Анчелотти о Винисиусе и Родриго: «Они забьют больше, чем Беллингем и Хоселу – в этом нет сомнений. Когда они не забивают, это делают другие»

Карло Анчелотти высказался о результативности Родриго и Винисиуса Жуниора.

«Я думаю, что Родриго и забьют много голов в течение сезона. Они забьют больше, чем и ... В этом у нас нет никаких сомнений.

Важно то, что когда они не забивают, это делают другие. В этом смысле им некуда спешить», – сказал главный тренер « ».

В текущем сезоне провел 14 матчей за «Реал» во всех турнирах и забил 2 гола. На счету Винисиуса 3 мяча в 10 играх.

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