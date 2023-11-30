«Все сыграли хорошо, а Захарян был очень хорош». Тренер «Сосьедада» о 0:0 с «Ред Буллом»
Тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль похвалил Арсена Захаряна.
Вчера россиянин впервые отыграл полный матч за «Реал Сосьедад» – против «Ред Булла» (0:0) в Лиге чемпионов.
«Я очень доволен этой игрой. Все сыграли хорошо, а Захарян был очень хорош. Думаю, он показал высокий уровень игры. Под конец, он, конечно, устал», – сказал Альгуасиль.
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Моменты есть, обостряющие передачи не хуже, чему Ойарсабаля и Браиса Мендеса, партнеры доверяют, стандарты дают подавать.
Понятно, что сейчас уровень Ред Булла и Сосьедада разный, но на фоне суперталантов его возраста Глуха и Сучича Захарян был на другом уровне. По 1 матчу судить нельзя, но посмотреть на это было интересно
Пока побаивается на себя брать игру
Много "стерильных" пасов поперек и назад
Но наберёт, уверен
Полный матч оч важен был
Команда дня - Бавария .
Игрок дня - Захарян .
Вот скоро ещё наберёт смелости и спортивной наглости и будет играть ещё лучше.
А видения поля, быстрое мышление и креатив ему природой даны.
Спасибо тренеру который так хорошо относится ко всем игрокам!