Винисиус и Родриго забили 17-е голы за «Реал» в ЛЧ и догнали Морьентеса. Лидер – Роналду со 105 мячами
Винисиус Жуниор и Родриго догнали Фернандо Морьентеса по голам в Лиге чемпионов.
Футболисты «Реала» забили по одному мячу в матче против «Браги» в 4-м туре группового этапа ЛЧ (3:0, второй тайм).
Бразильцы вышли на 4-е место в списке лучших бомбардиров «Реала» в Лиге чемпионов, сравнявшись с Фернандо Морьентесом – у них по 17 мячей. Больше голов за «сливочных» в турнире забили лишь Криштиану Роналду (105), Карим Бензема (78) и Рауль (66).
Отметим, что Родриго проводит 43-ю игру в рамках ЛЧ, а Винисиус – 48-ю.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Брага».
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