ЦСКА — Ростов: прогноз на матч 3 декабря 2023, МИР Российская Премьер-лига

3 декабря, в воскресенье, московский ЦСКА на своем поле примет «Ростов» в матче 17-го тура МИР Российской Премьер-лиги. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 14:00.

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Рекомендуемые ставки: Ф1 (-0,5); ТБ 2,5.

ЦСКА

После визита в Ростов-на-Дону в рамках Кубка России армейцы теперь примут команду Валерия Карпина на своем поле.

К заключительному домашнему матчу календарного года команда Владимира Федотова подходит на шестом месте турнирной таблицы, отставая от идущих на третьем месте земляков из «Динамо» на три очка.

Именно бело-голубым армейцы проиграли в предыдущем туре — дерби завершилось со счетом 3:2 в пользу «Динамо».

Армейцы первыми пропустили после удара Бителло, но еще до перерыва вышли вперед благодаря голам Аббосбека Файзуллаева и Антона Заболотного. Однако во второй половине встречи динамовцы перевернули ход матча и забили два гола, которые принесли номинально гостевую победу. Бителло оформил дубль, а решающий гол забил Константин Тюкавин.

В целом можно уже подводить промежуточные итоги, и для ЦСКА первая часть сезона получилась неоднозначной. Команда держится в группе лидеров и в любой момент может ворваться в тройку. Но при этом стабильностью команда Федотова похвастаться не может: победные серии чередуются с безвыигрышными. Вот и сейчас ЦСКА не побеждает уже в трех матчах — две ничьих и поражение.

Во многом это связано с тем, что армейцы вошли в сезеон с большими кадровыми проблемами, да еще и по ходу первого круга постоянно теряли игроков. Пожалуй, армейцам как никому нужен зимний перерыв, чтобы перевести дух и усилиться.

Что касается индивидуальных показателей, то лучшими снайперами командами явлаются Федор Чалов и Антон Заболотный — у них семь и шесть голов в РПЛ соответственно.

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Ростов

«Ростов» — тоже весьма нестабильная команда. Подопечные Валерия Карпина по ходу чемпионата даже опускались в зону стыковых матчей, а перед игрой в Москве занимают десятое место.

В предыдущем туре ростовчане на своем поле обыграли «Пари НН» с минимальным счетом. Победный гол на свой счет записал Максим Осипенко, реализовавший пенальти.

В целом в последних пяти играх команда Валерия Карпина смотрится очень неплохо, набрав в них десять очков. Такой результат позволил южанам существенно поправить свое турнирное положение — теперь в их активе 20 очков, а отрыв от зоны стыковых матчей составляет шесть баллов.

За 16 игр «Ростов» забил 24 мяча, а лучшим снайпером команды является защитник Максим Осипенко, несмотря на то, что он пропустил львиную часть матчей из-за травмы. Игрок сборной России — штатный пенальтист команды, но порой и удачно подключается к розыгрышам стандартных положений.

У его ближайшего преследователя нападающего Егора Голенкова пять голов в чемпионате.

ЦСКА — Ростов: история личных встреч

Команды встречались 29 ноября в рамках Кубка, и игра в Ростове завершилась вничью — 1:1. Уже в начале встречи Кирилл Набабкин срезал мяч в свои ворота, но затем Антон Заболотный выравнял положение. Таким образом команды перенесли ответ на вопрос, кто выйдет в следующий раунд, на весну.

В первом круге чемпионата команды также сыграли вничью, выдав зрелищный матч в Ростове,— 3:3. При этом хозяева вели 3:1, но в очередно раз в этом сезоне упустили победу.

В трех последних матчах в Москве победа неизменно была за армейцами. При этом в двух случаях они были крупными — 4:1 и 4:0.

ЦСКА — Ростов: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий поединок:

Победа ЦСКА — 1.80

Ничья — 3.88

Победа «Ростова» — 4.33

Аналитики считают, что армейцы должны брать три очка в последнем перед своими болельщиками матче года. Скорее всего, так и будет, так что можно поставить на москвичей с форой – 0,5 за 1.81.

Также последние матчи между этими командами в столице были результативными, так что можно сделать ставку и в этот раз на ТБ 2,5 за 1.78.

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