Реал Мадрид — Гранада: прогноз на матч 2 декабря 2023, Чемпионат Испании

2 декабря в Мадриде состоится матч 15 тура Чемпионата Испании. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало поединка запланировано на 20:30 по московскому времени.

Королевский клуб по итогам прошлого тура вновь возглавил таблицу чемпионата и сейчас в полной мере будет стараться удерживать лидирующую позицию. Соперник в предстоящем матче у них сейчас один из самых слабых в чемпионате и после триумфа прошлого сезона в Сегунде, переживает в Ла Лиге не лучшие времена. В ближайшие выходные как раз и встретятся команды с разных полюсов турнирной таблицы. Смогут ли мадридцы учинить разгром своему предстоящему сопернику, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (-1,5), Ф1 (-2), ТБ (2,5).

Реал Мадрид

Мадридская команда в прошлом сезоне Примеры удостоилась серебряных медалей турнира, за которые боролась до последнего тура с «Атлетико Мадрид» и по итогу опередила их на 1 балл. Все решалось тогда в последнем туре Ла Лиги, где обе команды в своих встречах разошлись миром со своими соперниками, сыграв вничью. А вот до лидирующей «Барселоны» было далековато (10 баллов) и мадридцы отдали им чемпионство за несколько туров до конца. Королевский клуб тогда впечатлял своей результативностью и забил больше всех в сезоне (75 голов).

А текущий новый сезон Примеры для королевского клуба идет довольно неплохо, о чем и говорит их лидирующая позиция после 14 сыгранных туров чемпионата. В активе мадридцев 35 баллов и 11 побед и всего лишь 1 поражение на данный момент. Но мадридцам в спину дышит «Жирона», которая несколько туров была единоличным лидером турнира, но потеряла очки в 14 туре чемпионата. Да и «Атлетико Мадрид» с «Барселоной» всего в 4 очках отставания и не будут давать им расслабляться. Команда Анчелотти сейчас является лучшей командой чемпионата по показателю пропущенных голов, всего же они пропустили 9 мячей в 14 матчах. Да и все неплохо у них по результативности, их забитые 31 мяч — это второй показатель после «Жироны», у которой на 1 гол больше.

«Реал Мадрид» в последних 2 турах Ла Лиги уверенно обыгрывает своих оппонентов. Сначала в родных стенах мадридская команда без проблем обыграла «Валенсию» (5:1), где Винисиус Жуниор и Родриго оформили по голевому дублю, а Родриго при этом еще дважды ассистировал. Ведя в счете (5:0) мадридцы в концовке немного расслабились и пропустили гол в свои ворота.

В последнем сыгранном 14 туре Примеры мадридцы уверенно взяли вверх в гостях над клубом «Кадис» (3:0), где голевой дубль на свой счет записал Родриго, а Беллингем в концовке встрече закрепил преимущество в счете.

Последний свой матч мадридцы сыграли в рамках 5 тура Лиги Чемпионов, где в непростом поединке обыграли «Наполи» (4:2). Испанцы первыми пропустили гол, уже на 9 минуте встречи, но потом также быстро забили 2 мяча и к 22 минуте уже вели в счете (2:1) после точных ударов Родриго и Беллингема. В начале второго тайма итальянцы сравняли счет, а мадридцы смогли все же в концовке игры дожать своего соперника и в последнюю десятиминутку забили дважды усилиями Паза и Хоселу.

Эта победа позволила мадридцам уверенно занять 1 строчку в группе за тур до конца группового этапа и выйти в плей-офф сильнейшего европейского турнира.

Результаты «Реал Мадрид» в 5 последних сыгранных матчах:

29.11.23 «Реал Мадрид» — «Наполи» 4 :2;

— «Наполи» :2; 26.11.23 «Кадис» — «Реал Мадрид» 0: 3 ;

0: ; 12.11.23 «Реал Мадрид» — «Валенсия» 5 :1;

— «Валенсия» :1; 09.11.23 «Реал Мадрид» — «Брага» 3 :0;

— «Брага» :0; 06.11.23 «Реал Мадрид» — «Райо Вальекано» 0:0.

Интересные статические факты «Реал Мадрид»:

В 4 последних встречах команда побеждает;

В последних 12 матчах мадридцы не проигрывают, побеждая при этом 10 раз;

В последних 3 домашних матчах команда Анчелотти победила;

Только в 2 из 5 последних матчах королевского клуба забивают обе команды;

В 4 последних матчах было стабильно забито 3 и более мяча за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает 3 мяча;

Мадридцы отличаются голом в 4 последних поединках.

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Гранада

«Гранада» в прошлом сезоне принимала участие во второй по силе испанской лиге — Сегунде. А там они смогли завоевать чемпионство и напрямую выйти в лигу на ранг выше — Примеру. В 42 матчах турнира тогда они набрали 75 баллов и выиграли в более чем половину этих туров (22 виктории). По итогу турнира они на 3 очка опередили своих двух преследователей: «Лас-Пальмас» и «Леванте». По статистическим данным забитых и пропущенных мячей «Гранада» имела второй показатель по обоим параметрам. Хорошо себя в этом сезоне проявил албанский атакующий игрок Узуни, который стал лучшим бомбардиром Сегунды в прошлом сезон и забил 23 мяча, при это отдал еще и 5 голевых передач.

