабря

В воскресенье, 3 декабря, сыграют Ахмат и Спартак в 17 туре РПЛ 2023/2024.

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Игра пройдет на стадионе «Ахмат-Арена».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ахмат – Спартак

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ахмат – Спартак