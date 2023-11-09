Винисиус и Родриго забили 17-е голы за «Реал» в ЛЧ и догнали Морьентеса. Лидер – Роналду со 105 мячами

Винисиус Жуниор и Родриго догнали Фернандо Морьентеса по голам в Лиге чемпионов.

Футболисты «Реала» забили по одному мячу в матче против «Браги» в 4-м туре группового этапа ЛЧ (3:0, второй тайм).

Бразильцы вышли на 4-е место в списке лучших бомбардиров « » в чемпионов, сравнявшись с Фернандо Морьентесом – у них по 17 мячей. Больше голов за «сливочных» в турнире забили лишь (105), (78) и (66).

Отметим, что Родриго проводит 43-ю игру в рамках ЛЧ, а Винисиус – 48-ю.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Брага».

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