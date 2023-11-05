Анчелотти о Винисиусе и Родриго: «Они забьют больше, чем Беллингем и Хоселу – в этом нет сомнений. Когда они не забивают, это делают другие»
Карло Анчелотти высказался о результативности Родриго и Винисиуса Жуниора.
«Я думаю, что Родриго и Винисиус забьют много голов в течение сезона. Они забьют больше, чем Беллингем и Хоселу... В этом у нас нет никаких сомнений.
Важно то, что когда они не забивают, это делают другие. В этом смысле им некуда спешить», – сказал главный тренер «Реала».
В текущем сезоне Родриго провел 14 матчей за «Реал» во всех турнирах и забил 2 гола. На счету Винисиуса 3 мяча в 10 играх.
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