Новый сезон ла Лиги для клуба стартовал неудачно и пока что в активе команды лишь 1 победа в 14 сыгранных турах и всего 7 набранных очков. Но все не так печально и чтобы выйти из зоны вылета команде нужно всего набрать 3 очка, ведь отставание от 17 «Мальорки» — 2 очка, а от 16 «Кадиса» — 3. «Гранада» показывает неплохую результативность и она забила уже 19 мячей в чемпионате, что является 8 показателем среди всех команд. А вот игра в обороне у них хромает и их 33 пропущенных гола — это лишь 19 показатель в Ла Лиге из 20 команд.

В последних 5 матчах Ла Лиги «Гранаде» удалось положить в свою копилку лишь 1 балл. Это было в домашнем матче 13 турах с «Хетафе» (1:1). Тогда, пропустив первыми, к концу первого тайма удалось отыграться в счете благодаря голу Вильяра. После чего было несколько неплохих моментов для взятия ворот, как у одной так и другой команды, но счет все же остался неизменным.

А в последнем сыгранном 14 туре Ла Лиги случилось гостевое поражение от «Алавеса» (1:3). Эта встреча получилось очень невзрачной по игре в обороне команды и проигрывая в счете (0:3) удалось забил гол престижа с пенальти лишь в концовке матча, а автором гола стал Узуни. При этом было приличное количество голевых моментов, но с реализацией было также не все хорошо.

Результаты «Гранады» в 5 последних сыгранных матчах:

25.11.23 «Алавес» — «Гранада» 3 :1;

— «Гранада» :1; 11.11.23 «Гранада» — «Хетафе» 1:1;

05.11.23 «Валенсия» — «Гранада» 1 :0;

— «Гранада» :0; 02.11.23 «Ароса» — «Гранада» 3 :0;

— «Гранада» :0; 31.10.23 «Гранада» — «Вильярреал» 2:3.

Интересные статические факты «Гранады»:

В 12 последних встречах команда не может одержать победу, проиграв в 8 играх;

В последних 4 гостевых матчах клуб потерпел поражение;

Только в 9 из 13 последних матчах «Гранады» забивают обе команды;

В 5 из 8 последних матчах было забито 3 и более мяча за игру;

В последних 5 матчах команда в среднем забивает почти 1 мяч;

Команда отличается голом в 6 из 9 последних поединках.

Реал Мадрид – Гранада: история личных встреч

Команды в истории очных поединков провели между собой 58 очных матчей. 41 из них стали победными для «Реала», а у «Гранады» в активе всего 7 побед. А 10 матчей закончились ничейным результатом.

«Реал Мадрид» в этих матчах забивал в среднем 2.52 гола (146 мячей), а «Гранада» 0.91 (53 мяча).

Самый разгромный счет в этих противостояниях был (9:1), такой результат удавался только мадридцам в истории их очных встреч, а было это в 2015 году в рамках Примеры.

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

07.02.22 «Реал Мадрид» – «Гранада» ( 1 :0).

– «Гранада» ( :0). 21.11.21 «Гранада» – «Реал Мадрид» (1: 4 ).

(1: ). 14.05.21 «Гранада» – «Реал Мадрид» (1: 4 ).

(1: ). 23.12.20 «Реал Мадрид» – «Гранада» ( 2 :0).

– «Гранада» ( :0). 14.07.20 «Гранада» – «Реал Мадрид» (1:2).

В последних 14 сыгранных очных встречах оппонентов победу праздновал королевский клуб. Причем в 9 из них он выигрывал с разницей в 2 мяча и более. Последний раз «Гранада» обыгрывала мадридцев в 2013 году, когда в домашнем матче Ла Лиги им удалось добиться победы с минимальной разницей в счете (1:0).

В 3 из 5 последних матчах обе команды забивали друг другу. И в 7 из 10 последних встречах было забито 3 и более мяча за игру.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Реал Мадрид – Гранада

Аналитики БК выставляют явным фаворитом противостояния «Реал Мадрид» с приличной разницей в коэффициенте. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Реал Мадрид» — 1.15;

Ничья — 8.89;

Победа «Гранада» — 14.99;

1X — 1.51;

X2 — 1.45;

Ф1 (-1,5) — 1.50;

Ф1 (-2) — 1.72;

Ф2 (2,5) — 1.69;

Ф2 (3) — 1.39;

ТБ (2,5) — 1.39;

ТМ (2,5) — 3.10;

ТМ (4) — 1.55;

ОЗ (да) — 2.02;

ОЗ (нет) — 1.81.

«Реал Мадрид» в этом сезоне выглядит очень мощно и ее новая фигура в лице Беллингема отлично дополняет команду. Этот английский вундеркинд уже не раз принес победу своему клубу, забивая важнейшие победные голы. Да и другие игроки мадридского клуба находятся в неплохой игровой форме и не прочь взять трофей в текущем году. А чтобы закрепиться на первой строчке королевскому клубу кровь из носа как нужна победа, тем более матч предстоит с одним из аутсайдеров чемпионата. сейчас «Гранада» идет в таблице на предпоследней строчке и переживает не лучшие свои времена, не побеждая уже на протяжении 12 матчей. Здесь можно заключить пари на Ф1 (-1,5) за приличный коэффициент 1.50, или же Ф1 (-2), за еще более высокий кэф 1.72. Так как думаю что вероятнее всего в этой встрече будет разгромная победа королевского клуба.

В своих последних матчах команды мадридцы выдают достаточно результативную игру, да и в матчах «Гранады» зачастую пробивается тотал в 2,5 мяча. Да и в 7 из 9 последних очных встречах оппонентов было забито 3 мяча и более. Здесь можно сделать ставку на ТБ (2,5), за неплохой коэффициент 1.39.

Где смотреть матч Реал – Гранада

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