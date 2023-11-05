Анчелотти о Винисиусе и Родриго: «Они забьют больше, чем Беллингем и Хоселу – в этом нет сомнений. Когда они не забивают, это делают другие»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Хоселу Винисиус Жуниор Родриго Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти высказался о результативности Родриго и Винисиуса Жуниора.

«Я думаю, что Родриго и Винисиус забьют много голов в течение сезона. Они забьют больше, чем Беллингем и Хоселу... В этом у нас нет никаких сомнений.

Важно то, что когда они не забивают, это делают другие. В этом смысле им некуда спешить», – сказал главный тренер «Реала».

В текущем сезоне Родриго провел 14 матчей за «Реал» во всех турнирах и забил 2 гола. На счету Винисиуса 3 мяча в 10 играх. 

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5 комментариев

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corazón blanco
Ответ Hans Castorp
Винисиус возможно, а вот Родриго по хорошему вообще должен банку полировать , почему он с такой игрой регулярно выходит в старте - вопрос непосредственно к Анчелотти
Родриго именно, как игрок старта в этом сезоне никуда не годится. Он этакий Джокер, ему нужно выходить со скамейки и тогда и реализация моментов будет лучше и заряженность и самоотдача, а вот в старте у него все это хромает, а вот когда поймет, что потерял место в основе, он снова засучит рукава и будет действовать куда рациональнее и хладнокровнее.
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Гномович!
Говорят что Гави еще в кармане у Беллингема.
+6
-4
+2
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Владислав Харламов
Ответ Hans Castorp
Винисиус возможно, а вот Родриго по хорошему вообще должен банку полировать , почему он с такой игрой регулярно выходит в старте - вопрос непосредственно к Анчелотти
Дак кого вместо него? Хоселу? Центрфорварда нет
+2
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Hans Castorp
Винисиус возможно, а вот Родриго по хорошему вообще должен банку полировать , почему он с такой игрой регулярно выходит в старте - вопрос непосредственно к Анчелотти
+1
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0
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Pol_Fenix
Мотивация для четверых от Карло
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