«Все сыграли хорошо, а Захарян был очень хорош». Тренер «Сосьедада» о 0:0 с «Ред Буллом»

Тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль похвалил Арсена Захаряна.

Вчера россиянин впервые отыграл полный матч за « » – против « » (0:0) в .

«Я очень доволен этой игрой. Все сыграли хорошо, а был очень хорош. Думаю, он показал высокий уровень игры. Под конец, он, конечно, устал», – сказал .

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