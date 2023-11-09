Винисиус и Родриго забили 17-е голы за «Реал» в ЛЧ и догнали Морьентеса. Лидер – Роналду со 105 мячами

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Брага Реал Мадрид Рауль Фернандо Морьентес Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Винисиус Жуниор Родриго Футбол

Винисиус Жуниор и Родриго догнали Фернандо Морьентеса по голам в Лиге чемпионов.

Футболисты «Реала» забили по одному мячу в матче против «Браги» в 4-м туре группового этапа ЛЧ (3:0, второй тайм). 

Бразильцы вышли на 4-е место в списке лучших бомбардиров «Реала» в Лиге чемпионов, сравнявшись с Фернандо Морьентесом – у них по 17 мячей. Больше голов за «сливочных» в турнире забили лишь Криштиану Роналду (105), Карим Бензема (78) и Рауль (66).

Отметим, что Родриго проводит 43-ю игру в рамках ЛЧ, а Винисиус – 48-ю.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Брага». 

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10 комментариев

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Artem Piatkov
105+28 за 9 сезонов (101 матч)
у Месси за аналогичный период 83+21

И Рон за 9 лет в Мадриде выиграл 4 ЛЧ, а распиаренная Барса с Хави-Иньестой и МСН за аналогичный период (2010-2018) - только 2

Эпоху Роналду будут помнить в веках
+34
-9
+25
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corazón blanco
Бразильцы в третьем голе сыграли действительно как и подобает кудесникам мяча. В этой атаке было прекрасно все, но особенно черпачок от Родриго.
+11
-2
+9
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Real_v_dushe
Кстати для сравнения распиаренный бчкшный Педри забил целый 1 гол в ЛЧ
+8
0
+8
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Крамбопулос Майкл
Ладно Винисиус, а Родриго когда успел?! Молодец, однако!
+2
-1
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VuNePonimaete
Сегодня здорово отыграли. Но надо понимать, что это и благодаря открытому стилю Браги. В выходные возвращаемся в Ла Лигу и там даже такая команда как Валенсия у себя автобус поставит, подключит провокации, затяжки времени и вот опять проблемы с атакой вернутся
+1
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+1
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Гномович!
Ответ Бронислав Каминский
Хави с Иниестой выиграли 4 ЛЧ,если ты не знал
Месси без Хави и Иньеста - выиграл ноль ЛЧ.
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FRM
Ответ Крамбопулос Майкл
Ладно Винисиус, а Родриго когда успел?! Молодец, однако!
не раз хет-рик забивал вроде
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Dragnil
Ответ Крамбопулос Майкл
Ладно Винисиус, а Родриго когда успел?! Молодец, однако!
Так Родриго в ЛЧ очень хорошо играет, не то что в ЛаЛиге... Забыли голы Челси и Сити, еще хет трики были? Он еще самый молодой в ЛЧ кто сделал хет трик.
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