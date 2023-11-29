Где смотреть Ахмат – Спартак, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 3 декабря
В воскресенье, 3 декабря, сыграют Ахмат и Спартак в 17 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «Ахмат-Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Ахмат – Спартак
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.