«Все сыграли хорошо, а Захарян был очень хорош». Тренер «Сосьедада» о 0:0 с «Ред Буллом»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига высшая лига Австрия Лига чемпионов УЕФА Ред Булл Зальцбург Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян Футбол

Тренер «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль похвалил Арсена Захаряна.

Вчера россиянин впервые отыграл полный матч за «Реал Сосьедад» – против «Ред Булла» (0:0) в Лиге чемпионов.

«Я очень доволен этой игрой. Все сыграли хорошо, а Захарян был очень хорош. Думаю, он показал высокий уровень игры. Под конец, он, конечно, устал», – сказал Альгуасиль.

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18 комментариев
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да, Арсен был хорош, под конец устал, но какую передачу классную отдал на 90+ минуте на Кубо с одного фланга на другой, это уже уровень. Жаль, что не забил, вратарь потащил, да и сам ударил не так как нужно было, но ничего, дальше - больше.
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Ответ Rhett Butler
Больше похоже на подбодрение, чем на похвалу, Заха вчера скажем не блистал, но в игре виден прогресс, видно, что вливается в команду, адаптируется. В общем, пока все норм, жаль без результативных действий, но они придут, лишь бы без травм.
Вчера вся команда сыграла ниже уровня, в целом Захарян неплохо смотрелся. Даже забил бы, если бы посильнее приложился.
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Захарян в целом хорошо отыграл. Но принимая мяч на фланге постоянно давал пас назад, не пытался идти в обыгрыш. Да и в моменте с выходом 1 на 1 постеснялся пробить
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темп игры Сосьедада просто нереально высокий, особенно в первом тайме. Арсен молодец, в первом тайме поспевал за командой.
Моменты есть, обостряющие передачи не хуже, чему Ойарсабаля и Браиса Мендеса, партнеры доверяют, стандарты дают подавать.
Понятно, что сейчас уровень Ред Булла и Сосьедада разный, но на фоне суперталантов его возраста Глуха и Сучича Захарян был на другом уровне. По 1 матчу судить нельзя, но посмотреть на это было интересно
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Ответ Богдан Хабриев
Вчера вся команда сыграла ниже уровня, в целом Захарян неплохо смотрелся. Даже забил бы, если бы посильнее приложился.
не посильнее, а поточнее. Один раз он пробил мимо, другой раз прямо во вратаря.
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Ответ Leon Petov
Захарян в целом хорошо отыграл. Но принимая мяч на фланге постоянно давал пас назад, не пытался идти в обыгрыш. Да и в моменте с выходом 1 на 1 постеснялся пробить
+++
Пока побаивается на себя брать игру
Много "стерильных" пасов поперек и назад

Но наберёт, уверен
Полный матч оч важен был
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Больше похоже на подбодрение, чем на похвалу, Заха вчера скажем не блистал, но в игре виден прогресс, видно, что вливается в команду, адаптируется. В общем, пока все норм, жаль без результативных действий, но они придут, лишь бы без травм.
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Дайте парню набрать кондиции .Он не играл и тем более в темп другой
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Заметно прибавил в понимании, что стоять и ждать, как в РПЛ, не выходит, прибавил в движении, в контроле, объем добавил значительно. Если его прям так пестовать будут и дальше - надеемся, что заиграет.
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Арсен хорошо играл, обострял много! Надо ему брать пример с Кубо, японец сразу вышел и начал игру на себя брать. Штрафной сразу же заработал но кипер почти из девятки вытащил, и пару раз ударил опасно!
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Ответ Leon Petov
Захарян в целом хорошо отыграл. Но принимая мяч на фланге постоянно давал пас назад, не пытался идти в обыгрыш. Да и в моменте с выходом 1 на 1 постеснялся пробить
Ну он не бегунок, нет у него стартовой скорости, чтоб с места обыграть. Его место это атакующая восьмерка, а не фланг, на мой взгляд.
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Где вы диванные хейтеры Захаряна со спортсру?
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Ответ FilthyFrank
Арсен хорошо играл, обострял много! Надо ему брать пример с Кубо, японец сразу вышел и начал игру на себя брать. Штрафной сразу же заработал но кипер почти из девятки вытащил, и пару раз ударил опасно!
Да, уверенности ему подбавить и спортивной наглости, и дело пойдет.
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Если коротко :
Команда дня - Бавария .
Игрок дня - Захарян .
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Всё нормально по всем пунктам видно что прибавил. Физика нужна но она не за пару месяцев делается, про болезни промолчу.
Вот скоро ещё наберёт смелости и спортивной наглости и будет играть ещё лучше.
А видения поля, быстрое мышление и креатив ему природой даны.
Спасибо тренеру который так хорошо относится ко всем игрокам!
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Ответ Богдан Хабриев
Вчера вся команда сыграла ниже уровня, в целом Захарян неплохо смотрелся. Даже забил бы, если бы посильнее приложился.
Так и я про тоже говорю, Заха вчера сыграл неплохо, может даже получше некоторых, но никак не "очень хорошо" - для этого ему гола не хватило.
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